В Киеве анонсировали "расширение формата" войны в Донбассе

13.06.2017 13:38:12

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов высказался за завершение такой называемой антитеррористической операции на Донбассе. По его словам, она сыграла "положительную роль", но в ее рамках освободить "оккупированные территории" невозможно. Он призвал изменить законодательство, что президент Украины смог применять Вооруженные Силы в условиях "гибридной агрессии России".

Турчинов в интервью "Интерфакс-Украины" сообщил, что по его мнению военные действия на востоке страны уже переросли по продолжительности и масштабам формат АТО и пришло время "перейти к новому формату защиты страны".

Турчинов напомнил, что по действующему законодательству можно применять Вооруженные Силы при объявлении войны и в случае антитеррористической операции. Он также отметил, что законодательство не дает власти автоматического права на использование армии даже при объявлении военного положения.

Сейчас же, говорит Турчинов, необходимо "противостоять гибридной агрессии, которую ведет против Украины РФ".

Он призвал определить новый формат, который позволит "эффективно защитить Украину от гибридных методов войны, применяющихся Россией". Он также призвал не просто признать отдельные регионы Донецкой и Луганской области "оккупированными", но и "на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению".

Также он предложил создать в зоне противостояния Оперативный штаб с широкими полномочиями.

При этом, по мнению Турчинова, все эти действия только усилят фундамент Минских соглашений.

Он также заметил, что президенту будет представлен уточненный законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей", после чего он может быть внесен в Верховную Раду.

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