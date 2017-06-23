Почему экзамен по русскому языку не поспособствовал социализации мигрантов?

09.06.2017 12:13:22

Одним из последних нововведений правительства РФ в регулировании миграционных потоков стал обязательный экзамен по русскому языку для иностранцев, подающих документы на временное проживание, вид на жительство, разрешение на работу или патент. С 2015 года они должны сдавать тест на знание языка, основ российского законодательства и истории России. Экзамен призван способствовать социокультурной адаптации мигрантов, следует из пояснительной записки к проекту поправок к федеральным законам «О порядке въезда и выезда из РФ» и «О правовом положении иностранных граждан», принятому Госдумой три года назад.

Однако этой цели тест посодействовать не смог, говорится в свежем исследовании Евгения Варшавера, Анны Рочевой и Наталии Ивановой из РАНХиГС. В его основу лег интернет-опрос более чем 3000 граждан Узбекистана и Таджикистана, которые откликнулись на анкету, распространявшуюся среди участников групп в социальных сетях, тематически связанных с вопросами миграции в Россию. Для целей исследования также использовались методы интервью и включенного наблюдения в нескольких регионах страны.

К числу причин, из-за которых экзамен не стал эффективным инструментом социализации мигрантов, относится, в частности, его простота. Законопроект, одобренный Думой в апреле 2014 года, предполагал, что для получения сертификата о знании русского языка необходимо будет сдать экзамен, состоящий из пяти модулей – грамматика/лексика, чтение, аудирование, письмо и говорение. В ноябре того же года к принятому закону было внесено дополнение, разрешившее подтверждать владение языком документом о прохождении комплексного экзамена. Если сертификат выдается ограниченным количеством вузов (МГУ, РУДН, СПбГУ и другие) и может использоваться на территории всей страны, то документ пригоден лишь в отдельно взятом регионе, власти которого устанавливают как перечень организаций, обладающих правом на проведение экзамена, так и его содержание.

К примеру, в Москве тест состоит из 20 вопросов, для каждого из которых нужно выбрать один из нескольких вариантов ответа. Для успешной сдачи экзамена мигранту достаточно ответить на половину вопросов – притом, что тест, как подчеркивают авторы исследования, не выявляет умения иммигрантов строить высказывания, письменно заполнять различные официальные формы и пересказывать основную мысль текста. Почти не знающие русский язык иммигранты проходят тест, отвечая на поставленные вопросы наугад, хотя для этого нередко требуется большое количество пересдач, каждая из которых обходится приезжему в 600 руб. (при стоимости первого экзамена в 700 руб.). Центры тестирования конкурируют за привлечение мигрантов и потому предоставляют им разного рода консультации, вплоть до откровенной помощи при прохождении теста, отмечают эксперты РАНХиГС.

С этим связан высокий процент сдавших тест: к июлю 2016 года в комплексном экзамене приняли участие 2,174 млн человек, из них успешно его прошли 2,058 млн. Сам по себе экзамен не стал барьером, позволяющим «отфильтровывать» не знающих русского языка мигрантов, заключают авторы исследования. Он привел скорее к удорожанию пакета документов, необходимых для легального трудоустройства в России, да и то доля в нем теста по русскому языку не превышает четверти. Другим следствием стало появление коммерческих посредников, получивших обширное поле для заработка: к их числу относятся и продавцы поддельных сертификатов на черном рынке, и сотрудники центров тестирования, предоставляющие мигрантам за деньги правильные ответы на вопросы, и уже легализовавшиеся приезжие, которые «натаскивают» соотечественников на экзамен.

Означает ли это, что от экзамена необходимо полностью отказаться? Вовсе нет. Тест может стать инструментом, стимулирующим мигрантов изучать русский язык, однако для этого нужно изменить как его содержание, так и порядок его проведения. Тест – лишь индикатор знания языка, который не может подменить собой длительного процесса его освоения. Экзамен должен быть в максимальной степени приближен к стандартам IELTS General – теста на знание английского языка, который сдают претенденты на переезд в Великобританию, Австралию, Канаду и Новую Зеландию. Хотя первые два из четырех разделов IELTS General (аудирование, чтение, письмо и говорение) можно относительно быстро «подтянуть» с помощью методических пособий, в целом этот тест не в пример сложнее того экзамена, который сдают таджикские и узбекские иммигранты в Москве. По этой причине он стимулирует потенциального мигранта изучать иностранный язык, хотя его освоение выходит далеко за рамки самого теста.

Изменить нужно и набор стран, граждане которых должны участвовать в экзамене. От него нужно освободить выходцев из развитых государств (ЕС, США, Канады, Австралии), откуда едут в основном высококвалифицированные специалисты, и культурно близких стран, где русский является языком повседневного общения: помимо Белоруссии и Казахстана, с которыми у России есть свобода перемещения лиц, это Украина и отчасти Молдавия, в состав которой входит Приднестровье с преобладающим славянским населением. Экзамен должны сдавать лишь приезжие из Закавказья и Средней Азии, для которых прохождение теста должно стать этапом на пути к получению въездной визы. Соответственно сдавать его они должны до пересечения российской границы, а не после, как это есть сейчас.

О том, что визы позволяют минимизировать инокультурную миграцию, свидетельствует пример Грузии, визовый режим с которой был серьезно ужесточен после пятидневной войны 2008 года. С тех пор в Россию ежегодно въезжает не более 100 грузинских граждан. России, чтобы этот инструмент эффективно работал в отношении стран Средней Азии, возможно, было бы целесообразно провести консультации с Казахстаном на предмет введения официальной Астаной въездных виз для всех остальных стран региона. В свою очередь, для приезжих из развитых государств необходимо полностью отменить въездные визы. Это пойдет на пользу экономике хотя бы уже потому, что обеспеченным туристам из стран Европы, Северной Америки и Океании будет проще посетить Россию.

Кирилл Родионов – независимый эксперт.

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Комментарии

09.06.2017 15:47:36 Комментарий от Константин Рубель(rubelko)

я вот не понимаю - как, и главное для чего, проходят тестирование на знание русского языка люди, не говорящие в быту на русском языке, если после получения разного уровня сертификатов они живут годами в России и простейшего предложения сказать не могут. Смысл в этих тестах - только кормушка для контор, которые выдают те или иные сертификаты. Есть простой способ доказать свою лояльность государству - армия или другая служба государева, мало ли где нужны люди, учитывая возраст. Если человек готов идти служить в армию на 1 год, то ему по окончании смело можно давать гражданство, поскольку уровень владения русским языком за несколько лет общения с его носителями будет высоким. А вот многим гражданам России, которые уклоняются от службы государевой я бы назначил экзамен уровня IELTS, по крайней мере, в процессе подготовки точно поумнели бы. Ну а не сдадут, лишить гражданства на 1 год, чтобы почувствовали разницу, каково быть чужим среди своих. Аналогично прежде чем назначать экзамен всем, может предложить всем кто за него проголосует самим сдать? Сдал - засчитали его голос, а не сдал, извините. И еще надо все-таки дифференцировать людей по возрасту. сдать сложный экзамен, а именно таким его предлагается сделать, людям после 40 лет значительно сложнее чем 20 летним, так что им путь в Россию заказан? Может это и радикально, но по-моему справедливо. И я уже писал, не ломайте то, что есть. Разделите понятия соотечественник и иностранец и сделайте новый законы для соотечественников человеческими. ИМХО

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