«Осетия и регион: проблемы и тенденции»

09.06.2017 11:21:51

7 июня 2017 г. в Институте стран СНГ состоялся круглый стол «Осетия и регион: проблемы и тенденции». Его провели совместно Институт стран СНГ и Кавказский геополитический клуб (г. Владикавказ). В работе круглого стола приняло участие около двадцати экспертов из Института востоковедения РАН, Российского института стратегических исследований, МГУ им. М.В. Ломоносова, ИМЭМО РАН, Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева, Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, общественной организации «Диалог», общественного объединения «Джавахкская диаспора России» и ряда других научных и общественных организаций. Всего в рамках проведения этого мероприятия было сделано шесть докладов.

Цель мероприятия состояла в проведении анализа угроз и вызовов, встающих перед осетинским, кавказским в целом и российским обществом на современном этапе, а также оценки влияния текущих процессов на обеспечение национальной безопасности РФ.

В рамках круглого стола прошла презентация книги секретаря-координатора Кавказского геополитического клуба Амелиной Яны Александровны «Не едина и неделима. Осетия после Беслана и «августовской войны».

В ходе состоявшегося обсуждения были рассмотрены следующие вопросы: макрорегион Большого Кавказа и Ближнего Востока: угрозы и вызовы; Кавказ в общероссийской системе координат: динамика изменений; Южная Осетия после президентских выборов: первоочередные шаги.

Открывая мероприятие, заместитель директора и заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Евсеев Владимир Валерьевич показал многоплановую и сложную картину вызовов, формирующих обстановку в макрорегионе Большого Кавказа – Ближнего (Среднего) Востока. По его мнению, мир стал чрезвычайно сложным и нестабильным. Подтверждением этого стали террористические атаки в Тегеране, которые имели место 7 июня 2017 г. Тогда в результате нападений на Меджлис (парламент Ирана) и мавзолей Имама Хомейни погибло 12 чел., а 39 были ранены. Ответственность за это взяла радикальная организация «Исламское государство». Помимо этого, в ближайшей перспективе неизбежно возобновление масштабных боевых действий в зоне Нагорного Карабаха. Этому, в частности, способствует ухудшение социально-экономической ситуации в Азербайджане.

8-9 июня в Астане проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эта организация должна способствовать укреплению региональной стабильности. Однако перед ней также стоят серьезные вызовы, обусловленные вступлением в ШОС Индии и Пакистана в качестве полноправных членов. Фактически речь идет о качественном обновлении Организации, то есть формировании ее нового ядра на основе треугольника Россия-Индия-Китай (РИК). Такой формат взаимодействия внутри ШОС возможен, но его реализации мешает как индо-пакистанский конфликт, так и наличие территориальных проблем между Индией и Китаем. Не надо забывать и о том, что Армения и Азербайджан являются партнерами по диалогу ШОС.

Остановившись на многочисленных проблемах и противоречиях Ближнего и Среднего Востока, включая курдский вопрос, Евсеев В.В. отметил, что не видит возможности разрешения сирийского кризиса в ближайшей перспективе. Это создает очень сложный фон для кавказского региона. При этом со стороны Турции, Саудовской Аравии, Катара и ряда других региональных игроков наблюдается явная или скрытая агрессивность.

По мнению секретаря-координатора Кавказского геополитического клуба Амелиной Яны Александровны, нарастающая агрессивность при столь же нарастающей неадекватности (отдельных лиц, политических институтов, государств и обществ в целом) является главной характеристикой «текущего момента», и именно это будет определять тенденции развития мировой политики в обозримом будущем. Тревогу по этому поводу высказали и другие выступавшие.

В своем выступлении Амелина Я.А. подтвердила, что считает Осетию неделимой. Однако говорить сейчас о воссоединении Южной и Северной Осетии не столь модно, особенно в среде молодежи. Причем, трагедия Беслана надломила Северную Осетию, а народ Южной Осетии так и не смог пережить трагедию войны, которая произошла в августе 2008 г.

Директор Института социальных и политических исследований Черноморско-Каспийского региона Надеин-Раевский Виктор Анатольевич выступил с обзорным докладом: «Проблемы макрорегиона и безопасность доклада», в котором он описал ситуацию на Ближнем (Среднем) Востоке и внутреннюю политику Турции. С его точки зрения, в настоящее время пантюркистские идеи отошли в Анкаре на второй план (она больше озабочена собственными внутренними проблемами). При этом как в Турции, так и других государствах усиливаются националистические тенденции (это пытался использовать, например, президент Махмуд Ахмадинежад, но не получил поддержки со стороны Верховного лидера ИРИ Али Хаменеи).

Надеин-Раевский В.А. отметил, что внешние силы на Кавказе и Ближнем и Среднем Востоке (США, Великобритания, Франция) не имеют собственной стратегии. И это на фоне нерешенных проблем курдов, белуджей, талышей, лезгин и других народов, которые не имеют собственной государственности. В частности, он подробно остановился на взаимоотношениях курдов и представителей народа заза.

Политолог Абосзода Фахраддин остановился на состоянии российского экспертного сообщества, которое он назвал «настораживающим». Он заметил, что появляются закрытые для аналитиков темы, спектр которых очень широк. С его точки зрения, экспертное сообщество обсуждает деятельность правящей власти вместо того, чтобы предлагать ей свои решения. Более того, порой российские эксперты отстаивают чужие национальные интересы.

Говоря о перспективах развития Ирана, Абосзода Фахраддин указал, что эта страна не останется в нынешнем состоянии. И до того, как в Иране начнутся центробежные процессы, Россия должна быть на Араксе. В связи с этим он выразил удивление тем фактом, что Москва не предъявляет свои права на территории, освобожденные «штыком русского солдата», включая Нагорный Карабах.

Как уже указывалось, в рамках круглого стола прошла презентация книги Амелиной Я.А. «Не едина и неделима. Осетия после Беслана и «августовской войны». Высокую оценку этой работе дал политолог Сергеев Александр Леонидович (является автором книги «Современная Южная Осетия: уроки и вызовы»). Как он полагает, стратегическая важность Республики Южная Осетия (РЮО) несравнима с тем вниманием, которое уделяется ей российскими властными и общественно-политическими структурами. Одновременно он указал на слабость югоосетинской элиты и отсутствие у нее стратегии развития республики. Как следствие, молодежи Осетии нужна серьезная идейно-смысловая подпитка.

Осетия продолжает оставаться форпостом России на южных рубежах, считает главный редактор портала Научного общества кавказоведов Арешев Андрей Григорьевич. Он отметил, в частности, особую роль, которую играет РЮО в отношениях РФ с Донбассом, и призвал всемерно развивать югоосетино-российские отношения по всем направлениям.

Член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Горюнов Владимир Геннадьевич обратил внимание на параллели между описанной в книге Амелиной Я.А. ситуацией вокруг РЮО двухтысячных годов, приведшей в итоге к грузинской агрессии августа 2008 г., и нынешним положением на Украине. По его мнению, «российская дипломатия совершила забег по граблям», в результате все повторяется. С такой точкой зрения согласились участники круглого стола, которые привели множество собственных примеров бездеятельности и некомпетентности российских дипломатических представительств в разных точках земного шара.

Таким образом, участники круглого стола констатировали, что обстановка в мире напоминает положение столетней давности, то есть возникает ощущение смены эпох, что никогда не проходит бескровно и гладко. Главная проблема состоит в том, что пока не видны даже контуры новой эпохи, которая настойчиво стучится в двери, в том числе на Кавказе. И перед лицом этих вызовов ощущает свою слабость не только Россия, но и США. Причем оба государства в одиночку не могут дать ответ на вызовы стремительно меняющегося мира. Поэтому они должна координировать свои усилия как на глобальном, так и региональном уровне.

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