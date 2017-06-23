«У Грузии и Украины нет шансов вступить в НАТО»

09.06.2017 11:54:44

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Украина, как и Грузия, не имеют никаких шансов вступить в НАТО. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 озвучил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Главный вопрос заключается в том, что никто не отменил 5 статью Вашингтонского договора об образовании НАТО, в соответствии с которой вступающий в члены НАТО берёт на себя обязательство по защите других членов Альянса, а они в свою очередь обязуются выступать в его защиту. Украина, имея такой внутренний конфликт, находясь в таких напряжённых отношениях с Россией, не имеет никаких шансов, как и Грузия, вступить в НАТО», — уверен депутат ГД.

Напомним, накануне, 8 июня, 276 народных депутатов Верховной Рады Украины поддержали инициативу законодательно закрепить членство Украины в НАТО как приоритет государственной внешней политики. Источник

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