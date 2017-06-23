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Детали
В Госдуме не увидели перспектив вступления Украины в НАТО
|08.06.2017 14:54:05
Константин Федорович ЗатулинПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ
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Альянс не станет брать на себя обязательства по защите Киева, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Вступление в НАТО означает подключение к вашингтонскому договору, где есть статья пятая, в соответствии с которой члены альянса берут на себя полностью защиту нового члена, как и он обязан принимать участие в защите других членов альянса. Ничего похожего члены НАТО на себя в отношении Украины брать не хотят, понимая, что Украина вовлечена в конфликт как внутри своей территории, так и во взаимоотношениях с Россией.
Ни ЕС по своим причинам, ни НАТО по другим причинам, не собираются принимать Украину, и по-моему, даже не комментируют сегодня во избежание всяких кривотолков принятое решение».
Затулин объяснил сегодняшнее решение Верховной Рады «желанием украинских начальников выпрыгнуть из штанов».
«НАТО в этом смысле демонстрирует известный принцип «своя рубашка ближе к телу», поэтому принятие это было связно исключительно с желание одних украинских начальников выпрыгнуть из штанов, чтобы продемонстрировать, какие они самые большие девочкины друзья, как в мультфильме».
В четверг, 8 июня, парламент Украины большинством голосов принял законопроект, предусматривающий юридическое определение членства страны в НАТО приоритетом внешней политики государства. За документ проголосовали 276 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Сейчас законопроект находится на стадии подписания его президентом страны. Из текста документа следует, что Киев ставит в приоритет интеграцию Украины в европейское пространство с целью обретения членства в ЕС и вступление в евроатлантическое пространство безопасности.
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