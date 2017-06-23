Власти Молдавии намерены запретить информационные программы телеканалов РФ

13.06.2017 13:45:44

В парламент внесён законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, рассказал глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк.

Отмечается, что проект не предполагает закрытие телеканалов. Блоки новостей и другие информационные программы будут заменены на передачи местного производства.

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