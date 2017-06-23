Госдума обсудит обращение в ГП в связи с депортацией Татьяны Мармазовой

16.06.2017 15:01:42

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») обеспокоен угрозой депортации на Украину экс-проректора Донецкого национального университета Татьяны Мармазовой, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня. Он выступил с протокольным поручением комитету Госдумы по безопасности обратиться в Генпрокуратуру в связи с «недоразумением и формализмом», который, по мнению парламентария, проявил Тульский областной суд, приняв решение о депортации Мармазовой.

«Предлагаю обратиться в Гепрокуратуру в связи с угрозой депортации на Украину по решению Тульского суда проректора Донецкого университета Татьяны Мармазовой, которая включена в список репрессированных на сайте «Миротворец» и является активным защитником русского мира. Тут недоразумение и формализм, но к сожалению, суд второй инстанции подтвердил решение первой», — сказал Затулин.

«Мы выдадим человека просто на смерть, этого нельзя делать», — заявил депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Затулину «подготовить проект поручения комитету», документ будет роздан в зале и палата определится по вопросу после 17:00 мск.

В конце мая 2017 года в Туле Татьяну Мармазову задержали за нарушение миграционного законодательства, супруги провели несколько часов в полицейском участке Зареченского района. Накануне Тульский областной суд оставил без изменений решение Зареченского районного суда, оставив без изменений жалобу Татьяны Мармазовой. Таким образом, экс-проректор Донецкого университета, профессор истории должна будет покинуть территорию России. Источник

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