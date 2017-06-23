Бессмысленная «АТО» надоела даже Киеву

16.06.2017 00:07:54

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов не устает сотрясать информационное пространство громкими заявлениями. То он требует срочного введения визового режима с Россией, то грозится «взять Москву»… Теперь же призывает пересмотреть стратегию в отношении Донбасса.

Этот, если не главный, то один из последовательных «ястребов» киевского режима, накануне дал интервью агентству «Интерфакс-Украина», где заявил, что так называемая «АТО» «выполнила свою функцию». Мол, «агрессора остановили», выборы президента и парламента провели и даже что-то там успели «деоккупировать».

Пришло время, как выразился Турчинов, «перейти к новому формату защиты страны», предоставив президенту право применять Вооруженные силы Украины «против гибридной агрессии со стороны России». А также «не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но четко, на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению».

В общем, Турчинов обещает в скором времени представить президенту Петру Порошенко соответствующий уточненный законопроект «О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей».

Не совсем ясно, правда, о каком «новом формате» речь? Решится ли, наконец, киевский режим официально объявить войну России? Или продолжит уничтожать «бурятские танковые дивизии» в виртуальном пространстве?

– Должен сказать, что сама по себе так называемая «антитеррористическая операция» имеет с самого начала достаточно зыбкое юридическое обоснование, – комментирует заявление главы СНБО «незалежной» президент фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов. – Поскольку в Конституции Украины четко прописаны те случаи, когда задействование вооруженных сил возможно.

– По словам Турчинова, это разрешено только «при объявлении войны и проведении антитеррористической операции»? Так?

– Не совсем. Так как внутренний гражданский конфликт, которым является противостояние в Донбассе, не относится к причинам, по которым может быть задействована армия.

Напомню, как в точно такой же ситуации экс-президента Януковича обвиняли, что он перед обрушением своей власти в Киеве пытался задействовать вооруженные силы для наведения правопорядка. И Турчинов, будучи на тот момент одним из лидеров так называемой «демократической оппозиции», всячески протестовал против такого сценария. Тогда майданные деятели предприняли все усилия, чтобы армия не выступила в конфликте, который развивался между ними и Януковичем.

С другой стороны, мотивация для начала «АТО» тоже была достаточно специфической. На тот момент еще не шла речь ни о каком донецком или луганском сепаратизме. Референдум, который объявил в Донбассе некую непризнанную государственность, был проведен только в мае. В то время как «антитеррористическая операция» была начата еще в апреле. Тогда ни донецкие, ни луганский лидеры еще не провозглашали независимости. Речь шла, в первую очередь, о федерализации и о сохранении статуса русского языка. Достаточно просто поднять все политические заявления, которые звучали в те дни.

Вследствие явной юридической двойственности ситуации у киевской элиты есть горячее желание спрятаться за некую псевдозаконность. И за некую, скажем так, легализацию своих собственных действий задним числом.

То есть, они не могут отменить историю, но стараются ее максимально переписать. Чем, собственно говоря, и занимаются. Поэтому у нынешних киевских властей определенные политические цели. Именно у властей, а не у Украины. Поскольку цели у Украины, как страны, сугубо противоположны нынешним устремлениям киевских властей. И лично господина Турчинова.

– Какие же это цели у властей?

– Всем несогласным официально заткнуть рты, объявив, что они действуют антизаконно, протестуя против эскалации конфликта в Донбассе. Сейчас вот опять арестовали журналиста Руслана Коцабу, который протестовал против мобилизации и делал это, кстати сказать, абсолютно на конституционных началах.

То есть, пытаются поставить вне закона внутреннюю оппозицию, которая рассматривает конфликт в Донбассе именно как гражданский конфликт, в котором невозможно использование армии. Это одна из целей, которые преследует Турчинов.

С другой стороны, я бы не рассчитывал на его месте, что какой-нибудь будущий гаагский или московский трибунал учтет это в приговоре. Поскольку ни военные преступления таким образом невозможно отменить, ни преступные приказы, ни гибель мирных жителей, ни миллионы беженцев… Все это, в общем-то, является следствием силовой операции, которую начал как раз Турчинов.

Но с точки зрения внешнеполитической влияние такого рода закона будет минимальным. У стран Запада и России сформированы уже четкие позиции по поводу этого конфликта. Они во многом противоположны. И такого плана заявление Украины отнюдь не будет способствовать сближению позиций. Скорее, оно окажется костью в горле, которая будет мешать как Европе, желающей быстрее закончить конфликт в Донбассе, так и России, которая со стороны Украины получает массу пустых обвинений.

Что касается военной составляющей…

– Здесь, по-вашему, стоит ожидать каких-то изменений?

– Нынешний формат «АТО» – в чём прав Турчинов – себя, действительно, изжил. То есть он приносит какие-то политические дивиденды этому режиму, но все меньше и меньше. Потому что невозможно играть «в войнушку» уже четвертый год…

В то же время, каждый день обстрелов, каждый день блокады, каждый день пропаганды против Донбасса, жителей которого называют, то «ватниками», то «сепарами», то «алкоголиками», фактически отдаляет ДНР и ЛНР от Украины.

Ни для кого не секрет, что если у человека погибли родственники, разрушен дом, разрушена жизнь, он отнюдь не будет любить то государство, которое способствовало наступлению такого рода трагических изменений в его судьбе. А пострадавших людей в Донбассе все больше и больше.

Как следствие, сейчас любые планы мирной интеграции, которая еще присутствовала тогда, в момент, когда предлагалась федерализация, когда предлагались различные форматы минского договора (хотя они были очень запаздывающие по времени и ущербны), уже не актуальны.

Донбасс перешел на рубли. Донбасс все больше экономически интегрируется с Российской Федерацией. Киев же со своей стороны осуществляет полномасштабную блокаду Донбасса, как экономическую, так и социально-юридическую. То есть, все эти люди сейчас поражены в правах на территории Украины.

Соответственно, чем больше прав будет получать Донбасс со стороны РФ (а этот процесс де-факто идет), тем больше и больше Донбасс будет отдаляться от Украины.

И здесь возникает очень неприятная «вилка» для киевского режима…

– Поясните.

– Существующий статус-кво оторвет Донбасс от Украины окончательно и превратит… сначала в непризнанное государство, затем – в полупризнанное, а потом и в государственное образование. Которое ничем не будет отличаться от других стран-членов той же ООН. Этот процесс эволюционно пройдет. Как прошел во многом уже для Абхазии, Южной Осетии и для ряда других непризнанных территорий.

И вот тут-то господин Турчинов, конечно, пытается обострить конфликт. Но делает это абсолютно неприемлемыми способами, поскольку такого рода политическое заявление подразумевает военную составляющую.

А именно – некий аналог хорватского плана «Буря», который был осуществлен против республики Сербская Краина в 1994 году. Но тогда хорваты, во-первых, очень серьезно готовились к этой операции. Была полная поддержка Запада в вопросе ликвидации Сербской Краины. Ну, и третье, была совершенно «беззубая» позиция России и тогдашней Сербии, которая фактически бросила своих соотечественников в Хорватии.

Это привело тогда, по самым скромным подсчетам, к десяти тысячам убитых и к двумстам тысячам беженцев. При том, что все население республики на тот момент насчитывало около полумиллиона. То есть, количество перемещенных лиц – представьте себе! – составило более 40% от довоенного населения Сербской Краины.

– Думаете, киевские «ястребы» все еще лелеют мысль осуществить хорватский сценарий?

– Понятно, что ситуация изменилась. И возвращение Донбасса без, скажем так, «цивилизационной чистки» стало практически нереальным для Киева.

Таким образом, Турчинов, пробивая новый закон, фактически призывает к геноциду собственного народа. Это можно прочитать между строк.

Однако здесь я оптимист. Считаю, что сейчас позиция РФ достаточно монолитна по поводу Донбасса. И никто не позволит военным путем решить этот вопрос. А позиция Запада гораздо менее монолитна, чем позиция, которая была во времена ликвидации Сербской Краины со стороны Хорватии.

Но у киевского режима сейчас большинство в законодательной власти. Поэтому этот закон они, конечно, примут. Постараются еще больше ужесточить внутреннюю политическую повестку. Но это – объективный политический процесс. Режим сейчас все в большей и большей степени сползает к фашистскому наполнению. Закон Турчинова будет лишь очередным шагом в этом направлении, не более того.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин напомнил, в свою очередь, что во многом именно «благодаря „гениальному“ правлению Турчинова в качестве исполняющего обязанности президента, Украина оказалась сегодня в столь плачевном положении»:

– При этом я не очень понимаю, что собственно изменится с переходом на «новый формат». Разве сейчас у президента Порошенко недостаточно полномочий, чтобы, например, объявить войну Российской Федерации? Мне кажется – достаточно вполне.

– Возможно, как раз в этом и есть главная их цель?

– Может, и так. Но ведь боятся…

Они же все время говорят, что «агрессор захватил», «агрессор напал» и т. д. При этом военные действия не ведут… Ну, кроме обстрелов мирных граждан. И диверсионных вылазок в районе линии соприкосновения.

Я думаю, им нужен некий «заменитель» военных действий. И этим «заменителем» стала война против России в виртуальном пространстве. Потому что в реальном пространстве войну с Россией вести они боятся, прекрасно понимая, чем дело кончится.

Заявление Турчинова из той же серии – одно из «сражений» этой самой виртуальной или информационной войны. Так что примут они свой «новый формат» или нет, ничего с военной точки зрения не изменится.

Они уже вели настоящие бои. Например, бои за донецкий аэропорт. И эту битву проиграли. Вспомните, сколько раз их наступления заканчивались в «котлах»? Они пытались даже вести авиационную войну. Но быстро поняли, что через некоторое время останутся вообще без ВВС.

И, мне например, неясно, каких еще полномочий не хватает Порошенко?..

Эксперты назвали четыре варианта развития украинского кризиса. По какому пойдет страна?

Видимо, они только сейчас осознали, что люди, которые не очень понимают цели и задачи этой войны с собственным народом, будут постоянно терпеть поражения от тех, кто защищает свой дом, свою землю, своих близких.

– Только этот «театр абсурда» продолжается уже четвертый год. Причем, Киев явно не собирается ничего решать миром. Но и решительных действий никаких не предпринимает. В чем тогда конечная цель?

– А Киев оказался, что называется, в цугцванге. Они не могут прекратить войну, потому что с ее окончанием эта власть закончится. Вот в чем проблема. Единственным оправданием их нахождения у власти является то, что они ведут войну и борются, как выражается официальный Киев, «с агрессором» в лице России.

По всем остальным направлениям у Украины совершенно катастрофические результаты. Объявили борьбу с коррупцией – сегодня Украина официально объявлена самой коррумпированной страной в Европе. Думали, прогонят Януковича с олигархами и народу станет хорошо… Но жизненный уровень после Майдана упал в два с половиной раза.

Единственное оправдание их существования в том, что они якобы противостоят какому-то мифическому «российскому агрессору». И выйти из этого состояния не могут, хотя прекрасно понимают, что ситуация тупиковая.

Светлана Гомзикова

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