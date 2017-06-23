Влияние Украины на развитие ситуации вокруг Приднестровья

09.06.2017 17:17:06

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

В комитете Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками обсудили текущую внешнеполитическую ситуацию вокруг ПМР. Участниками круглого стола «Влияние Украины на развитие ситуации вокруг Приднестровья» стали депутаты, члены Совета Федерации, представители Молдовы и Приднестровья. Приводим стенограмму выступления Первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина:

Уважаемые коллеги, тема нашего "круглого стола" заявлена, как вы знаете, "Влияние Украины на развитие ситуации вокруг Приднестровья". Но, может быть, - я, к сожалению, с не самого начала здесь участвую, - из того, что я слышал, ясно, по крайней мере, что мы всё время выходим за рамки этой темы, поскольку обсуждаем не только политику Украины в отношении Приднестровья, но неизбежно обсуждаем саму формулу взаимоотношений между Республикой Молдова и Приднестровской Молдавской Республикой. И выходим на принципиальные вопросы приднестровского урегулирования.

Я вот застал выступление нашего уважаемого коллеги, секретаря Социалистической партии Молдовы, в котором он говорил о плане федерации, который предлагается Партией социалистов. Я, в свою очередь, тоже не приверженец того, чтобы мы боролись за слово, а не за содержание. Поэтому я бы хотел отметить, что многие проблемы сегодняшний и Молдовы, и Приднестровья связаны, прежде всего, с тем наследством недоверия, которое существует между двумя сторонами. И это недоверие, оно только усугубляется в результате действий, которые предпринимают сегодня парламент и правительство Республики Молдова.

И надо понимать, в том числе и представителям президента Республика Молдова, что это недоверие не является просто ну каким-то сезонным явлением. Его надо преодолевать. И поскольку инициатором в том, чтобы восстановить общее политическое правовое пространство является молдавская сторона, она должна понимать, что эти шаги должны быть, как можно более широкие и как можно более инициативные.

Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на то, на что ссылался только что Владимир Михайлович Джаббаров, а именно на меморандум Козака. Отвергнутый в 2002 году, он предполагал, по сути, переучреждение молдавского государства на началах объединения двух берегов Днестра.

Если такой подход в дальнейшем не будет положен в основу деятельности тех сил в Молдове, которые выступают за сохранение и развитие молдавского государства, если не состоится миротворческий процесс с Приднестровьем, то рано или поздно, поверьте мне, Молдова поставит под риск своё собственное существование. И те силы в Молдове, которые хотели бы, чтобы Молдова управлялась из Кишинёва, будут сменены теми силами, которые, вы знаете, хотят и не скрывают этого, чтобы Молдова управлялась из Бухареста. Это очевидно.

Вопрос жизни и смерти молдавского государства состоит в нахождении формулы взаимоотношений с Приднестровьем. И на этом пути разного рода достижения, вроде выставления постов на границе с Приднестровьем, с украинской стороны, как бы это кому-то ни импонировало тактически, на самом деле, ничем другим, кроме как усугублением недоверия и дальнейшим расхождением между двумя кораблями, не является. Я это говорю именно потому, что, к сожалению, 23 мая в своём интервью европейской радиостанции уважаемый Президент Республики Молдова поддержал идею создания таких совместных постов, молдавско-украинских, на границе с Приднестровьем. Это как-то не согласуется с тем, что вы говорите о необходимости диалога и шагов навстречу друг к другу.

Давайте будем договариваться о том, что дружба и чай хороши, когда они крепки, но не очень сладки. Если действительно речь идёт о нахождении спасительной и для Молдовы, и для политических сил Молдовы, которые настроены на независимость государства, формулы взаимоотношений с Приднестровьем, то надо подходить к этому широко, а не с точки зрения того, что вот мы где-то, благодаря нынешней позиции Украины, можем в чём-то переиграть или создать дополнительные трудности для Приднестровья, затолкнуть его в ту формулу, которая нам нравится. Я бы хотел это со всей откровенностью сказать.

С этой точки зрения, всё это сотрудничество, так называемое, с государством, которое сегодня настроено, очевидно, против очень многих людей в Приднестровье, да и в Молдове тоже, которые не считают нужным скрывать георгиевские ленточки на 9 Мая или, допустим, факт своего российского паспорта, если это речь идёт о гражданах России. Это сотрудничество, оно просто выйдет боком для патриотических политических сил Молдовы.

Я напомню: я уже, к сожалению или к счастью, давно участвую в обсуждении приднестровского урегулирования. Я был депутатом первой Думы, потом четвёртой, пятой Государственной Думы. Я помню надежды, которые порождались приходом новых политических сил, когда мы столкнулись с неисправимой позицией Мирчи Друка и Мирчи Снегура. Ждали, когда придёт Лучинский, потому что человек с таким широким кругозором на общесоюзном уровне, безусловно, предложит новую модель поведения. Этого не произошло.

Потом мы также ждали, когда придёт в президенты Воронин, бывший соратник ныне действующего Президента Молдовы. И вы знаете, что вместо того, чтобы снять проблему, произошло обострение ситуации. И мы, подойдя очень близко в меморандуме Козака к решению, отдалились. И дальше произошло новое обострение в зоне конфликта. Я очень не хочу, чтобы мы в третий раз или в четвёртый уже (сбился со счёта) повторили эту историю.

Для этого надо, как мне кажется, всем быть очень внимательным к оборотной стороне того шитья, как говорила Коллонтай, которое вы используете, когда шьёте свои ходы на большом полотне региональной и мировой дипломатии. Здесь есть проект рекомендаций. Но я не буду его в данном случае подробно анализировать и вообще анализировать, может быть. В любом случае он нормально выстроен. Там ставятся некоторые практические вопросы. Они обязаны быть поставлены, но тем не менее я хотел бы заметить, что в любом документе, который будет принят по итогам, необходимо всё-таки обратить внимание на создание дополнительных мер доверия. И в этом смысле необходим широкий шаг со стороны Молдовы, если он, конечно, достижим в ходе дальнейшего развития внутриполитической ситуации.

Мы понимаем стеснённость возможностей нынешнего Президента Республики Молдова. Мы надеемся на то, что его планы, в том числе связанные с обращением к избирателям на пользу внеочередных парламентских выборах, будут поддержаны, и в конце концов, победят. Но вот тогда, когда и если это произойдёт, возникнет очень важный момент. Важный момент. Обладая этими новыми полномочиями и возможностями, будет ли проявлена эта широкая инициатива или опять мы будем цепляться за совместные посты на украинской границе, желание в чём-то кого-то надуть или объегорить? Что, к сожалению, отмечается в ином случае.

Мы в Российской Федерации тоже несвободны от ошибок. Мы в своё время пропустили мимо ушей деятельность по фактически одностороннему введению Республикой Молдова таможенного и прочего режима при прежних властях. Мы же промолчали по этому поводу, Российская Федерация. Тогда надо было сказать: нет, вы не имеете право сегодня предпринимать блокадные меры, заставлять ограничивать внешнеэкономическую деятельность Приднестровской Молдавской Республики. Это не соответствует духу наших договорённостей. Мы в тот момент думали, что мы надеялись на то, что при президенте Воронине эти вопросы будут сняты. Они не были сняты. Они, наоборот, обострились. Давайте не будем попадать снова в эту яму и наступать снова на эти грабли. Ещё раз хочу подчеркнуть, должна быть проявлена широта в подходах и только таким образом можно завоевать доверие.

Приведу пример из чужой истории. Когда Генрих IV в очередной раз, ещё не будучи Генрихом IV, осаждал Париж, он приказал забрасывать осаждённых хлебом. Потому что он знал, что да, завтра он войдёт в Париж, но там ему придётся остаться и короноваться королём Франции. И для того чтобы он был королём всей Франции, - не только той, которая осаждала, но и той, которую осаждали, - он для этого должен проводить привлекательную политику. Должен продемонстрировать шаг навстречу.

Поэтому убедительная просьба. Обратите внимание, пожалуйста, на оборотную сторону, на все эти заигрывания с Украиной. Украина враждебна не только к курсу президента Додона, она враждебна, на мой взгляд, вообще в принципе сегодня существованию молдавского государства. Она с большей охотой договорится по этому поводу с Румынией при нынешних-то властях Украины. Она не союзник в деле укрепления молдавской государственности. Она враг молдавской государственности. Часть тех, кто живёт на Украине, считает, что часть этой молдавской государственности принадлежит Украине, как это было до 40-го года. И откровенно это заявляют эти самые националисты, которые сегодня диктуют курс Президента Республики Украина. Они давно об этом заявляют.

А другая часть на Украине находит особенное удовлетворение в том, что отдельные политические силы Молдовы выступают против России. Они готовы с ними, в том числе с прорумынскими силами в Молдове, договариваться о чём угодно.

Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Спасибо.

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