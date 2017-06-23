Время покажет. Обсуждение Прямой линии с Владимиром Путиным.

Состоялась 15-я Прямая линия с президентом Владимиром Путиным. В студии программы «Время покажет» подводят итоги и обмениваются впечатлениями от прошедшей беседы президента с гражданами страны. Ключевые заявления президента, а также видеофрагменты Прямой линии — в онлайн-репортаже 1tv.ru.

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