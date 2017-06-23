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Детали
Гражданства нет, но вы держитесь
|16.06.2017 11:42:56
Константин Федорович ЗатулинПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ
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«— Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба?
— обыкновенно спрашивал Иван Иванович.
— Как не хотеть! голодна, как собака.
— Гм! — отвечал обыкновенно Иван Иванович.
— Так тебе, может, и мяса хочется?
— Да все, что милость ваша даст,
всем буду довольна…
— Ну, ступай же с богом, —
говорил Иван Иванович.
— Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!»
Н.В.Гоголь, «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
В этом мае с интервалом в неделю я пережил два нападения. Началось со старушки, замыкавшей более чем скромную колонну сочинских коммунистов на Первомай. Отделившись от своих, она подошла и торжественно заявила: «Я голосовала за вас на выборах в прошлом году. Но теперь снимаю свой голос!» «Почему?» — робко поинтересовался я. «Нечего тащить кого не лень в нашу страну!» — выдала мне она и с сознанием выполненного долга вернулась в строй.
Выступая с трибуны праздничного митинга на День Победы в Бишкеке, Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обрушился на меня с тяжкими обвинениями в неуважении к братскому киргизскому народу. Поводом послужила моя попытка в передаче Владимира Соловьева объяснить разницу в льготах на получение российского гражданства для наших соотечественников и просто русскоязычных граждан других стран, в том числе и Киргизии. Из речи господина президента следовало, что я и такие, как я, — духовные родственники скинхедов, порождающие ненависть к киргизам и таким образом толкающие инородцев к терактам. В Санкт-Петербурге, например.
Я чувствую себя как Марк Твен, когда того выбирали в губернаторы. Развал Советского Союза среди прочих несчастий имел следствием разруху в головах и путаницу в самоидентификации. Кто чей соотечественник? Российская Федерация — государство одних русских или всех тех, кто в ней живет? И кто может претендовать на то, чтобы жить в ней? И на каких условиях?
Большинство в России, как Александр Проханов, верят, что «российский» и «советский» — это одно и то же. Но эта идиллия немедленно подвергается жесткому сомнению, как только мигранты из постсоветской Средней Азии или Закавказья что-нибудь натворят. Не утруждая себя глубокими разбирательствами, государство одной рукой — в законе «О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом» — подписывается под признанием особенных прав соотечественников, разделенных фактом распада СССР, чтобы другой рукой — в законах «О гражданстве» и «О правовом положении иностранных граждан» — заблокировать для этих самых соотечественников реальную реализацию их декларированных прав в России. Добавьте к этому то, что на внешней арене, преодолевая нешуточное сопротивление, наша страна борется за Евразийский союз — проект интеграции с теми самыми Казахстаном, Киргизией, Арменией и др., чьи граждане так раздражают своим присутствием отдельных патриотических старушек на первомайских демонстрациях.
Двадцать лет, начиная с первой Государственной думы, я предлагаю решения, которые позволили бы нашему законодательству не быть лебедем, раком и щукой в отношении многомиллионной российской диаспоры за рубежом: расставить точки над «i» в вопросе о нуждах и правах различных ее категорий, привести в лучшее состояние механизмы взаимной поддержки России и «русского мира» за рубежом. Все эти годы с завистью отмечаю, как Венгрия, Польша, Германия, Румыния — не говоря уже о традиционно опытных в диаспоральной политике Израиле, Армении, Китае — на деле, а не на словах углубляют свое сотрудничество с зарубежными соотечественниками. Я пришел в свою четвертую Государственную думу с четким планом законодательных инициатив — от срочных и самоочевидных до более сложных и дискуссионных, — чтобы снять то, что кажется мне несуразицей или ошибкой. Начало внушало надежду — об этом я уже писал в «МК» («Отрезанный ломоть или часть народа?», 30 декабря 2016 г.). Приняв сразу в трех чтениях соответствующие поправки в закон «О гражданстве», мы предотвратили угрозу депортации из России русских людей, с 1990-х годов живущих и работающих в стране. Наплевав на чужие судьбы, чиновники хотели сделать людей ответственными за собственную неразбериху при выдаче паспортов. Федеральное собрание и Президент Российской Федерации решили иначе.
Но уже на этом, первом этапе приведения нашего законодательства о гражданстве к реальности противник дал о себе знать. Структура Администрации Президента, как нарочно названная Управлением по защите конституционных прав граждан, попыталась не допустить принятия закона. Многолетний руководитель этого подразделения Дмитрий Жуйков был одним из авторов принятого в 2002 году закона «О гражданстве», идеология которого в отношении соотечественников выражена фразой другого разработчика: «Все, кто надо, в Россию уже приехал. Надо поставить барьер на пути тех, кто нам не нужен». Я не знаю, верить ли мнению сослуживцев и просителей, сталкивавшихся с Д.Жуйковым (сам я, к сожалению, так и не добился у него приема), которые утверждают, что он совершенно глух к любым ходатайствам о гражданстве, считая их все поголовно покушением на бюджет, пенсии, здравоохранение и другие уникальные достижения Российской Федерации. Но не подлежит никакому сомнению, что ответственная инстанция, руководимая Д.Жуйковым, не разделяет никакого беспокойства о судьбах миллионов разделенных с Россией в 1991 году русских людей, не признает никакого смысла в поддержке русскоязычных, или, как теперь говорят, «носителей русского языка». И наконец, просто издевается над сотнями тысяч бежавших от бандеровского режима в Россию русских и украинцев, заставляя их ради получения вида на жительство в России добывать у этого режима справку о выходе из гражданства Украины.
То, что Россия «нуждается в умных, образованных, трудолюбивых людях, которые не просто хотят здесь подработать и уехать, а хотят переехать, обосноваться в России и считают Россию своей родиной», говорил В.В.Путин в своем послании к Федеральному собранию 12 декабря 2012 года. Он также подчеркнул, что «процесс получения гражданства для наших соотечественников до безобразия забюрократизирован», и поручил «разработать ускоренный порядок предоставления российского гражданства нашим соотечественникам, носителям русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, кто родился и в Российской Империи, и в Советском Союзе. Тем, кто хочет переехать на постоянное жительство в нашу страну и, соответственно, отказаться от своего сегодняшнего гражданства».
Полтора года с начала гражданской войны на Украине потребовалось исполнителям воли президента и прошлому составу Государственной думы, чтобы внести в 2014 году необходимые поправки в законодательство, устанавливающие новую категорию — «носители русского языка». Но под надзором бдительного Управления по защите конституционных прав граждан депутаты подправили президента: не «родились», а «проживали», и хоть в Российской империи, хоть в Советском Союзе, но «в современных границах Российской Федерации». А самое главное — от носителей русского языка требуется не просто отказаться от имеющегося иного гражданства (как для других иностранцев, претендующих на российский паспорт, — направить в консульство заявление с отказом), а предоставить «документ полномочного органа иностранного государства» о приеме заявления о выходе из гражданства. Сделать это нужно еще перед подачей заявления на получение вида на жительство, а затем (при обращении на получение гражданства РФ) нужно предъявить опять же «документ полномочного органа иностранного государства» о выходе из иностранного гражданства.
Так гора родила мышь. Ни одно государство в мире не обязывалось представлять России, депутатам Государственной думы или Д.Жуйкову лично какие-либо справки. И не делает этого. К настоящему времени за три года действия нормы для «носителей русского языка» всего три с половиной тысячи из них получили российское гражданство: 70% — это те, кто иного гражданства не имел, или граждане Таджикистана, которым отказываться от таджикского гражданства не нужно, так как есть российско-таджикское соглашение о двойном гражданстве. Из миллиона с лишним граждан Украины, бежавших от войны и репрессий, гражданство РФ получили всего 25 «носителей русского языка».
Мы отдали суверенное право решения вопроса о гражданстве России посреднику — иностранному государству, инструкции которого взяла на вооружение наша миграционная служба. Свежий пример: гражданин Иванченко из Одесской области неимоверными усилиями продвинулся дальше других: он таки получил на Украине справку о том, что у него приняли заявление на выход из украинского гражданства. Но Главное управление по вопросам миграции МВД РФ ответило ему, что в соответствии с их представлением о том, кто должен выдавать такие справки на Украине, предъявленной справки недостаточно. Отказано.
Сказанного, кажется, достаточно, чтобы понять, почему в самый канун нового 2017 года я внес в Государственную думу законопроект, отменяющий все уродливые наросты на предложенной президентом норме гражданства для носителей русского языка; почему в соавторы ко мне по доброй воле записались еще полтора десятка депутатов фракции «Единая Россия» и, наконец, почему он был одобрен комитетами-соисполнителями в Государственной думе и на нулевых чтениях в Общественной палате РФ. Все это, однако, пока никак не перевешивает отрицательной рецензии Государственно-правового управления Президента РФ, составленной на основе идей все того же Управления по защите конституционных прав граждан.
В чем же состоят эти идеи? В том, например, что «исключение ограничения действия нормы данного Федерального закона территории в пределах государственной границы Российской Федерации позволит распространить действие указанной нормы на граждан иностранных государств, ранее входивших в состав Российской империи (Польша, Финляндия, Китай, США и другие государства)». Вздор по поводу истосковавшихся по российскому гражданству поляков, финнов и американцев (хотел бы, конечно, узнать, когда это Китай или какая-либо часть его территории официально входила в состав Советского Союза либо Российской империи!) заставляет предполагать, что главное подозрение падает на непоименованные «другие государства», с которыми мы строим Евразийский союз. Более открытые противники закона в Интернете прямо пугают тем, что его авторы «собираются раздавать паспорта всей Азии».
Но паспорта никто не раздает. Путь к гражданству в России не изменяется. Сначала надо доказать, что претендент владеет русским языком как родным, что происходит на комиссии с участием профессиональных филологов (а это совсем другая по уровню комиссия, чем та, которая освидетельствует элементарные представления о русском языке у приезжающих в страну мигрантов). Разве мигранты из среднеазиатских республик, призрак укоренения которых пляшет в глазах критиков нашего законопроекта, готовы все поголовно бросить дома свои семьи и отказаться от гражданства своих стран? А если к нам переедет русскоязычная и русскокультурная часть населения бывших союзных республик, мы от этого проиграем или выиграем?
Дело даже не в том, что при «охранительном» подходе Россия никогда не стала бы ни Российской империей, ни Советским Союзом. Не приросла бы Сибирью, Кавказом, Кубанью и Крымом, а российская культура — Пушкиным. Паника по поводу Средней Азии — на фоне миллионов уже находящихся в нашей стране представителей этих республик — реально препятствует людям одного с нами языка и крови, нашим действительным соотечественникам из Украины добиться человеческих условий своего проживания в России. Беженцы из Украины, которых мы называем братьями, оказываются в положении худшем, чем гастарбайтеры, имеющие за своей спиной государства, куда они возвращаются, чтобы «пересидеть» требуемые нашим законом 90 дней из 180. Беглецы не могут вернуться в объятую войной и ненавистью страну. Но им отказывают в получении вида на жительство, толкают на случайные заработки и нелегальное положение. Инженеры и учителя работают грузчиками и посудомойками. Мы хотим, чтобы от России надолго отвернулись за такое наше «гостеприимство»? Мы хотим подсобить Порошенко и К˚, обрубающим все связи с Россией на радостях от безвизового режима с Европой?
«Охранители» поднимают тревогу, что понаедут новые граждане и сомнут всю нашу социальную сферу требованием пенсий и материнского капитала (хотел бы я видеть пенсионеров, которые претендуют на материнский капитал!). На самом деле наши «потери» — это 4959 руб. 85 коп. пенсии по старости тем, кто вообще никогда не работал (остальные получают ее там, где выплачивали деньги в Пенсионный фонд), маткапитал и пособия многодетным плюс возможность сходить в районную поликлинику. Всё. При этом статистика говорит: в потоке соотечественников, прибывающих в Россию, только 6% — пенсионеры, около 70% — люди трудоспособного возраста, а 24% — дети. Эти дети вырастут гражданами России, станут служить в армии, работать на заводе, пахать землю, делать открытия в науке и создавать шедевры в искусстве. А один трудоспособный переселенец сегодня уже покрывает расходы государства на двух пенсионеров. Но все это проходит мимо ушей тех, кто считает, что вид на жительство и гражданство России — это лишь повод претендовать на раздел пирога нашей экономики, а не на его увеличение. Чиновники считают все население страны нахлебниками, внутренне, видимо, не веря в то, что их собственная зарплата заработана.
Снимет ли принятие наших поправок в законодательство «О гражданстве» все проблемы во взаимоотношениях России с ее соотечественниками и русскоязычными из-за рубежа? Конечно, нет. Просто мы застряли уже на второй ступеньке, от прохождения которой зависит судьба следующих, уже внесенных нами законопроектов: о гражданстве детей в смешанных браках, о праве на политическое убежище в России… Мы даже не подошли к новому прочтению понятия «российский соотечественник за рубежом». А оно требуется, чтобы выполнить обещание гражданства, данное законом «О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом», вне зависимости от того, собираются его соискатели переехать жить в Российскую Федерацию или останутся в той остальной России, от которой РФ уехала в 1991 году.
Российское гражданство и русский язык — это главная гарантия сохранения русского народа, а значит, и российского государства. «Слово и дело государево!» — как во времена Петра и Екатерины, требую суда и справедливости для тех, кто предлагает, и тех, кто отвергает право русских и русскоязычных на гражданство России.
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