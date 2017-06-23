Надо ли вводить визы с Украиной?

16.06.2017 12:10:05

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Для российских граждан последствия от введения виз с Украиной будут минимальными: наших ездило туда и так на порядок меньше, чем украинцев в Россию, а сейчас и вовсе едут единицы к родственникам.

А вот с украинской стороны к нам едут сотни тысяч гастарбайтеров. И введение нами виз создаст очень серьёзные проблемы Киеву. Зря они надеются, что им поможет «безвиз» с Европой. Во-первых, ЕС будет очень жёст­ко отслеживать, чтобы украинцев, въехавших по туристическим визам, незаконно не устроили на работу. Во-вторых, найти там работу им будет довольно сложно. На российском рынке труда украинцы заняты в строительном бизнесе, работают водителями и в нефтегазовом секторе. В ЕС за руль с украинскими правами не пускают, строителей своих хватает, а нефти с газом и вовсе нет. А украин­ские гастарбайтеры - это здоровые мужики, активные люди. Они сейчас экономически активные, но когда их прижмёт, могут стать и политически. И Киеву это ничего хорошего не сулит. Нельзя забывать и о потерях для украинского бюджета тех денег, которые сегодня их гастарбайтеры зарабатывают в России, а тратят дома.

Есть ещё один момент, о котором не задумываются в Киеве: Россия введёт симметричные действия по отношению к обладателям украинских паспортов, но они не будут распространяться на тех, у кого паспорта ДНР и ЛНР. На Украине может возникнуть очень серьёзный спрос на эти документы.

С другой стороны, ситуация несколько странная: граждан Средней Азии и Закавказья мы впускаем без виз, а украинцам ставим препятствия. На мой взгляд, надо принять ещё несколько важных документов. Например, отменить архаичную норму о том, что политических беженцев из СНГ мы к себе не принимаем и на этом основании гражданства не даём. Люди бегут от киевского режима, а мы им - от ворот разворот. Параллельно с введением виз надо ввести особый порядок получения российского гражданства именно для граждан Украины - как временную меру и с формулировкой: учитывая особую политическую ситуацию на Украине. Да и другие решения не помешают.

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