Прямая линия и украинский кризис: почему главное даже не было обозначено?

«Почему вы нас бросили?» прозвучал вопрос от жителя Украины во время прямой линии с Путиным. Президент России ответил следующее: «Мы боимся нанести вам какой-то ущерб и стараемся не вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине. Поверьте мне, мы в состоянии оценить вашу позицию и высоко её ценим». Комментирует депутат Госдумы, директор института стран СНГ Константин Затулин.

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