Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 12:00:03
- "Август 2008-ого года: Говорит грузинский народ!" далее »
- 15:22:24
- У стен Херсонеса: потенциал византийского наследия в стратегиях будущего православного мира и России далее »
- 12:23:43
- Константин Затулин: Московские будни депутата от Сочи далее »
- 12:21:23
- В Госдуме обсудят вопрос обеспечения информационной безопасности в России далее »
- Говорит Грузинский Народ! далее »
- 12:10:01
- Аэропорт Астаны получил имя Нурсултана Назарбаева далее »
- 11:44:24
- Порошенко усомнился в связях Трампа с Россией далее »
-
Славянский мир под прицелом. далее »
-
Говорит Грузинский Народ! далее »
-
60 минут. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым от 21.06.17 далее »
-
Быть или не быть в Сочи мусоросортировочному заводу? далее »
-
Украина: американская мечта. далее »
-
Американо-украинская дипломатия. Первая Студия. далее »
-
Телемост Москва — Вашингтон. «Здесь и Там» далее »
Рубрика / Видео
25 лет со дня смерти Льва Гумилева
|15.06.2017
|Источник: Телеканал "СПАС"
Игорь Сергеевич ШишкинЗаместитель директора Института стран СНГ
перейти на страницу автора
Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Царьграда рассказал о теории этногенеза Льва Гумилева, которая раскрывает глубинную суть цивилизационных противоречий России и Запада.
Теория этногенеза Льва Гумилева наглядно показывает, что попытка вхождения России в западную цивилизацию изначально была обречена на провал. Об этом в эфире Царьграда рассказал заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.
Лев Гумилев обессмертил имя свое созданием теории этногенеза. Ученый открыл законы, по которым жили и развивались народы на Земле, он создал систему восприятия координат человека в мире, которая дает ключи для иного восприятия окружающих событий, рассказал Игорь Шишкин.
"Вот несколько примеров. Сейчас мы знаем, что у нас страшные столкновения с Западом, но любой человек, который прочитал и понял книги Льва Гумилева, изначально знал и понимал, что попытка вхождения в западную цивилизацию обречена на провал. Это противоречит законам природы, мы пошли против них и получили то, что получили", - сказал эксперт.
Теория Гумилева показывает, что этнос - это природное явление, и его нельзя создать искусственно. Но в советские времена, когда государство изо всех сил продвигало идею создания советского народа, эти идеи оказались не востребованы. "Если вы объявляете программу строительства нации и выделяете миллиарды, а потом возникает ученый, который говорит, что это против законов природы, легче "замолчать" ученого", - сказал эксперт. Но именно это и произошло с идеями Льва Николаевича.
Еще до распада СССР, когда никто не думал о возможном крахе страны, Гумилев писал, что жизнеспособным может быть только государство, которое обеспечивает контроль всей Евразии. "Он говорил, что надо жить дружно, но порознь", - отметил эксперт.
Игорь Шишкин также рассказал и о теории антисистем - другой масштабной теории Льва Гумилева. Она заключается в том, что есть люди, у которых главный движущий мотив - ненависть к окружающему миру.
"Это роль отрицательного мироощущения. Без этого нельзя понять ни либеральный глобализм, ни ИГИЛ ("Исламское государство", террористическая группировка, запрещена в России - Царьград.), ни все остальное - это все звенья одной цепи, это разные проявления одного явления", - рассказал Игорь Шишкин. Он добавил, что в России такая антисистема в том или ином виде существует с 30-40-х годов XIX века. Она находит свое выражение и в сегодняшних общественных противоречиях.
В заключении ученый порекомендовал зрителям Царьграда читать труды Льва Гумилева, которые помогут глубже понять суть масштабных социальных процессов.