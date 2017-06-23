Конец АТО – войны начало? Как теперь Киев будет «возвращать» Донбасс

16.06.2017 12:13:06

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и один из лидеров партии «Народный фронт» (НФ) Александр Турчинов заявил, что нужно закончить с АТО и проработать новые варианты решения проблемы Донбасса.

АиФ.ru разбирался в том, будет ли вместо АТО введено военное положение или заявление «кровавого пастора» – всего лишь ход во внутриполитической игре?

Силовая операция не закончится?

В интервью агентству «Интерфакс-Украина» секретарь СНБО сказал, что антитеррористическая операция (АТО) в Донбассе, которая длится уже третий год, исчерпала себя и требует перехода в другую форму. По словам Турчинова, это будет некий «третий вариант» по применению вооружённых сил, который необходимо прописать в отдельном законопроекте.

«Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но чётко определить основы государственной политики по их освобождению. Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого нужно законодательно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ», – заявил секретарь СНБО, упомянув даже рабочее название документа («О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей»).

Турчинов требует учредить в зоне боевых действий постоянно работающий оперативный штаб «с широкими полномочиями» для комплексного управления армией и другими силовыми структурами, а также военно-гражданскими администрациями, созданными в ряде городов вместо органов местного самоуправления.

Введут военное положение?

Политики и политологи тут же предположили, что Турчинов готовит почву для введения военного положения. Примерно по этой же схеме начиналась транспортная блокада Донбасса: в декабре 2016 года секретарь СНБО активно ратовал за начало блокады, и вскоре радикалы принялись за дело. Да так рьяно, что президент Порошенко вынужден был придать этой инициативе официальный статус. Правда, некоторые эксперты полагают, что Порошенко и Турчинов действуют в связке: просто каждый разыгрывает свою роль.

Сейчас опять Турчинова заподозрили в подготовке почвы для введения военного положения. Как минимум на территориях Донецкой и Луганской областей, а в идеале – по всей стране. Тем более что в порошенковской фракции в Верховной раде – БПП – намекнули, что поддержат идею. Следует отметить, что условием военного положения станет запрет на внесение любых изменений в Конституцию Украины. Если секретарь СНБО своего добьётся, то исполнение Минских соглашений, видимо, будет окончательно заблокировано. Кроме того, военное положение предполагает введение трудовой повинности для населения, нормированное обеспечение продовольствием, закрытие неугодных политических партий и СМИ.

«Как провести конституционную реформу и сформировать ручной парламент, который выберет главу государства и запустит „второй срок“ для действующей власти? – объясняет политическую подоплёку этих заявлений в своём блоге политолог Михаил Павлив. – Нужно просто ввести военное положение в нескольких областях, попутно запретив им голосовать. Донецкая, Луганская – да. Харьковская, Днепропетровская и Запорожская – приготовиться».

«Как и раньше, называть АТО войной Украине невыгодно. Если это сделать, то мы признаем боевиков стороной, с которой воюем, а саму войну – гражданской, чему будут аплодировать в Москве. Или же мы признаем наличие войны между Украиной и Россией, что развяжет руки Москве на использование авиации или ракет», – считает близкий к Администрации президента Украины политтехнолог Виктор Уколов. Он полагает, что речь идёт не о военном положении, а о совершенно новом законе, который позволит Порошенко продолжить воевать без объявления войны. По прогнозу эксперта, АТО могут переименовать в «армейскую операцию по освобождению оккупированных территорий» или в «операцию по восстановлению законного порядка и мира на Донбассе».

Народные республики признают оккупированными?

Так или иначе, но дело может идти к признанию территорий ДНР и ЛНР оккупированными. «Официальное признание оккупации Донбасса приведёт к полному прекращению работы с МВФ, – предупреждает депутат Рады от БПП Сергей Березенко. – Это означает невозможность поставок в Украину оружия, которое мы получаем от наших партнёров для защиты наших границ, в том числе и систем противоракетной обороны».

Эту идею, впрочем, до сих пор не поддерживали на международном уровне. По крайней мере, в ООН и в Совете Европы. Когда в начале блокады Донбасса поднимался вопрос о признании оккупации, в этих организациях заявляли, что подобное признание никак не защитит жителей в ДНР и ЛНР.

Тем временем депутат ВР Мустафа Найем, который в 2013 созывал людей на Евромайдан, подготовил законопроект «О временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины». Он считает инициативы Турчинова знаком того, что пришло время «новой госполитики по освобождению оккупированных территорий».

Внутриполитические игры и отвлечение внимания

Украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает заявления Турчинова исключительно внутриполитической игрой, попыткой расширить полномочия президента, а также отвлечь внимание общества от действительно острых социальных вопросов: пенсионной, медицинской, аграрной и других реформ, которые сейчас обсуждаются.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин напоминает, что во многом именно «благодаря „гениальному“ правлению Турчинова в качестве и. о. президента Украина оказалась сегодня в столь плачевном положении». Именно «кровавый пастор», как прозвали Турчинова, объявил АТО в Донбассе в апреле 2014 года, когда исполнял обязанности главы государства. «Им нужен некий „заменитель“ военных действий. И этим „заменителем“ стала война против России в виртуальном пространстве. Потому что в реальном пространстве войну с РФ вести они боятся, прекрасно понимая, чем дело кончится, – считает Жарихин. – Заявление Турчинова из той же серии: одно из „сражений“ этой самой виртуальной или информационной войны. Так что примут они свой „новый формат“ или нет, это ничего с военной точки зрения не изменит. Нынешние киевские политики не могут прекратить войну. Единственным оправданием их нахождения у власти является то, что они ведут войну и борются с „агрессором“ в лице России. По всем остальным направлениям у Украины совершенно катастрофические результаты».

Екатерина Мирная

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