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Рубрика / Политика

Путин рассказал о нацстратегиях и многосторонних проектах в ШОС


09.06.2017 12:35:31

Необходимо объединять усилия, координацию национальных стратегий и многосторонних проектов на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), считает президент РФ Владимир Путин.

"Что касается экономических аспектов, то, уверен, что нужно ориентироваться на сложение усилий, координацию национальных стратегий и многосторонних проектов на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Цель – объединить потенциалы ЕврАзЭс, ШОС, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, китайской инициативы "Один пояс — один путь", — сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что "тематика сопряжения интеграционных проектов в Евразии будет предметно обсуждаться на предстоящем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а также на конференции высокого уровня по вопросу торгово-экономического взаимодействия ШОС в Москве и на Форуме малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС в российском городе Уфа".

"Пользуясь случаем, приглашаю всех наших партнеров принять в них участие", — сказал он.

Путин также поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "за успешное председательство Казахстана в ШОС", а обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину отметил, что "китайские друзья" в связи с начинающимся председательствованием в ШОС "могут рассчитывать на всемерное содействие с российской стороны".

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