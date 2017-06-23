Глава МИД Украины заявил о готовности к введению виз с Россией

09.06.2017 12:31:38

Министр иностранных дел Украины заявил, что все готово для введения визового режима с Россией.

"Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. У нас есть соответствующий опыт. Только виз мало. Нужно ввести еще и биометрические паспорта. Но надо осознавать, что после этого шага Москва предпримет свои меры", - подчеркнул Павел Климкин.

Отметим, что 6 июня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пригрозил Киеву зеркально ответить на введение виз. "Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?", - цитирует РИА Новости министра.

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