ИГ будет мстить не только Тегерану

09.06.2017 11:58:51

Андрей Валентинович Грозин Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

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В атаке "Исламского государства"* на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране нет ничего удивительного: Иран - главный наземный противник ИГ*, выбор мишени был предсказуем. Это не первая и не последняя акция мести со стороны экстремистов, несущих в результате действий Ирана большие потери в той же Сирии.

"Есть разные оценки, кто больше воюет на земле против ИГ - официальная армия Дамаска или шиитское ополчение и группы, которые контролирует Тегеран. Иран воюет на земле, и победам, одержанным официальным Дамаском за последние полтора года, последний, откровенно говоря, обязан не только ВКС РФ, но и в первую очередь военным инструкторам Корпуса стражей исламской революции и группам инструкторов, воюющим со стороны Ирана. Они внесли очень серьезный, значимый вклад в победы официальной сирийской армии. Понятно, что Иран воспринимается противниками официального Дамаска как однозначно враждебная сила", - отметил в беседе с "Утром" политолог, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

Помимо Тегерана, такой же силой и столицей воспринимается и Москва, которая никогда не уходила с "повестки" террористов. До российского парламента они, конечно, не доберутся, и вообще Москва считается самым защищенным в плане безопасности европейским мегаполисом. Но расслабляться и почивать на лаврах не стоит, полагает аналитик: террористы будут искать для нанесения удара любую лазейку. Тем более что теракт именно в защищенном мегаполисе для экстремистов - особый трофей, влияющий и на "заказы", и на "инвестиции", и на место во внутренних "рейтингах".

В зоне риска - транспортные системы, метро, массовые скопления людей, массовые мероприятия. "Вроде бы пронести рюкзак со взрывчаткой в Москве труднее, чем в Брюсселе или Париже, - наши спецслужбы научились выстраивать элементарные кордоны. Но другое дело - фактор террора одиночек. Если человек задумал в своем воспаленном мозгу взорвать себя в толпе, вряд ли его что-то остановит. Как сказал мэр Лондона Садик Хан, теракты - "неотъемлемая часть жизни в большом городе", как бы цинично это ни звучало", - отмечает эксперт.

При этом спецслужбы - в том числе и российские - действительно пресекают большое количество терактов, о чем граждане узнают уже постфактум и не обращают на это особого внимания, подчеркивает собеседник "Утра".

В то же время, как отмечают наблюдатели, налицо интересное совпадение: стоило Катару заикнуться о возможном сотрудничестве с Ираном (хотя позже руководство страны эти планы опровергало), а тот, уже после разразившегося скандала и последовавших в отношении Катара "санкций" со стороны соседей, пообещал поддержать Катар едой, как незамедлительно была атакована иранская столица.

По одной из версий, именно на Катар сейчас планируется повесить "отцовство" (или "авторство") проекта "Исламское государство" - заинтересованные в этом силы в регионе имеются. Обвиняя Катар во всех грехах, включая и ИГ, бенефициары решают несколько задач одним махом. Если бы удалось убедить в этой же версии еще и Иран (с которым у Катара, судя по последним событиям, прогрессирует неудобная для многих региональных игроков "дружба"), получилось бы, что иранскую столицу атаковало "детище" Катара.

Впрочем, пока иранцы комментируют данный инцидент довольно сдержанно. Спикер иранского парламента Али Лариджани назвал нападение на здание парламента "незначительным", но реакцию на атаку пообещал "решительную". "Иран - активная и эффективная сила, борющаяся с терроризмом в Сирии. И боевики просто пытаются подорвать эту работу", - отметил он.

Так или иначе, налицо попытки некоторых влиятельных игроков разжечь в регионе еще один дополнительный очаг нестабильности, в оценках последствий которого аналитики пока расходятся. Кто-то говорит о возможности серьезной войны, кто-то считает, что ситуация скоро утрясется сама собой, и не без участия американцев. Однако не стоит забывать о том, что все эти события последовали как раз после ближневосточного турне Дональда Трампа. И вполне возможно, что это не простое совпадение, отмечают наблюдатели.

* Организация запрещена на территории РФ

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