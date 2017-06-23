Порошенко подначивают объявить России войну

16.06.2017 00:21:28

«Пришло время перейти к новому формату защиты страны», – заявил секретарь СНБО Украины, имея в виду намерение прекратить так называемую АТО на востоке страны. Что имел в виду человек, в свое время эту самую АТО объявивший, к кому он обращается и ради чего было сделано это громкое заявление?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов во вторник призвал официально прекратить АТО в Донбассе и найти другой формат «защиты от гибридной войны с Россией». Он напомнил, что по закону президент может применять боевые подразделения ВСУ только в двух случаях: военное положение и антитеррористическая операция.

«Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО... Пришло время перейти к новому формату защиты страны», – призвал Турчинов.

Турчинов считает нужным создать в зоне конфликта оперативный штаб, который руководил бы и армией, и силовыми структурами, и военно-гражданскими администрациями. Новый формат «только усилит фундамент Минских соглашений», подчеркнул при этом секретарь СНБО. Он добавил, что соответствующий законопроект «О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей» скоро представят президенту, затем он будет передан в Верховную раду.

На предложение Турчинова уже откликнулся минюст – впрочем, из этого отклика тотчас стало ясно, что никакого законопроекта на самом деле никто не готовил. «Если будет такое поручение, то мы как министерство юстиции включимся на площадке СНБО в разработку такого законопроекта», – цитирует главу ведомства Павла Петренко «Интерфакс-Украина». Так что «позиция секретаря СНБО верна, что на такие вызовы необходимо реагировать новыми методами, а не классическими, которые были закреплены в законодательстве», подчеркнул Петренко.

В ответ в Кремле напомнили, что «Россия не оккупирует никакие территории». Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков призвал называть вещи своими именами: «Это гражданская война, которую может прекратить только сама Украина, только Киев, действуя в русле реализации Минских договоренностей», – заявил Песков.

Символично, что как раз сам Турчинов, будучи самопровозглашенным и. о. президента три года назад – 7 апреля 2014 года, объявил АТО в Донбассе. В последние же недели этот политик вновь привлек к себе внимание яркими изречениями. Так, в конце мая он призвал для защиты от России возвести на «Востоке непреодолимую крепость». Позднее Турчинов, посещая линию фронта в районе Марьинки и Красногоровки, мимоходом заявил, что война закончится, «когда Москву возьмем».

Как считают политологи, Турчинов своим призывом к войне апеллирует сразу к нескольким аудиториям и преследует несколько целей.

Турчинов апеллирует к Западу

Ситуация с АТО зашла в тупик, и поэтому с Западом Украине все сложнее договариваться – вместе со сменой лидеров государств там меняется и настроение. Такое мнение выразил директор украинского Института трансформации общества Олег Соскин. «Если это «террористы» действуют на Юго-Востоке, то почему столько времени с ними не могут справиться? Ведь «антитеррористическая операция» же не может длиться вечно?» – риторически спросил собеседник.

В этих условиях у Украины остается несколько вариантов дальнейших действий, считает политолог: или объявлять наконец России официальную и настоящую войну, начав масштабные боевые действия, объявлять в стране военное положение, или же, по примеру Молдавии и Приднестровья, отгородиться от «Луганско-Донецкого анклава», прекратить с ним все связи и даже предложить Москве забрать эти территории.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Киев таким образом ищет новую формулу, чтобы по-прежнему «и получать кредиты, военную помощь, и вести военные действия», правда, в военной помощи ему пока отказали. До сих пор МВФ отказывался кредитовать страны, которые официально ведут войны, однако «МВФ уже с Киевом не раз нарушал свои незыблемые правила».

Турчинов апеллирует к самим украинцам

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает заявления Турчинова исключительно внутриполитической игрой. По его предположению, это попытка расширить полномочия президента, пропиариться в «правом ключе», а также отвлечь внимание общества от действительно острых социальных вопросов – пенсионной, медицинской, аграрной и других реформ, которые сейчас обсуждаются.

«Турчинов отличается разного рода радикальными заявлениями. Но не думаю, что это какая-либо подготовка к войне. Не думаю, что Украина сегодня способна официально выйти из Минских договоренностей», – сказал Бортник газете ВЗГЛЯД.

Жарихин тоже не исключает, что заявление Турчинова адресовано внутренней аудитории. Военным путем отвечать на «агрессию» боятся, потому что получили уже несколько поражений от ополчений Донецка и Луганска. Поэтому «войну они переносят в информационную сферу, в войну на словах», чтобы собственное население чувствовало, что они по-прежнему воюют, подчеркнул эксперт.

«Все это время Киев пытался, не выполняя Минские соглашения, свалить вину за невыполнение на Россию и Донбасс», – подчеркнул собеседник. Теперь же, по мнению эксперта, это уже не удастся, и время работает против Киева. «Именно поэтому он и пытается толкнуть Порошенко на прямой отказ от Минских соглашений», – заявил газете ВЗГЛЯД Жарихин.

Третья цель Турчинова – открытая война

Заявления же Турчинова нацелены как раз на то, чтобы подтолкнуть президента Порошенко развязать войну, считает эксперт. Однако это будет означать для украинского лидера повторение пути экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сказал Олег Соскин газете ВЗГЛЯД.

Окружению Порошенко такой вариант тоже выгоден. У Порошенко сейчас совсем нет политической поддержки. Как отметил Соскин, ему доверяет менее 2% населения, а если бы сейчас были выборы, то он получил бы менее 10% голосов. Объявление военного положения означает роспуск партий, отмену свободы слова и собраний. «То есть фактически Порошенко становится диктатором, но диктатором без ответственности», – отметил Соскин, подчеркнув, что именно это и нужно как Турчинову, так и самому Порошенко, поскольку они опасаются, что когда-то им придется ответить за свои преступления.

Никита Коваленко, Марина Балтачева

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