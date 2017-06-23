Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

Россия и Молдова переживают сейчас новый этап в истории своих взаимоотношений, который характеризуется переориентацией молдавского высшего политического истеблишмента и общества в целом с евроинтеграции на евразийскую интеграцию.

О глубинных причинах этого явления, эксперты «Международного Византийского Клуба» Александр Посадский, Кирилл Фролов и Дмитрий Пахомов поговорят сегодня в популярной аналитической программе "Главный Вопрос", выходящей на телеканале НТВ-Молдова, тема программы: "РОССИЯ-МОЛДОВА: НОВОЕ СБЛИЖЕНИЕ".