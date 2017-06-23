Богословы и журналисты: нужен диалог

09.06.2017 12:10:32

Социальные сети – самое популярное место виртуального общения молодежи – все активнее используют деструктивные силы. Подростки с их обостренным чувством справедливости и размытыми границами добра и зла, студенты со своими духовными метаниями в поиске смысла жизни являются легкой добычей для всевозможных субкультур, в том числе экстремистских.

Именно в соцсетях расставляют ловушки молодым профессиональные вербовщики-экстремисты, а блогеры-любители и журналисты порой неосознанно льют воду на их мельницу.

Не потому ли поистине глобальный масштаб за последние годы приобрела угроза экстремизма и терроризма? Ведь давно известно, что во многом от средств массовой информации зависит, как в стране складываются межнациональные и межрелигиозные отношения, как будут взаимодействовать друг с другом страны и народы.

По словам муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, в последние годы некоторые соцсети, сознательно или неосознанно, генерируют исламский контент, не соответствующий традиционному вероучению и распространяющий идеологию экстремизма и религиозной нетерпимости. «Во многом поэтому у молодого поколения мусульман и у представителей иных религиозных конфессий складывается неверное представление об исламе».

Как сообщил нам член экспертного совета при Комитете верхней палаты российского парламента по делам Федерации и региональной политике Александр Савин, к настоящему времени экстремистами завербовано более четырех тысяч молодых россиян. И это не какие-то маргиналы или отщепенцы. «Девяносто процентов из них – люди с высшим образованием или получающие его. Почти все они пришли в ряды запрещенного в РФ «Исламского государства» через соцсети и сейчас воюют в Сирии», – говорит эксперт.

Протестная волна – вот на что опираются вербовщики при формировании у своих виртуальных собеседников террористического мировоззрения.

Журналист газеты «Новые Известия» Саид Бицоев много общался и со сторонниками радикальных течений. «В пропаганде они активно навязывают молодежи негативный образ современного мира, с которым якобы нужно бороться, – говорит журналист. – Что скрывать, в нашей относительно мирной жизни тоже немало поводов, являющихся причиной недовольства не только молодежи, но и взрослых. Растет число алкоголиков, наркоманов, больных гепатитом и СПИДом. У значительного сегмента молодежи, особенно в провинции, нет работы и ясных перспектив в жизни. Чем дальше от культурных центров страны, тем выше эта безнадега. Растет число тяжких преступлений, гибели малолетних детей, в том числе от рук своих родителей. На этом фоне возникают разные социальные группы, толкающие на суицид, – своего рода радикализм и даже экстремизм, но направленный против себя».

Наивные молодые девушки – предмет особого внимания вербовщиков, ведь боевикам нужны «фронтовые жены». Вспомним историю студентки МГУ Варвары Карауловой, невинное общение которой в соцсетях чуть не завершилось побегом в Сирию к виртуальному возлюбленному.

В мае в рамках международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: Kazansummit» в столице Татарстана прошла конференция на тему «СМИ-онлайн: профилактика экстремизма в социальных сетях». На ней журналисты, богословы, ученые, аналитики и эксперты пытались понять, что им самим мешает использовать социальные сети для противодействия идеологии экстремизма? Выяснилось, что армии журналистов не всегда достает либо профессионализма, либо глубины в освещении темы экстремизма и терроризма. К тому же порой «правильная» пропаганда действует линейно и рационально и именно потому проходит мимо цели.

«СМИ должны понимать, что они несут ответственность за информацию, которую распространяют. Порой на фоне конкуренции журналисты, пытаясь привлечь большее количество читателей, зрителей, показывают ужасающие кадры с участием террористов, придумывают хлесткие заголовки, тем самым не только нарушая этические нормы, но и играя преступникам на руку, неосознанно пропагандируя их идеи. Следует тщательно следить за тем, какая идея доносится до граждан и какое мнение формируется, – считает журналист телекомпании «Интер-Аз» Игбала Рустамов. – Необходимо, по возможности, избегать распространения большого количества новостей, связанных с террористическими событиями, показа кадров насилия и убийства. Лучше, если борьба журналистов с экстремизмом будет сведена не столько к освещению действий радикалов, сколько к профилактике терроризма и носить превентивный характер. Также следует объяснить журналистам, работающим с данной тематикой, правила и положения ислама, дабы они не вводили свою аудиторию в заблуждение».

По мнению журналиста «Коммерсанта» Мусы Мурадова, традиционные средства массовой информации мало рассказывают об исламе, о том, какое место он занимает в жизни его приверженцев, и вообще о мусульманах. «Более десяти лет на федеральном телеканале «Россия 1» телезрители каждую пятницу могли смотреть единственную в своем роде на всем отечественном ТВ программу об исламе и мусульманах, которую вела замечательная Динара Садретдинова. Однако уже довольно давно программа «Мусульмане» не выходит в эфир. Теперь один раз в год передают репортаж из Соборной мечети о том, как празднуют Ураза-Байрам, и все! Зато не проходит и дня, чтобы телевизор и другие «большие» СМИ не упоминали о так называемых исламских экстремистах. Как правило, это бывают криминальные сюжеты, когда ловят молодых людей, заподозренных в деятельности террористических организаций».

Муса Мурадов предложил создать в России крупный телеканал, специализирующийся на пропаганде исламских ценностей, который бы профессионально и увлекательно рассказывал о жизни мусульман.

Известная востоковед Анна Беликова, модератор конференции, выступила в защиту СМИ: «Для того чтобы журналисты подавали информацию правильно, нужно вступать с ними в диалог. В социальных сетях никто, кроме грамотного богослова, журналисту не сможет объяснить вопросы освещения исламской тематики. Получить правильную и компетентную информацию, в том числе и в религиозных вопросах, терминологических аспектах, может помочь только соответствующий специалист», – считает Беликова.

Сотрудница издательства мусульманской литературы «Иман» Рузана Хуснутдинова призвала больше внимания уделять целенаправленной наставнической работе с неофитами в мечетях. С тем, чтобы они не искали сомнительные альтернативы в социальных сетях.

В дискуссии активное участие приняли заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев, руководитель отдела национальных проектов информагентства «Россия сегодня» Радик Амиров, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов, казый Казани Абдулла Адыгамов и другие. По итогам международной конференции ее участники приняли резолюцию с рекомендациями журналистскому сообществу.

При освещении темы терроризма и экстремизма журналистам и блогерам крайне важно в полной мере осознавать степень своей ответственности перед обществом, быть предельно честными, объективными. Очень важно не допускать установления и закрепления в массовом сознании связи между религией и преступлениями, совершаемыми якобы в соответствии с религиозными предписаниями. Нужно помнить, что попытки объяснить «исламом» теракты на самом деле являются манипулированием его понятиями и нормами, намеренным искажением его истинных основ.

Следует внимательно относиться к терминологии, с осторожностью употреблять такие понятия, как шахид, джихад, моджахед, при освещении терактов и характеристике террористических группировок, даже если их значения кажутся привычными и общепринятыми. Чтобы составить адекватное и объективное представление о принятом в традиционном исламе толковании, нужно обязательно обращаться за консультацией только к представителям официального духовенства и пользоваться заслуживающими доверие ресурсами Интернета. «Считаем, что только в единстве доброй воли мы сможем уберечь наш хрупкий мир и передать его молодому поколению», – говорится в резолюции.

В рамках одной конференции невозможно найти ответы на все вопросы, связанные с проблемой профилактики экстремизма в социальных сетях. Была достигнута договоренность продолжить дискуссию нынешней осенью в рамках круглого стола на площадке ведущего политологического центра по постсоветскому пространству – Института стран СНГ – с привлечением представителей российских муфтиятов и мусульман-блогеров.

Фарида Якушева

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