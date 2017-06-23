Торжество неовизантизма и Патриархизма!

09.06.2017 17:24:37

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Выездное заседание Международного Византийского клуба состоялось в среду, 7 июня, в Калужском государственном университете имени К. Э. Циолковского.

На заседании был заслушаны выступления на тему «Россия и Византийская цивилизация в контексте теоретического наследия К. Н. Леонтьева» и сообщение об инициативе жителей Калужской области по увековечиванию даты 11 ноября – дня победного окончания Великого стояния на Угре 1480 г.

Члены Международного Византийского клуба единогласно высказались за увековечивание даты 11 ноября – дня победного окончания Великого стояния на Угре 1480 г., а также памяти выдающегося русского ученого Константина Леонтьева, уроженца Калужского края.

– Наш земляк Константин Леонтьев, уроженец Мещовского уезда, является основоположником понятия «византизм». Это философ с мировым именем, человек, зарекомендовавший себя на дипломатическом поприще, – он представлял интересы России в Османской империи, – говорит Ирина Берговская, директор института истории и права КГУ им. К. Э. Циолковского. – В сферу его забот входила именно та часть империи, которая была населена славянскими народами. Он был проводником российской православной политики на Востоке. В этом смысле Византийский клуб объединит усилия по увековечиванию памяти Константина Николаевича Леонтьева, тем более что в Калужской области в этом направлении делается уже много. У нас сохранились, в частности, церковь Рождества Христова, где он был крещен, консульский дом в Оптиной пустыни – места памяти, которые могли бы стать местом паломничества для почитателей его творчества и взглядов, которые с каждым годом становятся все актуальнее. Безусловно, в Калуге могла бы появиться улица имени Константина Леонтьева.

– Мы рады находиться на вашей гостеприимной земле, пространстве, где родился великий русский мыслитель Константин Леонтьев, – говорит Александр Посадский, профессор Смольного института РАО, эксперт Византийского международного клуба. – Международный Византийский клуб – это общественная международная структура с центром в Афинах. Ее цель – развитие общественной дипломатии, исходя из традиционных ценностей, духовных приоритетов стран и народов на основании их прав на культурное наследие и суверенное развитие. Наш клуб преследует своей целью создание устойчивой системы международных связей, которая бы опиралась бы на национальные суверенитеты, культурную самобытность, идеи многополярной глобализации, всеобщее процветание и неприятие однополярных моделей глобализации, являющихся несправедливыми.

Усилиями Константина Леонтьева в XIX веке дискурс византизма стал неотъемлемой частью российской мысли, жизни политической, интеллектуальной и духовной элиты. Константин Леонтьев посвятил свою жизнь популяризации византийского духовного наследия в России и во всем мире и, безусловно, его идея, что в России бьется сердце Византии, актуальна сегодня, как никогда. Против России развязана информационная война, нам пытаются внушить, что Россия – незрелое образование, не имеющее глубины истории. Творчество Леонтьева свидетельствует об обратном, о том, что Россия обладает глубинными историческими корнями, что ее бытие восходит к древним византийским цивилизационным пластам. С Калуги могла бы начаться широкая общественная дискуссия об увековечивании памяти Константина Леонтьева во всей России. Мы также всецело поддерживаем инициативу об увековечивании даты победного окончания Великого стояния на Угре. Это еще один повод нашего появления в Калуге. Нам эта инициатива близка, поскольку тема суверенитета очень важна, ибо во многом противниками России ее суверенитет оспаривается или подвергается сомнениям. Мы считаем, что Россия формировалась как суверенное государство, и готовы отстаивать свой суверенитет, несмотря на все сложные испытания, которые проходит наша страна сегодня.

Так подробно и блистательно освятили заседание Международного Византийского Клуба в Калуге федеральные и местные СМИ, в частности, газета "Калужская неделя". Поэтому мы выражаем особенную благодарность как православным патриотическим журналистам, которых оказалось на удивление много, компрадорская журналистика отступает, так и министру информационной политики правительства Калужской области Олегу Калугину-убежденному православному русскому патриоту.

Я же в своем выступлении обратил внимание на то, что Москва как «третий Рим» установилась именно после окончания Великого стояния на Угре, которое является праздником подлинного суверенитета России. – Нашей стране более тысячи лет, в цивилизационном смысле мы преемники Византии. Быть «третьим Римом» – наша прямая обязанность, которая была подтверждена и Великим стоянием на Угре, когда мы перестали платить дань орде, и грамотой Константинопольского Патриарха Иеремии Второго об установлении Московского, Великой, Малой и Белой России Патриаршества, данной столетием позже Угры, при Борисе Годунове, из которой следует, что быть Москве "Третьим Римом" - это не амбиция, не привилегия, не просто благочестивая историософия инока Филофея, а Предание Церкви,послушание Вселенской Церкви быть "Катехоном", хранителем и миссионером Православия! Юбилей стояния на Угре очень хорошо ложится на политику нашего президента Владимира Путина по освобождению России от западной колониальной зависимости. Стояние на Угре – это ключевой общенациональный праздник, и очень правильным будет установление на Калужской земле памятника "первому русскому базилевсу" Ивану III, при котором произошло проистекание второго Рима в третий, он является отцом «третьего Рима». Константин Леонтьев, безусловно, певец «третьего Рима». Его общемировая заслуга в том, что он оформил мировоззрение славянофилов в движение православного возрождения, неовизантизм. Константин Леонтьев своим "неовизантизмом" также породил движение «патриархизм» – появление тех сил, которые привели к возрождению московского патриаршества в 1917 году на Поместном соборе, 100-летие которого мы отмечаем в этом году. Идеологами Патриархизма являлись выдающийся русский иерарх, идеолог восстановления Патриаршества и ревнитель канонизации другого идеолога русского византизма и "катехонизма", воссоединения Великой, Малой и Белой России, оклеветанного "на века" врагами Церкви Отечества " Патриарха Никона митрополит Антоний (Храповицкий) (называвший Никона "самым великим человеком в русской истории") и великий русский богослов и миссионер, певец Догмата о Церкви священноисповедник Иларион (Троицкий),автор термина "Патриархист". Без всего этого сегодня не мыслим национально-государственный суверенитет и само бытие России как субъекта мировой истории и политики. Поэтому мы будем просить президента Владимира Путина утвердить дату победного окончания Великого стояния на Угре как полноценный государственный праздник на федеральном уровне, как и увековечить память Константина Леонтьева как на региональном, так и на федеральном уровне. Также необходимым оказалось публичное опровержение клеветы на Святейшего Патриарха Кирилла и Высокопреосвященнейшего митрополита Илариона в Калуге оказалось необходимым по причине того, что многие представители региональной элиты оказались дезинформированы выступлениями г-жи Четвериковой ,сделанными в Свято-Георгиевском Мещовском монастыре.

Выступление Кирилла Фролова на Круглом столе в Калуге

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