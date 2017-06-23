С Дона выдача есть

13.06.2017 12:29:52

Тысячи людей в России оказались в ситуации, словно списанной из «Алисы в Зазеркалье». В этом зазеркалье страна, полагаясь на защиту которой они рискнули всем, упорно делает вид, что их не существует, а если они и есть — то являются для нее иностранцами. Они могут рассчитывать на гражданство страны, которую считают своей родиной, только в порядке общей очереди, пройдя множество кругов бюрократического ада с неясным финалом. В то время как иностранные спортивные звезды получают его за полчаса.

На минувшей неделе информпространство всколыхнула история доцента Донецкого университета Татьяны Мармазовой, оказавшейся под угрозой депортации из РФ на Украину, как написал ее муж — тоже дончанин, политический эмигрант и экс-глава пресс-службы донецкого ФУ «Шахтер» Руслан Мармазов, «прямо в лапы СБУ».

Татьяна Мармазова — человек известный, яркий критик нынешнего киевского режима, человек, стоявший у истоков создания ДНР, сотрудница благотворительного фонда «Юго-Восток» экс-министра внутренних дел Украины времен Януковича Виталия Захарченко. И вот ее-то решением российского суда ждет так называемая «мягкая депортация» — это когда человек обязан покинуть территорию РФ и сам определить, куда ему податься дальше. Естественно, в защиту Мармазовой подали голоса самые разные люди — от думца Сергея Шаргунова до украинского экс-премьера Азарова, обратившегося к помощнику Владимира Путина Владиславу Суркову.

Дело о выдворении Мармазовой еще далеко до финала, однако оно не является чем-то исключительным и вопиющим. Просто в силу известности фигуранта замолчать его труднее, чем множество аналогичных по сути случаев, о которых пишут российские СМИ.

В этом же ряду нашумевшгая история о выдаче Украине харьковского блогера и активиста Антимайдана Андрея Бородавки. По доставке на Украину он был допрошен СБУ и из его случая официальный Киев сделал образцовую пропагандистскую картинку на тему, «Так будет с каждым, кто поверил в Россию».

Но и случай с Бородавкой тоже, если копнуть глубже, всего лишь капля в море. На самом деле все куда хуже. Вот лишь некоторые примеры.

Бойца Народного ополчения Донбасса Олега Андрушевича депортируют из России на Украину, где ему грозят ПЫТКИ и СМЕРТЬ, несмотря на то, что у мужчины действующая миграционная карта. Об этом сообщила на своей странице в Facebook писатель, публицист и общественно-политический деятель Российской Федерации Наталья Макеева.

Владимир Веклич с позывным Серб — ополченец из Закарпатья бригады «Призрак». После контузии он поехал на лечение в Петербург. В начале июня этого года его задержали за нарушение срока пребывания в России более чем на две недели. Петроградский райсуд установил, что Веклич «злостно уклонялся от выезда из РФ по окончании разрешенного срока пребывания». Веклич еле-еле избежал депортации.

Или вот:

Танкист из ДНР Александр Костин был обьявлен в розыск украинской полицией. Российские силовики задержали его в аэропорту Домодедово и готовили к выдаче. Депортации он избежал только после поднявшейся шумихи в СМИ.

Михаил Тарасенков из Луганска воевал в ЛНР в батальонах «Дон» и «Леший». После контузии занимался поставкой гуманитарной помощи и был военкором «Анны-ньюс». Во время очередной поставки гуманитарки в апреле 2015 года российская таможня отказала ему в пропуске. Тогда он перешел границу нелегально и был задержан в районе Ровеньков. Потом его передали МГБ ЛНР, те, в свою очередь, отдали его российским пограничникам. А российская погранзастава выдала его как украинского гражданина украинским же силовикам.

Ополченец из батальона «Оплот» в ДНР, Вячеслав Егоров, в августе 2015-го был задержан в РФ без разрешительных документов. Ополченца Анатолия Воронцова арестовали в Татарстане. Антона Ларкина (Белка), воевавшего в Славянске, арестовали в июне в аэропорту Домодедово по запросу бюро Интерпола Украины. Всем им также грозит депортация как украинским гражданам.

А депортированному на Украину ополченцу ЛНР, уроженцу Северодонецка Александру Слепцову помогло в прямом смысле слова чудо — его сняли с поезда на вокзале Брянска, когда он уже направлялся под конвоем на Украину по решению чувашского суда.

Впрочем, выдают ополченцев, доверившихся защите РФ, не только на Украину. Так, раненого на Донбассе Вячеслава Высоцкого, который чудом выжил, уехал в Россию лечиться и просить временное убежище, российские власти собираются депортировать в Латвию — ведь формально он является гражданином этой страны.

Всего же Союз добровольцев Донбасса (СДД) заявил о судах в России над 17 ополченцами. Из них 11 граждан Украины, остальные — граждане Молдавии, Италии, Казахстана. Всем им на родине за участие в ополчении грозит тюремный срок. Но проблемы с документами и возможной высылкой у десятков, если не сотен людей.

О чем должны бы сказать нам все перечисленные и множество других, не столь резонансных по причине непопадания в фокус СМИ случаев?

Конечно, можно уговаривать себя и окружающих в том, что имеет место чья-то субьективная злокозненность. Или чиновничьи перегибы на местах. Списать все на бюрократов, извращающих царскую волю и гадящих исподтишка в то время, когда вся Россия, как один человек, помогает Донбассу, было бы проще всего. Кстати, если посмотреть на тематические линии комментариев под материалами о подобных случаях, мы увидим, что так и есть: словно бы под копирку повторяется нехитрый тезис о том, что «к сожалению, полно у нас в России либералов», которые «вредят и разлагают», без всяких скидок на особенности текущего исторического момента, и не пытаясь войти в положение русских людей, волею судьбы оказавшихся в РФ на положении бедных родственников.

Методичка понятная, если бы не одно «но». А позвольте, это где «у нас в России» «либералы»? В ФМС, что ли? Как сказали бы по такому случаю в Одессе, «не смешите мои тапочки».

Лишь законченные фанаты конспирологических теорий могут поверить в то, что ФМС в РФ проводит какую-то свою (может, тайную?) миграционную политику, никак не связанную с общей генеральной линией и рамкой, задаваемой с самого верха.

Думаю, нелишним будет вкратце упомянуть о том, что же это за рамка.

Во-первых, предлагаю обратить внимание на устоявшуюся лексику, используемую в отношении «украинских эмигрантов» не в СМИ — статьи к делу не пришьешь и в них можно писать все, что угодно — но в общем массиве нормативно-правовых актов.

Держу пари, что как ни старайтесь, вы не найдете во всем обьеме законов и подзаконных актов Российской Федерации никаких упоминаний о ДНР и ЛНР.

Даже в приснопамятном и так возбудившем некоторых президентском указе, речь идет всего лишь о документах, выданных местными органами власти на территории отдельных рацйонов Луганской и Донецкой областей Украины.

Запомним это и продолжим дальше.

Ну а как же минские соглашения? — спросит меня кто-то. Разочарую: в них тоже нет ни слова ни о ДНР ни об ЛНР. Зато много слов про Украину и ее отдельные районы. Надеюсь, не нужно объяснять, что с юридической точки зрения это две большие разницы.

Вот и получается, что с Дона выдача есть. И не по злому умыслу плохих бояр супротив хорошего царя. А в силу банального выполнения действующего законодательства РФ, которое не предусматривает, чтобы чиновник входил в чье-то положение, а требует лишь неукоснительного соблюдения прописанных в законе и инструкции правил.

Именно поэтому, кстати, в РФ так легко и беспрепятственно попадают украинцы, одобряющие «АТО» или сочиняющие стихи о том, что никогда мы не будем братьями. Просто они — иностранцы «понятные». И въезжают в РФ по стандартной процедуре, с территорий, на которых не идут боевые действия и на которые не распространяется чрезвычайный режим.

Наконец, в их случае нулевым является риск стать предметом прошения о выдаче. Ну а то, что там у них на уме, и на какой из батальонов они жертвуют деньги — это дело десятое. Если они не в черном списке ФМС, то им в РФ везде дорога.

Совсем другое дело, если перед окошком ФМС появляется гражданин — такой же с виду иностранец, и даже с таким же паспортом, — но приехавший из территории с проблемным статусом. Да еще и заранее — по самому факту своего въезда в РФ не с того КПП, зачисленный по месту выдачи паспорта в «преступники». Человек, для которого, в отличие от иностранца «понятного», вернуться на Родину обычным порядком проблематично, а в целом ряде случаев прямо противопоказано для личной свободы.

Никакого «особого порядка» для таких граждан у РФ нет. И опять же, не по злому умыслу, а вследствие нехитрых причинно-следственных связей. Государство ведь защищает кого? Правильно, оно защищает «своих» — обладателей соответствующих паспортов, дающих их владельцам набор прав и обоснованных претензий на защиту со стороны государства.

А теперь внимание: как можно защитить тех, кого нет? По крайней мере, нет юридически. Вот граждане Украины, обладатели украинских паспортов - они есть. И на них, как и на прочих иностранцев, распространяются правила российского миграционного законодательства и визовых процедур.

И вот тут мы подходим к самой сути. Для Российской Федерации и Мармазовы и десятки других бывших, настоящих и наверняка будущих кандидатов на депортацию — никакие не соотечественники. Что бы там не писали пылкие публицисты в соцсетях. Для РФ они — украинцы. То есть, иностранцы, граждане другого, суверенного государства.

При этом сами себя эти люди могут считать кем угодно. Например, русскими по крови или по духу. Личная самоидентификация в данном случае - особенно для чиновника — не имеет ровно никакого значения. Имеет значения лишь бумажка. Без которой, как известно, ты букашка.

И снова-таки, прошу запомнить: не «паспорт ДНР», а паспорт одного из официально признанных Российской Федерацией государств мира. В этом смысле даже граждане более чем на сто процентов марионеточных, но, тем не менее, официально признанных Москвой Южной Осетии и Абхазии имеют на территории РФ больше прав и более уверенный статус, чем жители Донецка или Луганска. Эти последние — юридическая собственность государства Украина, к которому они приписаны по паспорту и гражданству, факт чего не оспаривается в РФ ни на одном из уровней государственной пирамиды.

Конечно, на практике (по крайней мере, сейчас дело обстоит именно так), нелояльные к официальному Киеву украинцы находятся под покровительством российской власти. которая на многое закрывает глаза. В том числе, позволяет этим людям делать «визараны» на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, признает выданные там же документы, пусть и не все, дает еще какие-то мелкие поблажки по факту. Включая весьма низкую в большинстве случаев, вероятность выдачи такого гражданина Украине по официальному запросу оттуда.

Но вы же понимаете, что все перечисленное происходит по факту, так сказать, в режиме доброй воли. Которая сегодня есть, а завтра ее нет.

Более того, как мы видим на примере той же Татьяны Мармазовой, даже сейчас возможно всякое. Скажем, запрет человеку на вьезд в ДНР, что автоматически делает для него невозможным осуществляемый другими эмигрантами "по факту" визаран в Донецке. А значит, делает такого человека нарушителем миграционного законодательства РФ со всеми вытекающими последствиями.

Если суммировать все вышесказанное, получается очень грустная картина. Тысячи, а возможно и десятки тысяч людей оказались в заложниках у ситуации, словно списанной в романах Кафки или повести Люиса Кэролла об Алисе в Зазеркалье.

В этом зазеркалье страна, полагаясь на защиту которой они рискнули всем, упорно делает вид, что их не существует, а если они и есть, то являются для нее иностранцами.

В этом зазеркалье они могут рассчитывать на гражданство страны, которую считают своей родиной, только в порядке общей очереди, пройдя множество кругов бюрократического ада с неясным финалом. В то время, как иностранные спортивные и кинозвезды получают это гражданство без проблем за полчаса.

Напомню, по действующим правилам, потенциальному получателю российского паспорта нужно подтвердить отказ от украинского гражданства. Чтобы обойти эту процедуру, г-н Затулин даже придумал целый законопроект об облегченном приобретении российского гражданства для всех, кто живет на территории бывшей Российской Империи и говорит по-русски. Однако, как мы недавно узнали из российских же СМИ, в Думе по этому документу дали негативное заключение, и принятие ему не светит.

Разве что не произойдет чудо и не вмешается кто-то с самого верха. При этом не факт, что такое вмешательство будет иметь место, а не окажется дорого и ни к чему, ради очередной надежды замирения с киевскими партнерами и имплементации безальтернативных минских соглашений.

Ведь, согласитесь, чем решать весь этот сложный комплекс вопросов и возиться с какими-то непрошенными соотечественниками — куда проще договориться по-хорошему со «здоровыми силами» в Киеве, и сдать им этих людей на баланс под расписку и честное слово, что геноцида не будет.

Можно, конечно, решить проблему и по-другому. Например, выдать всем желающим с юго-востока Украины паспорта РФ по той же схеме, по которой их выдали в Крыму. То есть, по предоставлению данных о местной прописке. Нужно сказать, что в Донецке и Луганске такая идея весьма популярна и вызвала бы немалый энтузиазм. Но...

Но кто же тогда, и от имени кого будет вести с Киевом трудный, но безальтернативный инклюзивный внутриукраинский диалог о мире и особом статусе в составе Украины?

Как говорится, гражданства нет, но вы держитесь.

Алексей Блюминов Источник

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