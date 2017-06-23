Польша стремится к своей монополии на рынке газа Украины

14.06.2017 12:23:44

Т.н. диверсификация поставок энергоносителей была главной темой Второй польско-украинской газовой конференции в Варшаве 6 июня 2017 года.

Под этим благовидным предлогом украинские представители во главе с замминистра энергетики и горной промышленности Игорем Прокопивом и опекающие их польские политики во главе с вице-министром энергетики Михалом Куртыкой решали, как оторвать Украину от поставок российского газа.

Киев перестал покупать газ у России, ежегодное потребление газа упало с 40 млрд. куб. м до 30 млрд. куб. м, из которых 10 млрд. куб. м – это импорт, обрисовал ситуацию И. Прокопив. За последние два года Украина снизила объемы импорта газа в два раза.

М. Куртыка, в свою очередь, объявил о запуске в Свиноуйсце газового терминала, куда уже прибыл первый танкер со сжиженным газом из США, что стало первым шагом на пути реализации проекта «Северные ворота». «Северные ворота» - это проект прокладки газопровода «Балтийская труба» (Baltic Pipe) из Норвегии через Данию в Польшу. Так Польша хочет от российского газа перейти на норвежский.

Лоббистом данной инициативы является «дочка» польской государственной нефтегазовой компании PGNiG. Главный выгодоприобретатель в случае ухода с польского рынка российского «Газпрома» - ловко вписавшаяся в текущую политическую конъюнктуру компания Gaz System.

В августе-декабре PGNiG продала Украине 370 млн. кубометров газа, в 2017 году планирует продать в два раза больше.

«Наш рынок может предложить газ из любой точки света, - сообщил вице-министр горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленности Польши Мачей Вожняк. – Следующим шагом будет строительство новых транзитных узлов. Я имею в виду Украину, которая импортирует наше сырьё, и мы готовы поставлять его ещё больше».

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Киев и Варшава договорились совместно противодействовать реализации проекта газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря. Называя этот проект «российско-германским заговором», Варшава и Киев забывают причину этого явления.

«Северный поток-2» - вынужденная реакция «Газпрома» на действия Украины на газовом рынке. Будучи ненадёжным партнёром, Украина не смогла обеспечить бесперебойный транзит голубого топлива из России в Европу.

Неоднократно дело доходило до несанкционированного отбора Киевом российского газа, предназначенного для Европы, но поставляемого через территорию Украины. В 2005-2006 гг. вообще дошло до газового кризиса в отношениях Киева и Москвы, последствия которого почувствовали на себе европейские потребители.

Вовсе не случайно у власти в Киеве находился тогда первый майданный президент Виктор Ющенко. Он-то и был инициатором скандала. И не случайно, что очередной кризис случился при втором майданном президенте Петре Порошенко. У всех украинских майданов цель одна – разорвать торгово-экономические цепочки между Украиной и Россией.

Меморандум между Украиной и ЕС о взаимопонимании при сотрудничестве в энергетической отрасли от 24.11.2016 г. закрепляет за Украиной стратегический статус страны-транзитера. «Взаимопонимание» в данном контексте, видимо, означает благосклонное отношение Европы к воровству Украиной чужого газа, буде такое приключится.

На самом деле Брюссель не рассматривает Украину в качестве важного транзитного узла. Об этом откровенно говорится в проекте Энергетической стратегии Украины до 2035 г., в которой указано, что после 2019 г. транзит российского газа через украинскую ГТС может вовсе прекратиться.

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Выгода Польши от монополии компании Gaz System на региональном рынке газа понятна.

А что с этого украинскому потребителю? Как всегда, ничего, кроме повышения цен на газ. Пресловутая диверсификация не остановит бешеный рост тарифов на отопление и т. п.

Как объяснила представитель «Нафтогаза» Виктория Ворочек, Украина в этом вопросе будет руководствоваться европейскими правовыми нормами, но цены на газ для украинских потребителей нужно либерализовать, т. е. каким-то образом смягчить. В «Нафтогазе» понимают, что следование «европейским правовым нормам» может обернуться украинцам в копеечку.

Сложно представить, как такая либерализация будет выглядеть на практике. Работать себе в убыток Gaz System не будет. Обещания пана М. Вожняка привлечь на украинский газовый рынок сразу несколько международных игроков, которые во взаимной конкуренции будут снижать цены, вряд ли реализуются.

Пока поляки смотрят главным образом на мощности Украины по хранению газа, которые, как было замечено на конференции, вместе с польскими мощностями будут неотъемлемой частью польско-украинского газового хаба. Однако, по словам заместителя главы PGNiG, польская сторона пока не рассматривает своего финансового участия в модернизации украинских газохранилищ.

А вот украинская сторона все трындит о «газовой независимости» не только Украины, но теперь и Польши. И планы по созданию интерконнектора направляют в то же русло. «Тут стоит вопрос не столько в том, покупать или не покупать газ, а быть или не быть украинцам и полякам энергонезависимыми», – заявляет Прокопив.

Сергей Макогон, вице-глава государственной компании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз» вообще заявляет о том, что в течение пяти лет Украина и Польша запустят рынок газа для Центральной и Восточной Европы.

Не порвать бы… при таком широком шаге.

Иностранные игроки, о которых говорят поляки, может, и придут, но не для того, чтобы поставлять украинцам дешёвый газ. И не для того, чтобы в руки Киева (пусть и вместе с Варшавой) отдавать газовый рынок Центральной и Восточной Европы.

Но украинские СМИ, дабы усыпить бдительность граждан, уже назвали эту махинацию «энергетическим безвизом». Дескать, каждый украинский потребитель сможет сам выбирать себе иностранного поставщика газа.

Как заявил в своё время глава «Газпрома» Алексей Миллер, «90% транзита российского газа через Украину в Европу – это был подарок Советского Союза Украине».

Мудро воспользоваться подарком Украина не сумела, превратив его в элемент политических спекуляций. «Газпром» переходит к евразийским акцентам в своей деятельности, реализации проектов «Сила Сибири» и «Алтай» для поставок газа в Китай и другие страны Азии.

В ЕС все реже звучат нотки тревоги по поводу ГТС Украины. И все чаще звучат голоса в Киеве: «Куда приткнуть ГТС Украины?»

В перспективе «Северный поток-2» соединится с газопроводом OPAL, российский газ пойдёт через Германию в Австрию, Чехию и далее, в обход капризных стран-транзитеров – Украины, Польши и Прибалтики.

Наиболее выгодным для Украины было бы долевое участие в проектах «Газпрома» на европейском направлении, но Киев пошёл путём шантажа и подковерных махинаций. Польско-украинская газовая конференция в Варшаве – это прелюдия к заходу на украинский рынок западных компаний на фоне безудержно дешевеющей украинской ГТС. Причём заход за счёт Украины.

Владимир Дружинин

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