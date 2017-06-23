Патриарх призвал дать отпор новому мировому порядку

13.06.2017 12:43:42

В ходе встречи с главами дипломатических миссий стран Латинской Америки Предстоятель Русской Православной Церкви призвал жителей этих государств объединиться с Русским миром против транснационального олигархата, управляющего народами и государствами при помощи бедности и фиктивной демократии

Что общего у русских и обитателей двух третей западного полушария? Казалось бы, живут на разных краях земли, тут - православные, там - католики, тут - русский язык, там - испанский, у нас - тайга, укрытая снегом, у них - джунгли с экзотической живностью. Но при этом что-то неуловимое роднит нас, на первый взгляд таких разных обитателей одного мира, потомков одних предков. Какая-то незримая нить тянется между нашими цивилизациями, не зря же в самом центре типичного нашего панельного муравейника безалаберный, но вместе с тем такой симпатичный и такой русский киногерой вопрошал: "А что там ООН про Гондурас решило? "

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общения с дипломатами стран Южной и Центральной Америки дал довольно емкое и исчерпывающее определение подобной связи.

"Это основано на преданности христианской вере, с одной стороны, а с другой - на очень остром чувстве справедливости и на стремлении к свободе, - сказал Предстоятель Русской Церкви. - Это очень характерно для латиноамериканских христиан, но в значительной мере отражает и мироощущение русских православных людей".

И действительно, как инок Пересвет ударом копья начал Куликовскую битву за освобождение Руси от иноземного и иноверного ига, так и священник Хосе Морелос возглавил войска мексиканских повстанцев, шедших в бой против испанских колонизаторов. Как Василий Блаженный, невзирая на чины и знатность родов, обличал зло и несправедливость, не боясь говорить правду в лицо самому грозному царю, так и доминиканец Бартоломе де Лас Касас сделал достоянием монаршего двора в Мадриде дикие зверства конкистадоров по отношению к индейцам. Наверное, не случайно наши континенты крутили смертоносные красные вихри революций. И одно только слово "Куба" по сей день у большинства жителей России вызывает ассоциации со свободой и чем-то очень добрым и хорошим. А на слово "Чили" русская душа долгое время отзывалась сочувствием и ненавистью к победившим в этой стране и поддержанным США силам зла. Которые не дремлют и по сей день.

Демократия для бедных

"Мы можем внести свой совместный вклад в понимание того, как должна развиваться мировая экономика, - говорил Его Святейшество. - Совершенно очевидно, что современная глобализация укрепляет позиции сверхбогатых людей, в чьих руках сосредоточены колоссальные материальные и финансовые ресурсы, а поэтому и огромная власть, неподконтрольная ни правительству, ни народу. И вот тогда возникает вопрос: а что такое демократия, если реальная власть не находится под контролем народа и даже правительства? От действий такой власти страдают миллионы людей. Я думаю, что это чувствуют в Латинской Америке, как и в России и других странах мира".

Конечно, чувствуют, но поделать пока ничего не могут. Потому как в России экономикой правят птенцы гнезда Кудрина и последыши Чубайса. А едва в какой-нибудь стране Латинской Америки утвердится антиамериканский и лояльный России режим, как олигархия северного гегемона сделает все, чтобы задушить его экономически и политически. А то и физически, о чем свидетельствует повальная "эпидемия" онкологических заболеваний среди латиноамериканских лидеров - оппонентов Вашингтона.

И тем не менее, иного пути нет, как бы кого ни пугала участь Сальвадора Альенде или даже Мануэля Норьеги. Большая дубинка только приобрела вид разукрашенной полосами бейсбольной биты, но от этого не стала мягче. Все как и раньше: виллы - для элит, фавелы - для остальных, сырье и предприятия - для США, самых умных - в Силиконовую долину, самых выносливых - в большой спорт, самых талантливых - в шоу-бизнес, самых красивых - в бизнес модельный. Нет, можно, конечно, еще в секс-индустрию или, как самый лучший вариант, на ярмарку жен для бонвиванов с энным количеством нулей на кредитных карточках. Оставшимся же - карнавал раз в год, бесконечные мыльные оперы по ТВ, фастфуд, кино, места на стадионе и кокаин от Эскобара. Ну, и в последнее время супермодное приложение - ЛГБТ, которое требуется принять с распростертыми объятиями.

Но не все латиноамериканские страны хотят такого счастья. Некоторые, напротив, очень даже против. Вот только выстоять в борьбе с гегемоном мирового капитализма практически невозможно, нужно заручиться чьей-то поддержкой. Но чьей? Двадцать с лишним лет назад сандинист Даниэль Ортега знал, что есть СССР. А что есть сейчас? Ну, Китай. И? Быть может, все-таки Россия? Которая, правда, сама не разобралась со своими скелетами в шкафу, но, может, вместе будет сподручнее бороться, в том числе и с внутренними болячками?

"Мне кажется, что будущее зависит от того, насколько мы можем вместе работать, чтобы преодолевалась бедность, чтобы становился более прозрачным процесс реализации власти в мире, - говорил Патриарх представителям латиноамериканских государств. - Проблемы, которые возникли в отношениях Церквей Востока и Запада, православных и католиков, во многом были связаны с историческим европейским контекстом. Но они не имели прямого отношения ни к России в то время, ни к Латинской Америке. Мы унаследовали последствия происшедшего разделения. Конечно, сегодня между православными и католиками существуют различия, в том числе и богословские. Мы сознаем всю важность этой темы и всячески поддерживаем богословский диалог, который существует между нашими Церквами. Мы не склонны минимизировать существующие различия, но одновременно понимаем, что особенно христиане в Латинской Америке и в России имеют потенциал к такому сотрудничеству, которое может привлечь христианскую силу для решения многих вопросов, беспокоящих сегодня".

"Патриарх, по сути, обличил диктатуру транснациональных корпораций, иначе - мирового правительства, и фактически призвал к освобождению от власти этого мирового правительства, - прокомментировал обозревателю телеканала Царьград слова Патриарха Кирилла заведующий отделом по взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов. - Которое, согласно святоотеческому учению, со временем перетечет в мировую диктатуру антихриста. Важнейшей составляющей этого восстания против мирового антихристианского правительства Святейший Патриарх назвал именно опору на христианские ценности и неприятие секуляризации".

Эксперт уверен, что Его Святейшество не случайно пригласил дипломатов посетить Троице-Сергиеву Лавру, четко показав, что полнота христианства существует только в православии. Но при этом, по его убеждению, взаимодействие русской православной миссии в Латинской Америке с католиками и протестантами приведет к "созданию христианского альянса против диктатуры антихриста".

Что ж, Патриарх, по сути, призвал и русских, и латиноамериканцев, вооружившись крестом и Евангелием, вспомнить древние слова "Сим победиши!". Тогда случилось то, что было речено свыше, то есть случилась собственно победа, о чем свидетельствовал не только разгром врага на поле брани, но и распространение Благой Вести во всех уголках империи. Сейчас же, когда на наших глазах достраивается новая империя, эта победа, даже на этапе консолидации всех здоровых сил человечества, нужна более чем когда.

Топоров Алексей

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