Севастополь - 2017

13.06.2017 15:47:49

Все годы моей жизни прошли в Крыму, большая часть этих лет прошли в Севастополе. За эти годы мне часто приходилось встречаться, решать деловые и бытовые вопросы с городскими начальниками разных уровней, с чиновниками многих городских служб, и с простыми севастопольцами.

Это позволяет мне от имени пожилых жителей нашего города высказать мнения по некоторым проблемам нашей жизни в Севастополе после трех лет, как мы вернулись в Россию.

Статус нашего город определен как город федерального значения, а его расположение рядом с Украиной, поэтому его экономическая и политическая жизнь должны быть направлены, прежде всего, к самодостаточности, защиты населения от возможного терроризма.

А его историческое значение привлекать туристов, заставляет власти города и жителей поддерживать и сохранность памятников, и красоту Севастополя.

Теперь конкретно по проблемным вопросам.

Город Севастополь, как административная единица, включает значительную территорию (поэтому нередко используется выражение «город-регион»), которая, кроме городской застройки, включает: город Инкерман, посёлок городского типа Кача, 28 сёл и более 30 поселений без статуса населённого пункта (аграрного типа или поселений). Площадь территории, подчинённой городу, составляет 1100 км², из них 864 км² — суша, 12 % которой заселены, 38 % — сельскохозяйственная зона (что составляет примерно 330 км2 ), 50 % — леса и горы; 236 км² от общей территории составляют морские акватории.

Количество жителей, проживающих на территориях сельских Советов в регионе Севастополя составляет, примерно 23,0 тыс. чел. (что составляет около 5,3 -5,5% от общей численности населения региона).

Как по нашему мнению их можно решить. По самодостаточности города в части обеспечения горожан и гостей города дешевыми и качествами сельхозпродуктами необходимо путем реформирования Севастопольского аграрного региона:

Провести учет севастопольских земель и водоемов, пригодных для производства продуктов питания. Определить желающих заниматься малым и средним бизнесом в части производства сельскохозяйственной продукции.

Без бюрократических проволочек выделить им землю только для производства продуктов питания. На льготных условиях выделить им кредиты для обустройства хозяйства покупки необходимой техники. При этом на два года освободить их от погашения кредита.

Через два года ликвидировать 50-70% посредников, убрать стихийные рынки и торгующие «гадюшники» с главных улиц и проспектов Севастополя.

Желающим производить сельхоз продукцию выделить бесплатные торговые места на рынках Севастополя. Ежегодно со стороны Администрации города и налоговых служб контролировать эффективность работы аграрного сектора Севастополя.

Сложная международная обстановка вокруг России, миграция народов между странами создает благоприятную почву для увеличения количества терактов во многих странах, в том числе и России.

Для Крыма и Севастополя, как города федерального значения, вероятность терактов может иметь место с вводом в эксплуатацию моста через Керченский пролив.

Надо прямо сказать, что участковая полиция практически не работает. В городе неизвестно кто кому, когда и на какой срок предоставляет жилье, кто уже много лет проживает без прописки и регистрации, кто и зачем часто пересекает границу Крыма. По нашему мнению, количество сотрудников МВД необходимо увеличить, как минимум втрое.

Из интернета легко узнать, что в Севастополе самое большое количество чиновников по сравнению с другими городами РФ. Только в центральном аппарате губернатора количество чиновников равно 2200 человек, еще 400 чиновников уполномоченных федеральных структур города. Городской бюджет содержит 13 департаментов, 14 главных управлений, каждый состоит из 11 отделов и служб. При этом надо учитывать, муниципальные власти города технический персонал. При этом средняя зарплата чиновников в Севастополе составляет 45 тыс. руб. в месяц.

По нашему мнению необходимо: за счет экономии городского и федерального бюджетов, увеличить штат сотрудников МВД, создать мобильные полицейские группы, оснастить их современным транспортом и связью. Реорганизовать районы города. Из пяти регионов оставить только два. Упразднить Гагаринский, Нахимовский и Инкерманский районы. Оставить два региона. Центральный, включив в него Ленинский, Нахимовский и Гагаринский районы. Оставить Балаклавский район, включив в его состав Инкерман и все сельские поселения, относящиеся к Севастополю.

Новые районы разбить на участки и обязать их контроль полицейскими участковыми, как в дневное, так и в ночное время.

Для сведения один – один Северо-восточный административный регион Москвы насчитывает 1 414 тыс.жителей, что соответствует примерно четырем городам, таким как Севастополь.

Ежегодно Севастополь посещают многочисленные туристы и гости. За годы пребывания Севастополя под управлением из Киева наш город потерял части своей привлекаемости. Ряд памятников, пляжи и места отдыха горожан запущены, оборудованы дешевыми забегаловками, свалками.

Прибрежная зона застроена разнотипными коттеджами, а центральная часть нашего города застроена многоэтажными жилыми домами без севастопольского стиля. Такие дома похожи на «сараи». Об этом уже упоминалось в «Севастопольской газете» за февраль 2014 года №9.

Надеемся, что новый главный архитектор А.П. Маловаженко сможет навести порядок в нашем городе.

Георгий Никитин

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