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Рубрика / Видео

25 лет со дня смерти Льва Гумилева


15.06.2017 Источник: Телеканал "СПАС"

Игорь Сергеевич Шишкин

Заместитель директора Института стран СНГ
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Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Царьграда рассказал о теории этногенеза Льва Гумилева, которая раскрывает глубинную суть цивилизационных противоречий России и Запада.

Теория этногенеза Льва Гумилева наглядно показывает, что попытка вхождения России в западную цивилизацию изначально была обречена на провал. Об этом в эфире Царьграда рассказал заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Лев Гумилев обессмертил имя свое созданием теории этногенеза. Ученый открыл законы, по которым жили и развивались народы на Земле, он создал систему восприятия координат человека в мире, которая дает ключи для иного восприятия окружающих событий, рассказал Игорь Шишкин.

"Вот несколько примеров. Сейчас мы знаем, что у нас страшные столкновения с Западом, но любой человек, который прочитал и понял книги Льва Гумилева, изначально знал и понимал, что попытка вхождения в западную цивилизацию обречена на провал. Это противоречит законам природы, мы пошли против них и получили то, что получили", - сказал эксперт.

Теория Гумилева показывает, что этнос - это природное явление, и его нельзя создать искусственно. Но в советские времена, когда государство изо всех сил продвигало идею создания советского народа, эти идеи оказались не востребованы. "Если вы объявляете программу строительства нации и выделяете миллиарды, а потом возникает ученый, который говорит, что это против законов природы, легче "замолчать" ученого", - сказал эксперт. Но именно это и произошло с идеями Льва Николаевича.

Еще до распада СССР, когда никто не думал о возможном крахе страны, Гумилев писал, что жизнеспособным может быть только государство, которое обеспечивает контроль всей Евразии. "Он говорил, что надо жить дружно, но порознь", - отметил эксперт.

Игорь Шишкин также рассказал и о теории антисистем - другой масштабной теории Льва Гумилева. Она заключается в том, что есть люди, у которых главный движущий мотив - ненависть к окружающему миру.

"Это роль отрицательного мироощущения. Без этого нельзя понять ни либеральный глобализм, ни ИГИЛ ("Исламское государство", террористическая группировка, запрещена в России - Царьград.), ни все остальное - это все звенья одной цепи, это разные проявления одного явления", - рассказал Игорь Шишкин. Он добавил, что в России такая антисистема в том или ином виде существует с 30-40-х годов XIX века. Она находит свое выражение и в сегодняшних общественных противоречиях.

В заключении ученый порекомендовал зрителям Царьграда читать труды Льва Гумилева, которые помогут глубже понять суть масштабных социальных процессов.

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