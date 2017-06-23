Константин Затулин: Заискивание перед США к хорошему не приведет

16.06.2017 11:57:22

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Что привез Дональд Трамп на Ближний Восток кроме коммерческих предложений? Почему вскоре там началось резкое обострение? Зачем главы Азербайджана и Таджикистана присоединились к Трампу в его турне по Саудовской Аравии? На эти и другие вопросы генерального директора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

— Трамп съездил в Саудовскую Аравию, где прогремел своим контрактом в 100 миллиардов долларов. Потом лихо промчался по другим странам Ближнего Востока. Как вы оцениваете этот визит? Что он принес данному региону и как отразится на соседних?

— Пока все это только намерения. Но, судя по всему, произошедшие потом события напрямую с этим связаны. Например, источником вдохновения для обострения между саудитами и Катаром была встреча с Трампом, который абсолютно бесшабашно себя вел и не обращал внимание на последствия для тех, кого он поощряет.

Мне кажется, имеет смысл присмотреться к поведению наших друзей-соседей из СНГ, которые тоже прокатились в Джидду и были на встрече с Трампом. Там был Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев — президенты стран мусульманских по вероисповеданию; они тоже торопились в столицу Саудовской Аравии, чтобы засвидетельствовать свое почтение Трампу.

Хотя они входят в немножко другой клуб под названием СНГ, им также одновременно очень хочется быть везде, так что они не могли не упустить такую возможность. Есть предположение, что президент Алиев всячески пытался обратить на себя внимание, предлагая Азербайджан в качестве государства, на территории которого может быть размещен некий антитеррористический центр.

Очевидно, что встреча в Саудовской Аравии во многом была вдохновлена идеей создания какого-то противовеса Ирану и вообще созданием обострения вокруг Ирана. Просто Трамп науськивал всех против Ирана. В этом плане позиция Азербайджана очень и очень беспокоит. Потому что Азербайджан и Иран гораздо теснее связаны, чем Азербайджан и Турция.

Если Азербайджан и Турция связаны в основном на уровне политических элит и президентов, то Азербайджан и Иран связаны тем фактом, что там живут одни и те же люди. Совсем недавно была попытка группы депутатов меджлиса Азербайджана объявить его Республикой Северный Азербайджан, что означало бы выдвижение претензий на Южный Азербайджан, входящий в состав Ирана.

Поэтому желание разыграть партию "Азербайджан против Ирана" может иметь серьезные последствия, в том числе и для российско-азербайджанских отношений. Азербайджан получает оружие в Израиле, а Израиль является непримиримым врагом Ирана.

Чем все это закончится для отношений в данном регионе и для самого Азербайджана, трудно себе представить. Потому что, как мне кажется, руководство Азербайджана слишком увлеклось военной риторикой и желанием во что бы то ни стало, желательно к началу года или следующего месяца, навсегда решить проблему Карабаха. Сейчас оно готово на любые авантюры.

И вот это — серьезная проблема для стабильности в этом регионе. Что там делал президент Рахмон, кроме того, что держал Трампа за руку? Не знаю. У нас дружеские доверительные отношения, но практика показывает, что когда что-то доверяешь руководству Таджикистана, то можешь быть заранее уверен, что не пройдет и полудня, как это станет известно американцам.

Поэтому, если хочешь что-то донести до американцев, то лучше всего рассказать это по секрету руководству Таджикистана. Будьте уверены, они тут же все расскажут. Та же история и с Азербайджаном, кстати. Благодаря магии WikiLeaks, например, мы знаем о тех разговорах, которые вел Ильхам Алиев с американскими представителями, рассказывая о своих доверительных беседах с Медведевым.

— Все эти страны заявляют о готовности поддерживать, развивать и углублять отношения с Россией, быть верными и преданными союзниками, входить в различные объединения с нами.

— Не надо всем этим историям, о которых я рассказал, придавать какое-то драматическое звучание, подходить к этому с позиции "кто не с нами, тот против нас". Они хотят быть со всеми, мы должны к этому привыкнуть. Самые лучшие из них, самые проверенные, находящиеся во главе своих стран наши партнеры просто из кожи лезут вон, чтобы не попасть под какую-то раздачу из-за вновь идущей холодной войны между Россией и Западом. Поэтому они стремятся быть полезными обеим сторонам.

— А может получится так, что придется делать выбор: либо ты по эту сторону железного занавеса, либо по другую?

— Во времена противостояния СССР с США так и было, но у некоторых стран третьего мира получалось работать с обеими сторонами. Они серьезно потом сожалели, что те времена кончились. В начале 90-х годов я был в парламентской поездке в Египет и слышал, что их спикер парламента говорил с искренним сожалением: "Жалко, что больше нет Советского Союза".

В прежние времена-то можно было и к американцам, и к Советскому Союзу обращаться. И там, и тут получать оружие, кредиты, инвестиции… И каждый раз подобным образом разыгрывать эту карту. Нечто похожее сегодня и происходит с некоторыми нашими союзниками, которые именно так себя и ведут. И история с выездами Трампа это лишний раз демонстрирует. Это довольно опасная игра.

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