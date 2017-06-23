Константин Затулин внёс проект протокольного поручения Госдумы думским комитетам разобраться в деле о депортации Т. Мармазовой

16.06.2017 15:23:01

Константин Затулин выступил с проектом протокольного поручения Госдумы, в котором Комитету по государственному строительству и законодательству и Комитету по безопасности и противодействию коррупции поручено обратиться в Генпрокуратуру, в связи с отказом Татьяне Мармазовой в получении разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации и решениями Тульских судов о её депортации на Украину.

Государственная Дума единогласно поддержала поручение депутата Затулина.

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