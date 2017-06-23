Украина: противостояние. Право голоса

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Украинцы с "безвизом" устроили давку на границе с Польшей, пока Пётр Порошенко запрещал ношение георгиевских лент, а полиция проверяла высказывания музыканта Олега Скрипки о создании гетто для русскоязычного населения. Следующим объектом нападок властей может стать церковь. Порошенко решится запретить церковь Московского патриархата?Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.