Владимир Жарихин: США на Украине добились своего

14.06.2017 18:06:39

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Аналитическое агентство "Внешняя политика" прописало четыре сценария развития событий на Украине, сообщает газета "Коммерсант". За основу взят тезис, что Украина уходит на второй план повестки дня всех ведущих игроков: США. ЕС и России. Документ подготовлен под редакцией руководителя агентства Андрея Сушенцова и старшего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Николая Силаева.

Разработчики доклада считают, что на ближайшие годы будущее украинского кризиса будет ограничено двумя ключевыми константами – большая война и глубокое политическое урегулирование кризиса одинаково маловероятны. Долгосрочного решения украинского вопроса пока не просматривается.

Первый из сценариев – "Движение в колее". Он предполагает сохранение на нынешнем уровне политической стабильности на Украине и поддержку правительства со стороны Запада. При этом западные лидеры молчаливо признают слабость президента Петра Порошенко, провал реформ и обостряющуюся конкуренцию между различными политическими силами на Украине.

Согласно второму сценарию, "Киев на прицепе", Украина переживает внутриполитическую дестабилизацию. Третий сценарий, "Коллапс и равнодушие", подразумевает снижение вовлеченности ЕС и США в украинские дела. В четвертом сценарии, "Угроза изоляции", политический режим в Киеве сохраняет устойчивость, однако степень его поддержки Западом уменьшается.

В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин высказал мнение, что наиболее вероятен первый сценарий развития событий на Украине.

"К сожалению, украинское руководство достаточно давно потеряло субъектность. То есть, по крайней мере, ключевые решения на Украине принимаются не им, а внешними игроками. Если рассматривать эволюционный сценарий, то есть события будут развиваться так, как они развиваются, то, скорее всего, наиболее вероятен первый вариант… Разговоры на тему: надоела Украина Западу, и он оставит ее в покое, не совсем верны. Они (западные страны), по крайней мере, Соединенные Штаты добились своего – создали такой тлеющий конфликт в центре Европы. И пусть он тлеет, с их точки зрения", – сказал Владимир Жарихин.

Политолог добавил, что само собой на Украине ничего не уладится.

"Образ китайской якобы мудрости: "сидеть на берегу и ждать, пока проплывает труп врага", имея в виду нынешние киевские власти – это создание неуместных иллюзий. Не проплывет. Дело в том, что киевские власти разрушают государство, но усиливают собственную власть. Такой парадокс. За счет разрушения остатков демократических порядков в стране, за счет ужесточения власти, запугивания населения, они концентрируют силы", – заключил Владимир Жарихин.

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