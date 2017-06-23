Россия - это религиозная православная базовая ценность

13.06.2017 13:08:28

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

перейти на страницу автора





История дня России 12 июня противоречива. Поводом для него стало празднование дня принятия Верховным Советом РСФСР Декларации о государственном суверенитете РСФСР, то есть выделение РФ из остальной России. Праздновать это событие в качестве праздника Российского государства абсурдно. Но ситуацию спас мудрый Патриарх Кирилл, он нашел по историческим источникам, что 12 июня -это день рождения великого строителя великого, самого большого в мире по территории, Российского государства. Святой благоверный князь Александр Невский, справедливо увидев на Западе угрозу православной вере и поняв, что угроза духовному суверенитету - это угроза и государственному, порвал с Западом и развернул Россию на Восток, чем подал пример своему духовному и политическому наследнику Президенту Владимиру Путину выйти из подчинения Западу и строить на основе глобальной православной миссии Евразийский Союз. Духовник Александра Невского митрополит Галицкий, Киевский и всея Руси Кирилл, видя еретичекую западную пагубу на Червоной Руси, убедил князя Александра вывести из западного плена склонявшийся к нему Новгород и развернуть всю Русь прочь от "евроинтеграции". Его духовный преемник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил учредить в Росcии дополнительный церковный праздник, день рождения святого благоверного князя Александра Невского, и отмечать его 12 июня. Таким образом, Патриарх Кирилл диаметрально изменил значение дня 12 июня с отрицательного на положительное и сделал его настоящим днем России. Наш Патриарх, как никто другой, понимает, что сама русская идентичность, русское самосознание и единая и неделимая Российская государственность порождены Православной Церковью. Крещение Руси превратило разрозненные восточнославянские племена в единый русский народ. Православные подвижники и миссионеры написали русские национальные манифесты - "Повесть временных лет" (преп.Нестор Летописец) и "Слово о Законе и Благодати" (св.митрополит Киевский и всея Руси Иларион), коренной волынянин митрополит Петр перенес русскую митрополию из Киева в Москву и убедил московского князя Ивану Калиту собирать округ Москвы русские земли. Таким образом, именно Русская Церковь определила Москве быть Москве столицей Руси. Великий святой монах Сергий из Радонежа начал и вдохновил национально -освободительную борьбу Руси с ордынскими оккупантами, а святой Патриарх Ермоген- с главными, западными. Великий Киевский ученый монах архимандрит Иннокентий (Гизель) пишет первый русский учебник истории - "Синопсис", согласно которому после падения Киева в 1240м году его преемником становится Москва и в 1654м году на Переяславской Раде происходит воссоединение разделенных русского народа и государства. А Константинопольский Патриарх Иеремия Второй определяет Московскому Патриарху быть "Патриархом "Третьего Рима", Таким образом, идея Москвы как "Третьего Рима" - это не привилегия и не самозванство, это Предание Церкви, это послушание Церкви, это обязанность и историческая миссия Российского государства - быть помощником Церкви в хранении и всемирной миссии Православия. Поэтому все трагедии России в попытках уклонения от этой обязанности - отмена Патриаршества в итоге, привело к падению Православной Империи и национальной катастрофе 1917г. Но Российское государство не погибло и вопреки богоборческой идеологии оставалось Катехоном - государственной силой, сдерживающей зло. По молитвам святых Новомучеников и Исповедников Русской Земли богоборческая идеология пала и вопреки попыткам Запада расчленить и поработить Россию государство Российское поднимается с колен. Но, исходя из исторического опыта, надо беречь и отстаивать православный русский выбор, православные миссию и возрождение, Симфонию, глубокое социальное партнерство Церкви и Российского государства, союз Президента Путина и Патриарха Кирилла, мгновенно пресекать попытки его разрушить. Каждый православный христианин должен понимать тот факт, что служение Церкви и России неразделимо. Исходя из Истины Православия, мы говорим Российскому государство и его главнокомандующему Президенту,"базилевсу" Владимиру Путину Ваши радости - наши радости, Ваши победы - наши Победы! Измена России - это измена Православию. Религиозный долг православного христианина - это и защищает Православные веру и Церковь, нести Истину Православия и своему, и всем народам мира, и отстаивать национально - государственные и цивилизационные интересы России как Катехона и Третьего Рима, добиваться воссоединения разделенных русского народа и государства, по слову великого святого митрополита Московского Филарета (Дроздова) любить врагов личных, гнушаться врагами Божьими, поражать врагов Отечества. Самым опасным врагом является "историософская ересь украинства". Она и порожденный ей "рейх Порошенко" созданы исключительно с целью поражения и уничтожения Русской Церкви и России. Наша мать - Русская Православная Церковь исповеднически сокрушает попытки "укрорейха" оторвать Киевскую и Малой России митрополию от Русской Церкви, переданную в 1686 году Константинопольским Патриархом Дионисием в ведение Московского Патриаршего престола текстуально заверено навечно!

Публично доказывая свои антиправославные и антирусские цели, "укрорейх" в преддверие 12 июня празднует введение безвизового режима с "Еропейским Союзом". Поэтому мы говорим: Сними Крест и поддерживай "безвиз" и "евросодом"!

"Укрорейх" отмечает "безвиз" с "Евросодомом", начинающийся 11 июня, страшным обстрелом Донецкой Народной Республики.

Правосланый, помни - ЕС это антихристианское сверхгосударство, намеренно проводящее политики дехристианизации.

Если каждый православный Великой,Малой и Белой России будет помнить, что "безвиз с "Евросодомом"- это отречение от православного русского выбора святого Владимира - Крестителя, что каждый православный обязан заниматься миссией и политикой, помнить о том, что согласно Социальной Концепции Русской Православной Церкви, Церковь может отказать в доверии государству, действия которого смущают совесть верующих и призвать верующих к мирному гражданскому неповиновению такому государству, то "евросодом" и "укрорейх" обречены! Свидетельство тому -соседняя православная Молдавия, где, несмотря на "безвиз" и антирусское массовое зомбирование, народ, выбрал Президентом сторонником разрыва с "евросодомом" и православного русского выбора Игоря Додона.

Исходя из вышесказанного, борьба с "историософской ересью украинства" - это религиозный долг каждого православного христианина. Поэтому мы считаем своим долгом рассказать правду об этой "историософской ереси".

Проблема преподавания истории, её интерпретации стала на постсоветском пространстве весьма актуальной. Печальной памяти "Краткий курс" трансформировался в целую школу псевдоисторической беллетристики, не стесняющейся никаких подтасовок в зависимости от политического заказа. Особенную остроту эта проблема приобрела на Украине. Еще в 1993м году глава украинского отделения Фонда Сороса Богдан Гаврилишин в интервью киевской газете "Зеркало Недели" с гордостью заявил, что ими выпущено около 90 наименований учебников по истории Украины "антиколониальной" направленности. В некоторых из них авторы насчитали, например, 4 русско-украинские войны(!). На особенности т.н. "украинофильской" (то есть "антимосковской") интерпретации истории следует обратить особое внимание, ибо именно эта школа стала образцом тенденциозности, поражая абсолютно небрезгливым отношением к прямым фальсификациям. Впрочем, этим "грешили" еще такие столпы украинофильства, как Н.Костомаров ( см.: Г.Карпов. Г-н Костомаров как историк Малороссии. - М.; 1877).

Вызовы "мазепинцев" против русской культуры и государственности столь серьёзны, что не ответить на них было бы ошибкой.

Основные идеологемы этой школы таковы. Население Московского государства - не славянское , а смешанное, славяно-финно-угорское , и поэтому население России и Малороссии (Украины) никогда не было единым народом. Мало того, Москва узурпировала имя Руси (теория о неславянском происхождении великороссов, впервые сформулированная преподавателем Уманской базилианской школы Францизском Духинским в целях идеологического оправдания польских претензий а эти земли, а затем перекочевавшая в труды Грушевскогг и компании). "Варварская Москва" оккупировала культурную Русь-Украйну", превратив её в колонию. Поэтому отделение от России есть закономерный результат национально-освободительной борьбы и антироссийские настроения есть результат "многовекового подавления украинской культуры".

А теперь проинформируем, что говорит на этот счет история. Теория о неславянском происхождении народа Северо-Восточной Руси опровергается как письменными источниками, так и исторической топонимикой. Уже в XII веке практически исчезают упоминания о финско-угорских племенах чудь, меря и т.д., полностью ассимилированных русскими. Историческая топонимика свидетельствует о тотальной колонизации жителями Киевской и Галицкой Руси этого края: два города Галича (на Западе и Северо-Востоке Руси), два Звенигорода (аналогично), два Владимира - Волынский и на Клязьме, четыре Новгорода - Великий, Волынский, Северский и Нижний, два Перемышля, две реки Лыбеди и три - Припяти и т.д. Домонгольская архитектура, иконопись, фольклор сохранились, в основном, на Севере и Востоке Руси. Жило сознание не только национально-культурного, но и политического единства русской земли от Галича до Волги. Свидетельство тому - активное участие волынского князя Димитрия Боброка в Куликовской битве и идеологическое обоснование "собирания русских земель вокруг Москвы" коренным галичанином митрополитом Московским Петром (XIV век).

Источники свидетельствуют об однозначно русском и российском самосознании жителей Киева, Львова и Вильны XIV - XVIII вв. На эту тему М.Максимович (1804-1873) - знаменитый южно-русский этнограф и историк, называвший себя "щирым малороссиянином", написал работу "Об употреблении названий Россия и Малороссия в Западной Руси", отрывки из которой уместно процитировать: "Не очень давно было толкование о том, будто Киевская и вся западная Русь не называлась Россией до её присоединения к Руси восточной; будто и название Малой России или Малороссии придано Киевской Руси уже по соединении её с Русью Великой или Московской. Чтобы уничтожить навсегда этот несправедливый и нерусский толк, надо обратить его в исторический вопрос: когда в Киеве и в других западно-русских областях своенародные имена Русь, Русский, начали заменять по греческому произношению их именами Россия, Российский?

Ответ: с 90-х годов XVI века... Основанием такого ответа служат тоговременные акты письменные и книги, напечатанные в разных областях Русских... Приведу свидетельства тех и других.

Вот первая книга, напечатанная в Киеве, в типографии Печерской Лавры - Часослов, 1617 года. В предисловии к ней иеродиакона Захария Копыстенского сказано: "Се, правоверный христианине и всяк благоверный читателю, от нарочитых мест в России Кийовских, сиречь Лавры Печерския"...

Основательница Киевского Богоявленского братства Анна Гулевична Лозьина в своей записи о том 1615 г. говорит, что она учреждает его - правоверным и благочестивым христианам народу Российского, в поветах воеводств Киевского, Волынского и Брацлавского будучим"...

Окружная грамота 1629 года, напечатанная в Киеве, начинается так: "Иов Борецкий, милостию Божией архиепископ Киевский и Галицкий в Всея России"...

Но довольно о Киеве, обратимся к земле Галицкой.

Там Львовское братство в своей типографии прежде всего издало Грамматику 1591 года в наставление "многоименитому Российскому роду"...

В том же году Львовское братство обращалось в Москву к царю Федору Ивановичу с просительными посланиями, в которых именуют его "светлым царем Российским", вспоминают "князя Владимира, крестившего весь Российский род" и т.п.

В земле Волынской находим то же.

В числе книг, напечатанных в Остроге, известна книга Василия Великого "О постничестве", изданная в 1594 г. В её предисловии встречается такое выражение: "вы же, преславный Российский народе!"...

Такое же употребление имен Россия, Российский было тогда и на Северо-Западе русском.

В столичном городе Литовского княжества, Вильне, где была долго и резиденция митрополитов Киевских, Михаил Рогоза первый из них стал писать в своем титуле "всея Росии" или "всея России", как это видно из подлинных актов 1590-1599 годов. Так продолжал писать и его преемник, униатский митрополит Ипатий Потей в 1600-1608 годах. А прежние митрополиты Киевские, бывшие до Михаила Рогозы, писали и "всея Росии" и "всея России". Так писали в своем титуле и Московские митрополиты, бывшие до учреждения патриаршества в Москве. Первый патриарх Московский Иов писал уже "и всея Росии" ( в 1586-1589 годах)...

Но возвратимся к Киеву. По возобновлении здесь православной митрополии в 1620 году, митрополиты Иов Борецкий, Исайя Копинский, Петр Могила продолжали писать в титуле "и всея России". (Киевские епархиальные ведомости. - 1868, №1.).

Каково же было подлинное отношение киевлян, волынян и львовян той эпохи к северной, Московской Руси?

Следует отметить, что идеология национально-политического единства Южной и Северной России была выработана в большей степени именно в Киеве. Венцом её стал знаменитый Киевский "Синопсис", написанный, предположительно, Киево-Печерским архимандритом Иннокентием Гизелем (во второй половине XVII века). Эта книга переиздавалась около 30 раз и стала первым учебным пособием по русской истории. Согласно "Синопсису", "русский", "российский", "славянороссийский" народ - един. Он происходит от Иафетова сына Мосоха (имя последнего сохраняется в имени Москвы), и он "племени его" весь целиком. "Преславный верьховный и всего народа российского главный град Киев" возник "по благославению и пророчеству изрядного заступника Российского, святого Андрея Первозванного". О Владимире Святом сказано так: "Это великий самодержец Российский... и Киевский и всея Российския земли народ святым крещением просвятил". Именно "Синопсис" утверждает главенство Суздальско-Владимирских князей после разорения Киева татарами. Куликовской битве отдано более четверти общего числа страниц "Синопсиса". Для автора борьба Дмитрия Донского с Мамаем - общерусское дело, а не местное (Северо-Восточной Руси), после которой Москва законно становится Российским центром . А что касается Киева, то "богоспасаемый... и первоначальный всея России царственный град Киев... аки на первое бытие возвращается, от древнего достояния царского паки в достояние царское приде - великого государя нашего, царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержце... искони вечную скипетроносных его прародителей его отчину, царственный той град Киев... яко природное царское его присвоение возврати..."

Таким образом, по "Синопсису" Россия - едина. Её начальный центр - царственный град Киев, Москва - его законная и прямая наследница в значении общего "православно-российского" государственного центра. Весь русский народ един, и временное отделение его части от России в другие государства (Польшу и Литву) "милостью Божией" завершается воссоединением в единое "государство Российское" (И.И.Лаппо. Идея единства России в Юго-Западной Русию - Прага, 1929).

В результате воссоединения 1654 г. уроженцы Киева и Львова, начиная с XVIII века, сделались хозяевами положения на научном, литературном и церковном поприще России. Подавляющее число епископов Русской Православной Церкви, предавших анафеме в 1709 г. гетмана Мазепу, - малороссы. В том числе: коренной запорожский казак архиепископ Димитрий (Туптало), написавший "Слово о Полтавской победе", где сравнивает Мазепу с Иудой; патриарший местоблюститель галичанин Стефан Яворский; знаменитый богослов, тверской архиепископ Феофилакт Лопатинский. Также из запорожцев - легендарный просветитель Сибири архиепископ Иоанн (Максимович) - прадед историка Максимовича. До специального указа Елизаветы Петровны от 17 апреля 1754 г. о поставлении епископов из великороссиян, только малороссияне занимали епископские кафедры в РПЦ. Когда же в соответствии с "Духовным регламентом" Петра Первого (1721 г.) при каждом архиерейском доме стали создаваться духовные школы, учителями там были исключительно украинцы, вводившие в них педагогическую систему Киево-Могилянской академии, что, кстати, и предопределило такое явление, как "латино-немецкое" пленение русского богословия. Множество малороссиян пребывало на дипломатической и высшей государственной службе как в самой России, так и в её зарубежных представительствах.

Еще более красоречиво участие Северо- и особенно Юго-Западной Руси в создании общерусского литературного, "книжного" языка. Смело можно сказать, что участие это - преобладающее: грамматика, лексика, орфография и первые церковно-славянские и русские словари созданы во Львове, Киеве и Вильне.

Какова же была языковая ситуация в середине XVII в. в Юго-Западной Руси ? Она обрисована в грамматике Иоанна Ужевича (1653 г.). В ней описывается "Lingua sacra или "словенороссийский язык" (так именовался церковно-славянский) - высокий книжный язык, язык богослужения и богословия, lingua slavonica или "проста мова" - гражданский, светский литературный и деловой русский язык, и lingua popularis - диалектная речь. (Б.А.Успенский "Краткий очерк истории русского литературного языка (XI - XIX вв.) М, 1994).

В Киеве в 1627 г. протосингел от Иерусалимского патриаршего престола а архитипограф Российския церкви" ученый монах, подлинный энциклопедист того времени Памва Берында издает толковый словарь "Лексикон словенороссийский или слов объяснение". В нём "руская" речь ( в послесловии к Киевской Постной Триоди 1627 г. Берында называет "просто мову" российской беседой общей"), противопоставляется народным диалектам - "волынской" и "литовской" мове.

Кодификация "словенороссийского" языка была произведена в основном в Киеве, Львове и Вильне. "Грамматика" Мелетия Смотрицкого стала учебником церковно-славянского языка для всей Русской Церкви буквально на века. "Проста мова" стала основой общерусского литературного языка. "...Действительно, "проста мова" не оказала почти никакого влияния на современный украинский и белорусский литературный языки... Однако, на историю русского литературного языка "просто мова" как компонент юго-западнорусской языковой ситуации оказала весьма существенное влияние. Достаточно указать, что ссли сегодня мы говорим об антитезе "русского" и"церковнославянского" языков, то мы следуем именно западнорусской , а не великорусской традиции...[ Великорусской традицией была церковно-славянско-русская "диглоссия" - распределение функций церковно-славянского и русского языков, церковно-славянского для выражения сакрального, русского - профанного, мирского.]. Это связано с тем, что условно называется иногда "третьим юнославянским влиянием", т.е. влиянием книжной традиции Юго-Западной Руси на великорусскую книжную традицию в XVII в. : во второй половине XVII в. это влияние приобретает характер массовой экспансии югозападной культуры на великорусскую территорию" (Б.А.Успенский "Краткий очерк истории русского литературного языка ( XI - XIX в.в.)М., 1994).

"Говорят, что Петр Великий гражданскую печать, а, оказывается, он просто-напросто, заимствовал её у галичан, у простых малоруссов, которые употребляли её еще в XVI в. Заголовки многих грамот и статутов, виденные мною в Ставропилии, начерчены чисто нашими гражданскими буквами, а текст, писанный в XVI в. - очевидный прототип нашей скорописи и наших прописей елизаветинских и екатерининских времен". ("Галичина и Молдавия. Путевые письма Василия Кельсиева, С-Петерб., 1868).

Что касается диалектов - "волынской", "литовской" и многих других "мов", то оцелесообразности" создания на их основе местных литературных языков лучше всего сказал замечательный галицко-русский историк Денис Зубрицкий в своем письме к М.А.Максимовичу: "...Ваши мне сообщенные основательные и с систематической точностью изданные сочинения - откуда идет русская земля, и исследование о русском языке [ речь идет о сочинениях М.А.Максимовича "Откуда идет русская земля?". По сказанию Нестеровой летописи и по другим старинным писаниям русским. (Киев, 1837 г.) и "Критико-историческое исследование о русском языке" (С.-Петерб., 1838)] , читал я с величайшим любопытством и вниманием. Вы опровергли сильным словом мечтательные утверждения писателей и выдумки кака о происхождении народа, так и о русском языке, которые мне всегда не нравились... Что касается до наречий русского языка, то их бесчетное число, внимательный наблюдатель, странствуя по русской земле, найдет почти в каждом округе, даже в каждой деревне, хотя и неприметное различие в произношении, изречении , прозодии, даже в употреблении слов, и весьма естественно. По исчислению г-на Шмидель Litterarischer Anreiger 1882 г. есть 114 наречий немецких столь одно от другого расстоящих, что немец друг друга никогда не разумеет, но язык есть всегда немецкий, и невзирая на сие, ученые немцы в Риге, Берлине, Вене и даже в Страсбурге употребляют в книгах и общежитии лучших обществ одно словесное наречие. Я бы желал, чтобы и русские тем примером пользовались..." (Путями истории, Т.Г. Изд. Карпато-русского литературного общества, Нью-Йорк, 1977).

Что же касается создания литературы на "киево-полтавской мове", то здесь уместно процитировать Н.Костомарова: "Пока польское восстание не встревожило умов и сердец на Руси... самое стремление к развитию малороссийского языка и литературы не только никого не пугало признаками разложения государства, но и самими великороссами принималось с братской любовью." (Н. Ульянов, Происхождение украинского сепаратизма", М. 1996).

Все это дало повод известному русскому философу Е.Н.Трубецкому утверждать, что "та культура, которая со времен Петра живет и развивается в России, является органическим и непосредственным продолжением не московской, а Киевской, украинской культуры", что русская культура XVII - XIX в.в. - это русская культура в её малороссийской редакции.

Откуда же и когда возникла идеология "украинофильства", а точнее - украинского сепаратизма? Исследуя генезис «самостийнического» движения, невозможно не отметить его эпигонский характер и зловещую роль идеологов польского реванша XIX века. Недаром церковный историк Георгий Флеровский метко назвал полонофильскую и латинофильскую ориентацию части южнорусской шляхты «провинциальной схоластикой». (Пути русского богословия. - Париж, 1937). Как отмечено исследователями: «Настали разделы Польши, и вот тогда польские ученые заговорили об особой украинской национальности... Берлинский профессор Александр Брюкнер утверждает, что впервые высказал взгляд об отдельности украинцев от русских граф Я.Потоцкий в книге «Fragments historiques et geographiques sur la Scythie, la Sarmatie et les slaves" (Paris, 1795)... В первой четверти XIX века появилась особая "украинская" школа польских ученых и поэтов, давшая таких представителей, как К.Свидзинский, И.Гощинский, М.Грабовский, Э.Гуликовский, Б.Залесский и др., которые продолжали развивать начала, заложенные гр. Потоцким, и подготовили тот фундамент, на котоом создавалось здание современного украинства. Всеми своими корнями украинская идеология вросла в польскую почву". (Труды подготовительной по национальным делам комиссии. - Одесса, 1912).

Любопытно завещание польского повстанца генерала Мирославского: "Бросим пожары и бомбы за Днепр и Дон, в самое сердце Руси. Возбудим ссоры и ненависть в русском народе. Русские сами будут рвать себя когтями, а мы будем расти и крепнуть". (Ф. Стороженко. Происхождение и сущность украйнофильства. - Киев, 1912).

В историю вошла крылатая фраза ксендза Варфоломея Калинки: "Все-таки лучше самостоятельная Русь, чем Русь Российская. Если Гриць не может быть моим, говорит известная мысль, пускай, по крайней мере он не будет ни мой ни твой" ( A. Tarnovski. Ksiands Walerian Kalinka. - Krakow, 1887).

Однако степень влияния "самостийнической" идеологии еще в первой четверти XX века была совершенно ничтожной. Об этом ясно свидетельствуют результаты единственного в те годы прецедента свободного волеизъявления граждан. Речь идет о муниципальных выборах на Украине летом 1917 года. На этих выборах в органы местного самоуправления было избрано: от общероссийских партий - 870 депутатов, от украинских федералистских партий -128, от сепаратистов - ни одного (А.Дикий. Неизвращенная история Украины-Руси. т.2. - Нью-Йорк, 1961).

Следует отметить также, что пресловутая Центральная Рада никогда и никем (!) не избиралась (это был просто клуб единомышленников) и что "первый президент" Украины М.Грушевский был избран именно этой Центральной Радой, а не народом.

От какой же черты следует отсчитывать "успехи" самостийничества?

Тут надо сказать, что существует тема, о которой наши оппоненты знают, но предпочитают умалчивать. Широкая же публика о ней вообще не осведомлена. Речь идет, с одной стороны, о русском национальном возрождении Галицкой и Карпатской Руси в XIX - XX вв., а сдругой - об австро венгерском геноциде русских на Украине (политических процессах над "русофилами", концлагерях и массовых казнях, унесших более 60 тыс. жизней) и о роли "украино-австрийской партии" во вышеназванном черном деле.

О масштабах русского национального возрождения в Галиции красноречиво свидетельствует собравшая более 100 тыс. подписей русских гпличан петиция в Венский парламент , следующего содержания: "Высокая палата! Галицко-русский народ по своему историческому прошлому, культуре и языку стоит в тесной связи с заселяющим смежные с Галицкой землей малороссийским племенем в России, которое вместе с великорусским и белорусским составляет цельную этнографическую группу, то есть русский народ. Язык этого народа, выработанный тысячелетним трудом всех трех русских племен и занимающий в настоящее время одно из первых мест среди мировых языков, Галицкая Русь считала и считает своим и за ним лишь признает право быть языком её литературы, науки и вообще культуры. Доказательством этого является тот факт, что за права этого языка у нас в Галиции боролись такие выдающиеся деятели (следует обширное перечисление. - К.Ф.)... Общерусский литературный язык у нас в Галиции в повсеместном употреблении. Галицко-русские общственные учреждения и студенческие общества ведут прения, протоколы, переписку на русском литературном языке. На этом же языке у нас сыздавна издавались и теперь издаются ежедневные повременые издания, как "Слово", "Пролом", "Червонная Русь", "Галичанин", "Беседа", "Страхопуд", "Издания Галицко-русской матицы", "Русская библиотека", "Живое слово", "Живая мысль", "Славянский век", "Издания общества имени Михаила Качковского", расходящиеся в тысячах экземпляров". Далее в петиции приводились требования свободы изучения и преподавания русского языка, истории и права на русских землях, входивших в состав Австро-Венгрии (Ф.Аристов. Карпато-русские писатели. т.1.- Москва, 1916).

Столь же динамично стал развиваться процесс возвращения униатов в Православие (на крупные церковные праздники до 400 крестных ходов прорывалось через Австрийскую границу в Почаевскую лавру).

В ответ на рост русского возрождения в подвластных ей областях Австро-Венгрия развязала геноцид.

Сначала было проведено несколько показательных процессов над священниками и мирянами, переходившими в Православие и говорившими по-русски. Это так называемые "Процесс Ольги Грабарь" (1882), 1-й и 2-й Мармарош-Сигетские процессы (1912-1914) над закарпатскими крестьянами, целыми сёлами переходившими в Православную Церковь (более 90 человек осуждено, тысячи же крестьян несколько лет жили на осадном положении), процесс Максима Сандовича и Семёна Бендасюка (1914), процесс доктора богословия Ф.Богатырца и "Дело братьев Геровских" на Буковине (19121914) и др.

Затем, когда разразилась первая мировая война, начался массовый антирусский террор. Была создана сеть концлагерей. (Самый известный из них - Талергоф, близ г.Грац в Австрии). В первое время было уничтожено более 60 тыс. человек, более 100 тыс. бежало в Россию, еще около 80 тыс. было уничтожено в 1915-1917 гг. после первого отступления русской армии, в том числе уничтожено заодно даже 300 униатских священников, заподозренных в симпатиях к Православию и России. Эти сведения приводит польский депутат Венского парламента А.Дашинский. (Все русские депутаты этого парламента были расстреляны). ("Временник", Львов, 1938 г.).

Вот что писал об этих событиях галицко-русский историк В.Ваврик: "Венское правительство старалось вносить споры..., национальные и партийные замешательства в славянские народы . Частично ему это удалось при помощи денег, хорошо платных мест и обещаний. Таким образом, руководящий слой галицкого народа, в начале более менее однородный, со временем разбился на два табора.

Галицко-русский табор, стоя нерушимо на славянской основе, неустанно братался с родственными славянскими народами, радовался их успехам, печалился их неудачами... и всю свою жизненную энергию обращал против германской расы и её нечестивых методов борьбы с соседями. Поэтому вполне понятно, что австрия во главе с немецкой династией Габсбургов старалась всем силами задавить эту часть галицкой интеллигенции...

Второй табор галицкой интеллигенции, возлелеянный венской няней, пошел, отбросив свое славянское родство, наотмашь и наобум, с врагами славянства и своего родного народа; он проникся ненавистью к братним народам, позаимствовал от германцев методы беспощадного топтания славянских племен и даже с оружием в руках устилал трупами родных братьев родную землю . Этот табор стал любимцем Австрии и оставался её наймитом до самого развала... В то время, когда славяно-русский табор считал своим священным долгом беречь и отстаивать историческое имя своих предков, имя Руси, озарявшее на протяжении столетий хижины многомиллионного русского народа, табор германофильского направления с легким сердцем отказался от своего исторического русского имени, забросал его насмешками и грязью, заменил его областным, в Прикарпатье чуждым, понятием Украина и вместе с немцами принялся всех и всё, что носило печать Руси, преследовать и уничтожать...

Австро-мадьярский террор сразу на всех участках охватил Прикарпатскую Русь...

Наши братья, вырекшиеся от Руси, стали не только прислужниками Габсбургской монархии, но и подлейшими доносчиками и даже палачами родного народа... они исполняли самые подлые, постыдные поручения немецких наездников. Достаточно взять в руки украинскую газету "Дiло", издававшуюся для интеллигенции, чтобы убедиться в этом окончательно. Волосы встают дыбом, когда подумаешь о том, сколько мести вылил на своих ближних не один украинский фанатик, сколько своих земляков выдал на муки и смерть не один украинский политик вроде кровавого Костя Левицкого (председателя "Украинского клуба", лидера Украинской национально-демократической партии, организованной униатским митрополитом, поляком Андреем Шептицким, одним из главных теоретиков "неомазепинства". Вот, например, записка, составленная Левицким на имя военного министра Австро-Венгии в 1912 г.: известно ли вашей эксцеленции, что в Галиции есть много "русофильских" бурс для учащейся молодежи... Каковы виды на успех войны, ежели в армии, среди офицеров, так много врагов - "русофилов"? Известно ли Вам, что среди галицкого населения шляется много "русофильских" шпионов, от которых кишит, и рубли катятся в народе? Что намеряет сделать Ваша эксцеленция на случай войны, чтобы защититься перед "русофильскою" работой, которая в нашем народе так распространяется?" - К.Ф.). Сколько жертв имел на своей совести не один офицер типа Чировского! Не день, не два упивался страшный упырь Галицкой земли братнею кровью... В манифестах и воззваниях военные и административные власти обещали от 50 до 500 крон каждому, кто донесёт на русина...

Сокальский уезд был поленом в глазах "украинских патриотов", поэтому доносы с их стороны сыпались на русских людей, как град с чёрной тучи... Педагог Стенятинский выдавал видных, деятельных крестьян в околице... В селе Маковисках на своих прихожан доносил священник-униат Крайчик. В селе Сосница "мужи доверия" украинцы Михаил Слюсарь, войт Михаил Кушнир и другие донесли на своих односельчан; на основании их доноса крестьян повесили... Двоих -Николая Смигровского и Андрея Гардого мадьяры-уланы привязали к своим сёдлам и волокли четыре километра до села Задубровы и обратно, потом повесили на вербах. В Станиславской тюрьме на Дуброве расстрелы шли с утра до вечера...

Талергоф... В дневниках и записках талергофских невольников имеем точное описание этого австрийского пекла. Перпвую партию русских галичан пригнали в Талергоф 4 сентября 1914 г. До зимы 1916 г. в Талергофе не было бараков. Сбившийся в кучу, народ лежал на сырой земле под открытым небом, выставленный на холод, мрак, дождь и мороз... Священник Иоанн Мащак под датой 11 декабря 1914 г. отметил, что 11 человек загрызено вшами. По всей талергофской площади повбивали столбы, на которых довольно часто висели и без того люто потрёпанные мученики; происходила "анбинден" - славная немецкая процедура подвешивания за одну ногу. Изъятий не было даже для женщин и священников...

Но все-таки пакости немцев не сравнятся с издевательствами своих людей. Немец не мог так глубоко влезть своими железными сапогами в душу славянина-русина, как это же русин, назвавший себя украинцем, вроде официала полиции г.Перемышля Тимчука, доносчика и палача, который выражался о родном народе, как о скотине. Он был правой рукой палача Пиллера, которому давал справки об арестантах. Тимчука, однако, перещеголял другой украинец - униатский попович Чировский, оберлейтенант австрийского запаса... Все невольники Талергофа характеризуют его как профессионального мучителя и палача. (В.Ваврик. Терезин и Талергоф.- Филадельфия, 1966 г.).

А вот свидетельство еще одного узника Талергофа М.А.Марко: "Жутко и больно вспоминать о том тяжком периоде близкой еще истории нашего народ, когда родной брат, вышедший из одних бытовых и этнографических условий, без содрогания души становился на стороне физических мучителей части своего народа, но даже больше - требовал этих мучений, настаивал на них... Прикарпатские "украинцы" были одними из главных виновников нашей народной мартирологии во время войны" ( Галицкая Голгофа - США. Изд. П.Гардый, 1964).

Интереснейшая, но малоизвестная страница истории - это советский период, совершенно превратно трактуемый историками-самостийниками. А между тем, первые 20 лет "Радянськой Влады" являются поистине золотым веком самостийщины. Тотальная украинизация, проводившаяся на фоне геноцида русского народа, разгрома русской культуры, церкви, уничтожения интеллигенции, была важной составной частью ленинской национальной политики. На службу большевикам перешли многие члены ТУП (Товариства украинских постепенцев - главной сепаратистской организации того времени), такие "столпы", как М,Грушевский, В.Винниченко. В 1923 г. было выпущено знаменитое постановление ЦК ВКП(б) об обязательной украинизации. Согласно этому постановлению, условием трудоустройства, независимо от образования, научной степени и т.д., стала справка об окончании курсов "украинознавства".

Тотальная, насильственная "украинизация" охватила в эти годы пространство от Восточной Волыни до Кубани и Ставрополья. "Нездавшихся врагов", как известно, уничтожали.

В этой связи стоит отметить, что человек, с именем которого неразрывно связан страшный голод 30-х годов, председатель СНК УССР с 1923 г. В,Чубарь (именно он подписал знаменитое постановление СНК УССР "О борьбе с саботажем в хлебозаготовках" от 6 декабря 1932 г.), одновременно являлся ярым большевистским "украинизатором".

Очень поучительно также проследить географию большевистского геноцида. Он охватил, в первую очередь, зажиточные края - Волынь, Полтавщину и т.д., бывшие испокон веку

оплотом именно русских консервативных, охранительных сил. Волынь практически не была затронута революцией 1905 г., в ней полностью отсутствовали сепаратистские настроения. Именно на Волыни , как это сегодня не удивительно, проживало больше, чем где-либо членов "Союза Русского Народа". Одним из главных духовных центров всей Руси, в том числе на Волыни, была Почаевская Лавра, а духовным вождем того времени -Архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий) - выдающийся православный богослов, и Почаевский наместник архимандрит Виталий (Максименко), считавшийся неформальным "диктатором края". Без его благословения ни один депутат не мог быть избран в Госдуму. А Полтавщина? Именно здесь вспыхнуло некогда восстание Матфея Пушкаря против Выговского, пытавшегося повернуть Малороссию назад к Польше, именно полтавский полковник Искра обнародовал факт измены Мазепы. Полтавская земля дала миру великого русского писателя Гоголя. С историей этого края связан характернейший эпизод - когда на Полтавщину приехал с агитационными целями знатный "самостийник" П.Чубинский (автор гимна "Ще не вмерла Украина) - он был попросту избит полтавскими крестьянами.

Советская власть продолжала политику "украинизации" и после второй мировой войны. В те же годы в результате операции "Висла" было депортировано более 230 тыс. лемков - Восточно-карпаторусской народности, традиционно русофильски ориентированной. Массовым репрессиям подверглись карпатороссы, обитатели Западной стороны Карпат. А ведь закарпатские русины, несмотря на многовековые усилия по их ассимиляции и неоднократный геноцид, всегда были в авангарде русофильского движения. Так, в 1939 г. на местном референдуме 82% населения высказались в поддержку русского языка. Однако карпаторусская элита была уничтожена при Сталине без всякой амнистии, а закарпатские русины переименованы в "украинцев".

Показательно: в СССР в каждом городе были памятники и улицы имени Т.Г.Шевченко; но в то же время талергофская трагедия, карпато-русская борьба, большевистская политика украинизации - оказались наглухо закрыты в зоне умолчания.

Несколько слов стоит сказать о любимом козыре наших оппонентов - гонениях на галицийских униатов. Да , насильственные действия к ним никто не оправдывает, это действтиельно темное пятно нашей истории. Но - это все-таки "капля в море" по сравнению с 400-летним геноцидом православных со стороны униатов на Западной Руси. Решение о ликвидации унии после Великой Отечественной войны принималось в контексте последних действий греко-католических верхов. Так, униатским митрополит Андрей Шептицкий, человек, по свидетельству своих же единоверцев, не написавший ни одного серьезного богословского труда, являлся в то же время автором знаменитой аналитической записки австрийскому императору Францу-Иосифу "О мерах по отторжению Русской Украйны" (1912). В годы второй мировой войны он благословил создание нацистко-галицийского батальона "Нахтигаль", первой акцией которого был расстрел профессуры Львовского университета, и участвовал в отправке галицийских и надднепрянских остарбайтеров в Германию. А униатский "патриарх" Иосиф Слипый был капелланом дивизии СС - Галичина. Именно люди унатского поповича Степана Бандеры пытали и уничтожали огромное количество православных священников, "посмевших" служить по церковно-славянски и отказывающихся уходить в раскол. Именно бандеровцы отстреливали иерархию Украинской Автономной Православной Церкви, убив в 1943 г. митрополита Алексия (Громадского) и Мукачевского епископа Мануила (Тарнавского) - людей, не имевших никакого отношения к коммунистам.

Однако, серьезные притеснения греко-католиков продолжались недолго, до появления в 60-е годы в руководстве Русской Православной Церкви митрополита Никодима (Ротова) , создателя прокатолической группировки в Русской Православной Церкви. Благодаря его покровительству тайные униаты не просто неофициально действовали в структуре РПЦ; но им отдавалось преимущество при поступлении в выпестованную Никодимом "лабораторию экуменизма" - Ленинградскую Духовную Академию, где их униатские убеждения взращивались и лелеялись. В этом откровенно не так давно признался имеющий специфическую известность в московских церковных кругах "теоретик и практик нового русского униатизма" игумен Иннокентий (Павлов) в интервью "Христианскому церковно-общественному каналу" - "партийному органу" отечественных филокатоликов: "Многие мои ученики стали добрыми священниками в Галиции". Об этом же свидетельствует и статистика: 69% ,то есть почти две трети нынешних униатских священников на Галичине - выпускники Ленинградской Духовной Академии (Прот. Алексий Добош. Уния на Украине , век ХX . - Каменец - Подольский, 1966).

В заключение приведу диагноз, поставленный «самостийничеству» одним из серьезных исследователей этого феномена - русским историком Н.Ульяновым :"Когда-то считалось само собой разумеющимся, что национальная сущность народа лучше всего выражается той партией, что стоит во главе националистического движения. Ныне украинское самостийничество дает образец величайшей ненависти ко всем наиболее чтимым и наиболее древним традициям и культурным ценностям малороссийского народа: оно подвергло гонению церковно-славянский язык, утвердившийся на Руси со времен принятия христианства и еще более жестокое гонение воздвигнуто на общерусский язык, лежавший в течение тысячи лет в основе письменности всех частей Киевского государства, меняют культурно-историческую терминологию, традиционные оценки героев и событий прошлого. Все это означает не понимание и утверждение, а искоренение национальной души...

Именно национальной базы не хватало украинскому самостийничеству во все времена. Оно всегда выглядело движением ненародным, ненациональным, вследствие чего страдало комплексом неполноценности и до сих пор не может выйти из стадии самоутверждения. Если для грузин, армян, узбеков этой проблемы не существует, по причине ярко выраженного национального духовного и физического облика, то для украинских самостийников главной заботой все еще остается доказать отличие украинца от русского. Сепаратистская мысль до сих пор работает над созданием антропологических, этнографических и лингвинистических теорий, долженствующих лишить русских и украинцев какой бы то ни было степени родства между собой. Сначала их объявили "двумя русскими народностями"

(Костомаров), потом двумя славянскими народами, а позже возникли теории, по которым славянское происхождение оставлено только за украинцами...

И это обилие теорий, и лихорадочное культурное обособление от России, и выработка нового литературного языка не могут не бросаться в глаза и не зарождать подозрения в искусственности национальной доктрины". (Происхождение украинского сепаратизма. -М., 1996).

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.