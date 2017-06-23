Минские соглашения перестали быть «безальтернативными»

15.06.2017 23:28:30

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

США впервые за два года корректируют свою позицию по войне в Донбассе – госсекретарь Тиллерсон заявил, что «не хочет быть прикован наручниками» к Минским соглашениям и вообще просит парламент дать правительству США больше «гибкости» для поиска компромисса между Украиной и Россией. Означает ли просьба Тиллерсона, что готовится проект некоей закулисной сделки по Донбассу?

Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон в среду предположил, что Киев и Москва могут урегулировать конфликт вокруг Донбасса при помощи новых договоренностей, которые могут отличаться от Минских. Об этом госсекретарь сказал, выступая в комитете по иностранным делам палаты представителей.

«Правительство Украины и правительство России смогут прийти к удовлетворительному урегулированию благодаря определенной структуре, отличной от «Минска»

Так Тиллерсон ответил на вопрос, который задал демократ Элиот Энджел: отвечает ли интересам США ослабление санкций против России до того, как та полностью выполнит Минские соглашения, и до того, как уйдет из Крыма.

«Я считаю, что важно, чтобы мы имели достаточную гибкость, чтобы реализовать задачу «Минска». Вполне вероятно, что правительство Украины и правительство России смогут прийти к удовлетворительному урегулированию благодаря определенной структуре, отличной от «Минска», но для реализации целей «Минска», – цитирует Тиллерсона УНИАН. При этом, признался госсекретарь, ему не хочется быть «прикованным наручниками к «Минску», если окажется, что стороны решат урегулировать конфликт с помощью другого, отличного соглашения».

На это Энджел тотчас возразил: Россия понимает только «жесткую риторику». Тогда Тиллерсон намекнул, что ослабление санкций «не является нашим намерением» до выполнения «Минска».

Как известно, после февраля 2015 года, когда Минские соглашения были заключены, а затем и одобрены Совбезом ООН, никто из участников «нормандской четверки» не подвергал сомнению необходимость их выполнения. Регулярно лидеры и России, и Франции, и Германии, и Украины, как мантру, повторяли заявления о безальтернативности Минских соглашений. Таким образом, Тиллерсон разрушил представление о том, что соглашения – аксиома мирного процесса. По крайней мере, с точки зрения США эти договоренности уже не являются единственным путем выхода из украинского политического кризиса. Можно с уверенностью предположить, что эта точка зрения будет подхвачена как минимум европейскими союзниками Вашингтона – и уж тем более Киевом, который фактически саботирует исполнение соглашений.

Впрочем, это было не единственное любопытное признание госсекретаря. Конгресс должен дать главе Белого дома больше гибкости в вопросах антироссийских санкций, чтобы у Вашингтона было больше «возможностей для диалога», добавил Тиллерсон. «Я призываю Конгресс, чтобы любое принимаемое законодательство позволяло президенту изменять режим санкций», – цитирует его РИА «Новости». Тиллерсон добавил, что если и усиливать санкционные меры против Москвы, то лишь при равноценном участии других союзников. Накануне, как писала газета ВЗГЛЯД, группа конгрессменов подготовила законопроект о новых санкциях против России, причем таких, которые президент Дональд Трамп сам отменить не сможет.

Выступление Тиллерсона совпало с появлением утечек о том, что президент Украины Порошенко 19-20 июня посетит Вашингтон и будет принят Трампом.

Первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия») не верит в появление альтернативного сценария вместо Минских соглашений, «потому что он не был с нами обсужден», и поэтому «он явно не может претендовать на большую реальность, чем подписанные и одобренные Совбезом ООН Минские договоренности». По его мнению, было бы правильно, если бы в Вашингтоне от Порошенко потребовали бы конкретных действий по выполнению «Минска».

«Господин Тиллерсон, осознает он этого или нет, лукавит. Он как бы пробрасывает своей фразой то обстоятельство, что США как член Совбеза ООН одобрили Минские договоренности. Подписи США под соглашениями нет, но это одобрение означает определенные обязательства. Сегодняшнее заявление можно как минимум расценивать как отказ от этих обязательств», – сказал Затулин газете ВЗГЛЯД.

Политик напомнил, что уже при президенте Обаме стало ясно, что США не хотят участвовать ни в каких договоренностях, потому что им выгоден конфликт на востоке Украины. Поэтому они поощряли Киев не выполнять договоренности. «Они как бы обеспечили себе свободу рук и с высокой горы наблюдают за тем, как участники Минских договоренностей пытаются что-то слепить», – отметил он.

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