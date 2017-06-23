У США нет четкого плана по урегулированию в Донбассе, считают в Госдуме

15.06.2017 23:50:10

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Тиллерсон на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США заявил, что "очень возможно, правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению (конфликта в Донбассе — ред.) в какой-то структуре помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей". Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что разрешение конфликта в Донбассе без участия в переговорах представителей ЛНР и ДНР невозможно.

"У нас нет абсолютно, стопроцентной уверенности, что когда дело касается Украины, у администрации Трампа есть какая-то четкая линия. Но сейчас администрация Трампа, как известно, является мальчиком для битья по поводу своих так называемых связей с Россией. Отсюда многое в заявлениях представителей этой администрации и Тиллерсона, в том числе, что призвано успокоить возбужденных критиков этой администрации, продемонстрировать, что они не зависимы в своих оценках", — сказал РИА Новости Затулин. По его мнению, это может быть одной из причин заявлений Тиллерсона.

Вместе с тем парламентарий обратил внимание и на другие аспекты. "Самая поверхностная (причина – ред.) состоит в том, что Тиллерсон не отказал себе в удовольствии поспекулировать на мнении, которое тоже бытует, что минские соглашения забуксовали и выполнены быть не могут. При этом люди, которые эту точку зрения выражают, никакого труда себе не составляют проанализировать причины того, что эти соглашения не выполняются", — добавил он.

По его мнению, причины "во многом состоят в том, что Запад поощряет Украину, некритично относится к ее поведению и как мантру повторяет, что минские соглашения должны быть выполнены".

"То, что касается минских соглашений, было подтверждено Советом Безопасности (ООН), членом которого являются Соединенные Штаты. Тиллерсон объяснял, почему США не участвуют в минских соглашениях. Он таким образом намекнул на то, чтобы те участники, которые его подписали, не в состоянии добиться мира на Украине, а это не только Россия, но и Германия с Францией. И фактически дезавуировал то голосование, которое было в Совете Безопасности и в котором США и одобрили минские соглашения", — сказал депутат.

Затулин считает неправильным, что США не несут ответственности за результаты минских соглашений. "Они своим голосованием в СБ (ООН) взяли на себя такого рода обязательства. И сейчас уходят от этих обязательств", — полагает парламентарий.

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