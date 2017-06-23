Украина или Речь Посполита?

16.06.2017 00:26:36

Так уж сложилось, что нынешняя Украина, после развала Советского Союза объявившая суверенитет, находится на перекрестке цивилизаций. На этой территории и плодородной земле за последние 1000 лет процветание и мир царили лишь в киевский период истории, тогда, когда они были в составе Российской империи, СССР или объединялись с Россией. Не было самостоятельной государственности, а все попытки организовать хоть что-нибудь в итоге оборачивались руиной. Но не дремлет и извечный претендент на украинские земли из Речи Посполитой, так и не оставивший надежду возродить Польшу «от можа до можа».

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Забытая формулировка «Речь Посполита», имя государства, прекратившего свое существование еще в XVIII веке, в новейшей истории Украины зазвучала в 2004 году. Уж слишком явным было вмешательство Польши и Литвы в «оранжевую революцию» и стремление протащить на пост президента В. Ющенко. Именно в период правления оранжевого узурпатора польские экспансионисты наплодили массу дутых проектов. В частности, Содружество демократического выбора, получившее в прессе едкое наименование СЮКА - по фамилиям его отцов-основателей: Саакашвили, Ющенко, Квасьневский, Адамкус.

Другим примером подчинения Украины Польше может служить международная польско-литовско-украинская миротворческая бригада LITPOLUKRBRIG. История ее формирования, к слову, наиболее красноречиво показывает быстроту реакции Варшавы на любые изменения власти на Украине для захвата контроля над бывшими землями Речи Посполитой. Решение о создании противоестественного военного подразделения, куда входят две страны НАТО и нейтральное государство, было принято 17 ноября 2009 года, при В. Ющенко. Не успел Виктор Андреевич довести дело до конца - потерял кресло. К вопросу вернулись в марте 2014 г., т. е. буквально через несколько недель после государственного переворота, а уже в марте 2015 г. Верховная рада ратифицировала соответствующее соглашение.

Штаб бригады ожидаемо расположился в польском Люблине, а в состав подразделения вошли 3,5 тыс. военнослужащих Польши, до 350 военнослужащих Литвы и 560 военнослужащих Украины. 1 февраля 2016 г. прошли первые учения под руководством инструкторов из США.

Задачи военного подразделения вполне прозрачны. Как отметила Лига.Нет, «сегодня речь может идти даже о создании ненатовского европейского оборонительного пояса для защиты от возможных агрессий. Не исключено, что к проекту могут присоединиться другие страны Восточной Европы, которые также могут стать жертвами территориальных претензий Москвы».

Естественно, лидером создания антироссийского санитарного кордона в Восточной Европе видит себя именно Польша, всегда претендовавшая на роль ведущей державы региона.

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Впрочем, военными и политическими планами недобитая Речь Посполита не ограничивается. Понадобилось всего три года, чтобы экспансия Варшавы на Украине приобрела масштабы настоящей оккупации и освоения территорий. Разношерстное сборище иностранных «политических туристов» из Прибалтики, Грузии и украинской диаспоры сменили польские паны.

На данный момент на Украине работает целый польский десант. Наиболее яркой фигурой является Л. Бальцерович, автор польской «шоковой терапии», обернувшейся для поляков дикой приватизацией, безработицей, развалом промышленности и сельского хозяйства. На Украине Бальцеровичу доверили должности представителя президента в правительстве, его советника и сопредседателя группы стратегических советников по делам реформ. Прибыл «шоковый терапевт» не один, а с помощниками.

Под польский контроль попали украинские железные и автомобильные дороги, которые возглавляют соответственно рокер Войцех Балчун и экс-министр транспорта, строительства и морского хозяйства Славомир Новак. И если Балчун хотя бы имеет отношение к транспорту, то Новак известен лишь участием в коррупционных скандалах у себя на родине, куда периодичестки ездит на судебные заседания.

На первый взгляд бурная деятельность поляков способствует пресловутой европейской интеграции Украины. Такое впечатление, что польская управленческая команда поставила себе задачу вывезти на свою территорию всех украинцев. На железной дороге планируется запустить поезда Ковель-Хелм, Львов-Краков, к рейсу Интерсити+, запущенному в декабре прошлого года и курсирующему по маршруту Киев-Львов-Перемышль, планируется добавить вторую пару поездов, которая будет охватывать Винницу, Хмельницкий и Тернополь. В планах – обеспечение всех регионов Украины удобной стыковкой в направлении Польши. Владимир Омелян также анонсировал проект «Поезд пяти столиц», целью которого является объединение пяти европейских столиц: Киев — Минск — Вильнюс — Рига — Таллин. В перспективе — удлинение в Одессу, соединение Балтийского и Черного морей.

Как грибы после дождя плодятся и авиарейсы. Польский LOT почти ежедневно летает из Львова, Киева, Одессы, Харькова в Краков, Вроцлав, Жешув, Гданьск, Познань, Люблин, Катовице, Щецин и Зелена-Гуру, Варшаву. Планируется открытие полетов из Днепропетровска, Винницы, Ровно и Ивано-Франковска в Варшаву. Множество рейсов выполняют и МАУ, Wizz Air, SprintAir.

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Но, как оказывается на деле, вся польская активность осуществляется вовсе не в интересах Украины и наносит Нэньке лишь ущерб. Как сообщила государственный уполномоченный АМКУ А. Загребельская, В. Балчун был уличен в том, что составил условия тендера таким образом, что выиграть его могла лишь польская АТ Pesa, выпускающая трехвагонные дизель-поезда. В результате без заказа оказался Крюковский вагоностроительный завод, потери которого составили 1 млрд. грн., нужно сокращать рабочих на 60 предприятиях.

Как справедливо заметили представители Крюковского завода, «действия руководства «Укрзализныци» направлены на деиндустриализацию страны». Будучи кровеносной системой экономики, железная дорога оказывает значительное влияние на функционирование всех сфер производства и сельского хозяйства. При этом команда В. Балчуна отказывается предоставлять подвижной состав украинским металлургическим, сельскохозяйственным и энергетическим предприятиям, что наносит им значительные убытки и приводит к сокращению валютной выручки.

В целях уничтожения конкурента польский менеджмент «Укрзализныци» запретил работу на Украине ряду российских грузовых перевозчиков. Между тем украинские железные дороги умирают. По данным международной аудиторской компании Ernst&Young, убытки «Укрзализныци» в 2016 году составили более 7 млрд. грн., степень изношенности подвижного состава УЗ на сегодня достигает 91%, не хватает тысяч вагонов и сотен локомотивов. В соответствии с политикой В. Балчуна заменить подвижной состав должны не украинские, а иностранные, прежде всего польские, производители.

Аналогичные планы озвучил и С. Новак, заявивший, что «зарубежные инвесторы, особенно те, которые сейчас не имеют работы в Польше, поскольку в РП план строительства дорог в целом был заторможен, будут приходить и искать работу в Украине».

Готовы «добрые поляки» помочь и в диверсификации поставок газа. Польская нефтегазовая компания PGNiG планирует удвоить поставки газа на Украину. Одна беда: пропускающих мощностей нет. Как заявил заместитель главы PGNiG М. Возняк, «если газовый хаб будет построен до 2021 года, то с 2022 года в Украине сможет поступать газ с любого направления - Польши, Норвегии, сжиженный газ с LNG-терминала на севере РП и тому подобное». Этот проект должен стать «неотъемлемой частью польско-украинского газового хаба». При этом польская сторона пока не рассматривает своего финансового участия в модернизации украинских газохранилищ. Как говорится, денег нет, но вы держитесь. Задача-то ведь не в том, чтобы помочь Украине в энергетике, а лишь продвинуть интересы польских газовых трейдеров.

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В политике Польши в отношении Украины четко прослеживается система. С одной стороны, включить страну в экономическую систему Польши, вышибить украинских и российских конкурентов и пролоббировать интересы польских предприятий, с другой – истощить украинскую экономику и воспользоваться украинскими трудовыми ресурсами для развития собственной.

Уже сейчас в Польше работает около 1,5 млн. украинцев, потребности Польши в трудовых ресурсах составляют 5 млн. чел. Как заявили в Союзе предпринимателей и работодателей Польши, «работники из Украины нужны очень. Они обычно выполняют простую, часто тяжелую, низкооплачиваемую работу, которую поляки делать не хотят». Не скрывает того, что украинцы поднимают польскую экономику, и посол Польши на Украине Я. Пекло.

В исторической ретроспективе ситуация очень знакомая: украинские холопы должны работать на польских панов. А паны тем временем в ожидании вступления в силу Соглашения об ассоциации Украины с ЕС подготовили 1600 исков о реституции домов, земель и поместий (!) на Украине. Любопытно, а крепостных в поместья вернут?

Не потому ли Вятрович и компания пытаются «пометить» карту Украины именами «героев» Бандеры и Шухевича, сделать их национальными героями и олицетворением украинской идеи, чтобы хоть таким образом избавиться от «любви» Речи Посполитой к Украине?

Ольга Шелкова

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