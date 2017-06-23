"Необычная неделя с Инной Новиковой" и Константином Затулиным

Какие секреты про Трампа от Джеймса Коми привели в ступор конгрессменов США? Зачем главы Азербайджана и Таджикистана присоединились к Трампу в его турне по Саудовской Аравии? Почему Болгария обиделась на Россию? Победит ли Игорь Додон двоевластие в Молдавии? О чем мечтали президенты Украины? На эти и другие вопросы генерального директора Правды.Ру Инны Новиковой отвечает депутат Государственной думы,1-й заместитель председателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин

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