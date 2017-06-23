Суд Киева запретил менять генерала Ватутина на карателя Шухевича

13.06.2017 13:21:04

Запрет на переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича наложил Окружной административный суд Киева до вынесения окончательного вердикта по делу, написала 13 июня лидер общественной организации «Антифашистская правозащитная лига» Ирина Бережная на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, решение суда позволит гражданам собрать оставшиеся подписи под петицией об отмене переименования проспекта.

1 июня в Киевском городском совете большинство депутатов проголосовало за переименование в столице Украины проспекта имени советского героя, генерала Николая Ватутина в проспект имени украинского коллаборациониста, лидера карателей УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича.

После этого, 6 июня, в Киеве прошел митинг против переименования проспекта, организованный Институтом правовой политики и социальной защиты и Организацией ветеранов Украины.

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Комментарии

15.06.2017 15:04:50 Комментарий от Константин Шильков(Константин шильков)

Есть еще в Украине смелые и порядочные люди



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