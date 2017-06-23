Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «США не хотят приковывать себя к Минским договоренностям, поскольку кризис на Украине может быть урегулирован иным путем». Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступил с заявлением о необходимости изменить формат проведения силовой операции на востоке страны и "предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны Российской Федерации". Эксперты говорят о роли США в разрыве отношений между Россией и Украиной и обсуждают перспективы урегулирования ситуации в Донбассе.





