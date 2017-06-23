Зачем минскому официозу собственный «голодомор»?

15.06.2017 15:38:20

Александр Штефанович

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В последнее время белорусские власти озаботились вопросами консолидации белорусского общества. Желание вполне объяснимое. Любой власти хотелось-бы чтобы общество было сплоченным, как говорили в старину, «вокруг престола». И такое, несомненно, возможно, но лишь в том случае, если идея, призванная объединить сограждан затрагивает самые сокровенные чувства людей.

В России общество сплотил «Бессмертный полк», а вот в Белоруссии дела с объединяющей идеей обстоят не лучшим образом. Идея «Бессмертного полка» белорусским властям явно не по нутру. Ведь она олицетворяет не только отцов и дедов - героев Великой Отечественной войны, но и духовную общность с Россией и Русским миром. Только вот минскому официозу даже память о войне хотелось бы низвести до внутри республиканских рамок, чтобы о войне вспоминали, но как-нибудь без упоминания о том, что воины Красной Армии и белорусские партизаны сражались за единую Родину от Буга до Тихого океана. Отсюда вместо «Бессмертного полка» - «Беларусь помнит», а взамен георгиевской ленты навязывание т.н. бутоньерки: яблоневого цветка на красно-зеленой ленте.

Однако в любой памяти о войне, даже если она выступает в усеченном «бутоньерском» виде, присутствуют Москва и Россия, что не вписывается в планы тех, кто хотел бы толкнуть Республику Беларусь на губительный путь Украины и оторвать Белоруссию от Русского мира. Вот и ломает голову идеологический официоз над такой «консолидирующей» идеей, которая бы не только не раздражала Запад и его белорусских клевретов, но и бросала бы тень, как на советское прошлое, так и на современную Россию.

В результате на свет всплыло некое подобие украинского «голодомора» под названием «Куропаты». Впервые история с Куропатами проявилась в конце 80-х годов прошлого столетия во времена пресловутой перестройки, когда в БССР, как и везде в стране раскручивалась антисоветская истерия, направленная на разрушение СССР. В Белоруссии центральной темой антисоветской и одновременно антироссийской кампании были массовые захоронения в урочище Куропаты, что под Минском. Действительно, Куропаты - это место страшной трагедии, где производились расстрелы большого количества людей. Только вот не существует сколь-либо убедительных доводов того, что совершали это органы НКВД, как об этом истерично кричали русофобствующие националисты, а не гитлеровские захватчики.

На рубеже 90-х годов расследование расстрелов в Куропатах проводилось несколькими комиссиями, включая государственные. Первое расследование (1988-1989 гг.), осуществляла правительственная комиссия тогда еще БССР, однако, как позднее справедливо отмечал генеральный прокурор Республики Беларусь Олег Божелко, работа комиссии «проводилась крайне односторонне, под сильным давлением националистов».

Отсюда сильные расхождения в численности захороненных людей. Так, тогдашний вождь националистического т.н. Белорусского народного фронта, в то время депутат Верховного Совета РБ Зенон Позняк называл совершенно фантастическую цифру в 200-250 тысяч человек (для сравнения: население Минска в 1941 г. составляло 270,4 тыс. человек). Затем генеральный прокурор БССР Г.С. Тарнавский определил число жертв в 30 тысяч человек, т.е. на порядок меньше чем называл Позняк. И, наконец, в 1998 г. по итогам третьего официального расследования была озвучена цифра в 7 тысяч жертв. Однако официальными комиссиями так и не были названы виновники массовых расстрелов.

Совсем к иным выводам пришла общественная комиссия под председательством известного в республике ученого и общественного деятеля В.П. Корзуна. Работа данной комиссии проходила в условиях сильнейшего давления со стороны националистических сил, но, несмотря на это, исследования проводились максимально объективно, и поэтому ее выводы заслуживают особого внимания.

В результате работы комиссии В.П. Корзуна был собран большой фактический материал - маркированные предметы (расчески, обувь и др.) из европейских стран (Германия, Австрия, Чехословакия, Франция, Польша), а также другие вещи - доказывающий, что в Куропатах находятся останки жертв нацистских оккупантов, значительную часть из которых составляли евреи. Кроме того, в захоронениях найдены вещи, которые никак не могли находиться у заключенных НКВД: колюще-режущие предметы, эмалированные кружки, миски, опасные бритвы, ювелирные украшения и прочее. К тому же, в Куропатах были найдены захоронения детей, которым официальные комиссия не дали никаких объяснений.

Единственно, что можно было доказательно вменить органам НКВД, так это то, что ими в этой местности было захоронено 12 человек, приговоренных судами к высшей мере наказания: 1 человек за шпионаж и 11 человек за тяжкие уголовные преступления (убийства и бандитизм). Все это было убедительным свидетельством того, что к массовым расстрелам в Куропатах советские спецслужбы причастны не были. К подобным выводам пришла и член государственной комиссии Герой Советского Союза М.Б. Осипова.

Таким образом, в настоящее время не существует однозначной оценки того, кто является жертвами расстрелов в Куропатах и на ком лежит ответственность за эти злодеяния. Вопрос до сих пор остается открытым. Однако в феврале-марте текущего года тема Куропат вновь была поставлена в центр внимания белорусской общественности. И главным застрельщиком этой кампании выступила газета администрации президента РБ «Советская Белоруссия».

Вначале был проведен «круглый стол» «Куропаты - мемориал памяти и скорби»[1], затем тема неоднократно поднималась в программах белорусских государственных телеканалов, где красной нитью проводилась мысль, что останки людей захороненных в Куропатах принадлежат исключительно «жертвам сталинских репрессий» и о каком-либо другом мнении речь идти уже не может.

В настоящее время министерством культуры РБ проводится конкурс для профессиональных скульпторов и архитекторов «по созданию проекта мемориализации места массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты под Минском», относительно которого А.Г. Лукашенко дал следующие разъяснения: «Я поручил создать аккуратный, не гигантский (не Брестскую крепость) мемориал. Сейчас идет конкурс. Мы сделаем этот мемориал, может, что-то вроде небольшой часовни»[2].

Таким образом, власти для себя, по-видимому, уже окончательно решили, кто лежит в Куропатах («жертвы сталинских репрессий») и, кто повинен в гибели этих людей («НКВД СССР»). И здесь они проявляют полную солидарность с антироссийской оппозицией, истерично твердящей о «зловещей руке Москвы».

Однако предполагаемый в Куропатах «мемориал памяти и скорби» вряд ли будет содействовать консолидации общества, т.к. обман и подлог не могут служить прочной основой для единения сограждан. В связи с чем ряд белорусских общественных объединений - Патриотическое общественное объединение «Отечество», Республиканское общественное объединение «За Союз и коммунистическую партию Союза», Республиканское общественное объединение «За демократию, социальный прогресс и справедливость» и другие - выступили с заявлением «О недопустимости реанимации зловещего куропатского мифа», в котором потребовали:

1. Создать комиссию по окончательному объективному расследованию захоронений в Куропатах с привлечением в нее как представителей оппозиции, так и патриотических организаций.

2. Установить в Куропатах памятник жертвам гитлеровского фашизма, в том числе и Холокоста.

3. Бело-красно-белые флаги и герб «Погоня» (в настоящее время используются оппозицией - авт.), под которыми белорусские коллаборационисты сотрудничали с гитлеровцами и участвовали в уничтожении собственного народа, должны быть запрещены в Куропатах, и повсеместно.

В завершении хотелось бы задаться правомерным вопросом: зачем минскому официозу нужна сомнительная версия о «сталинских репрессиях», и почему он не идет на объективное и непредвзятое расследование куропатской трагедии? В последнее время в Белоруссии, как и во многих бывших республиках СССР, заметно нарастает ностальгия по советскому прошлому, ушедшая советская страна все более воспринимается как утраченная земля обетованная. В обществе все чаще возникает вопрос: а ради чего была разрушена Советская держава, ради чего страдают миллионы бывших советских людей? Не пора ли одуматься и сделать шаг навстречу былому единству? Этого как раз и боятся «суверенные» власти, вот и продолжают через официозные СМИ очернять великий Союз ССР.

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