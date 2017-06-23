Прифронтовая Красногоровка стонет от бесчинств украинских карателей

08.06.2017 13:57:45

Несмотря на то, что 1 июня в Донбассе в очередной раз объявлен режим прекращения огня, украинская сторона нарушила его в первый же день. Только в Донецкой народной республике обстрелам подверглись 17 населенных пунктов, по которым применялись танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, киевская хунта продолжает вести тактику «ползучего наступления», захватывая нейтральную территорию на линии соприкосновения. За последние дни ВСУ на полтора километра продвинулись в районе Бахмутской трассы, которая соединяет Луганск и временно оккупированную украинскими карателями территорию области.

Вопреки Минским соглашениям Киев настаивает на силовом решении конфликта. Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ необходимо продвигаться на восток к российской границе. Теперь он считает, что война в Донбассе закончится, когда украинские войска «возьмут Москву».

После этого заявления одного из главных инициаторов т.н. АТО свои мнения озвучили и другие «стратеги». По словам бывшего лидера запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрия Яроша, хунте под силу провести военную операцию по захвату ДНР и ЛНР. Со своей стороны, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук отметил, что ВСУ готовы в пятидневный срок разгромить сопротивление ополченцев и выйти к российской границе. Он считает, что украинская армия количественно, качественно и технически превосходит вооруженные силы республик.

Компетентные лица в Донецке и Луганске уже неоднократно обращали внимание общественности на то, что подобные высказывания являются не более чем агитпропом худшего пошиба. По данным силовых структур республик, моральный дух украинских военных крайне низок, о чем свидетельствуют постоянные случаи пьянства, дезертирства, вооруженные стычки между бойцами. Показательным является инцидент, который произошел 1 июня. Находясь на позиции в районе населенного пункта Золотое, рядовой второго батальона 24-й бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения сначала нанес ножевые ранения трем военнослужащим своего подразделения, а затем скрылся. И таких примеров – масса.

При этом количество небоевых потерь в подразделениях ВСУ растет не только из-за пьянства, но и халатного обращения с техникой и оружием. Недавно при осуществлении марша гусеничной техники из-за несоблюдения требований безопасности один военнослужащий 14-й бригады погиб, еще двое получили ранения. Кроме того, в третьем батальоне 93-й бригады при неосторожном обращении с боеприпасами от разрыва гранаты погибли двое военнослужащих.

На украинской стороне нередки случаи боестолкновений между целыми подразделениями. В конце мая в поселке Валуйское Станично-Луганского района произошел конфликт между иностранными солдатами и украинскими силовиками, в результате которого погибли трое военнослужащих ВСУ. По данным МВД ЛНР, причиной конфликта послужили действия грузинских наемников, которые занимались мародерством. Когда украинские солдаты попытались помешать им, грузины сначала пленили их, а затем расстреляли. На следующее утро тела украинцев с огнестрельными ранениями нашли в районе Погореловки.

Другой вооруженный конфликт произошел между ВСУ и Нацгвардией Украины. 28 мая украинские военнослужащие по ошибке обстреляли пункт временной дислокации полка «Азов» в районе Красногоровки. В результате артиллерийского удара ВСУ погибли 10 боевиков, еще 15 получили ранения. Кроме того, обстрелом были уничтожены 15 единиц бронетехники. Через несколько дней азовцы открыли ответный огонь по позициям украинских военных.

«Таким образом, развивается конфликт между боевиками Нацгвардии Украины, состоящих в заградительных отрядах, и военнослужащими ВСУ, не желающими участвовать в геноциде народа Донбасса. От этих разборок страдают не только военнослужащие ВСУ, но и мирное население, которое подвергается обстрелам в Красногоровке», – отметил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Данный случай получил широкую огласку, поэтому замолчать его не удалось даже украинским СМИ. Тот же Д. Тымчук вынужден был признать, что местные жители, в частности жители Красногоровки, враждебно относятся к украинским военнослужащим из-за обстрелов мирных кварталов. «Результат: угрожающе большая часть населения прифронтовой территории, контролируемой Украиной… уверена в том, что эти обстрелы совершают «каратели киевской хунты», т. е. ВСУ. Мы не имеем возможности проводить соцопросы, но мониторинг, проведенный в последнюю неделю группой ИС, свидетельствует, что от 30% до 60% (!) жителей этих населенных пунктов свято верят в сепаратистские бредни. Причина проста: они не видят украинского ТВ, они смотрят телеканалы террористов и РФ, транслируемые с оккупированной территории. Парадоксально (учитывая, сколько времени прошло), но точно такую же ситуацию мы наблюдали осенью 2014 года», – написал он на своей странице в Facebook.

В связи с приказами военного командования хунты вести огонь по мирным кварталам растет возмущение не только среди местного населения, но и самих военнослужащих ВСУ. Известно, что несколько дней назад в Дзержинск прибыл батальон нацгвардии, а в населенные пункты Курахово и Красногоровки – три отряда спецназа СБУ. Это связано с участившимися случаями бегства солдат и самовольного оставления позиций. Только за минувшую неделю побег совершили 127 украинских военнослужащих. Главной причиной дезертирства является их несогласие с обстрелами мирных городов, которые приносят лишь страдания местным жителям.

В настоящее время в зоне «АТО» из-за частых случаев дезертирства проводится вынужденная ротация. Например, на линии соприкосновения в ЛНР на смену 24-й отдельной механизированной бригады пришли бойцы подразделения 128-й отдельной горно-пехотной бригады. «Основной причиной проведения ротации стала низкая укомплектованность подразделений 24-й бригады личным составом, которая составляет около 50-60% в связи с массовым дезертирством. Из бригады военнослужащие бегут от поборов, которыми занимаются офицеры управления бригады, а также неудовлетворительных условий службы», – сообщил официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко.

Что украинские части поражены дезертирством, мародерством и пьянством, вынуждены прямо или косвенно признавать сами представители хунты. В Генштабе ВСУ создана профильная комиссия, которая по результатам проверки трех бригад в зоне «АТО» отметила низкий уровень дисциплины, чрезмерное употребление военнослужащими алкоголя, увеличение случаев дезертирства и мародерства. Только за прошедший месяц по фактам мародерства военнослужащих 92-й омбр по отношению к жителям Красногоровки и Марьинки следственные органы Украины завели 36 уголовных дел.

Эти и многие другие аналогичные факты, а вовсе не «сепаратистские бредни» российского телевидения являются подлинными причинами негативного отношения местного населения к украинским военным. При таких обстоятельствах Турчинову и его агитпроповским подпевалам впору думать совсем не о наступлении. Не в бесчинствующих укрокарателях, а в донбасском ополчении видит местное население своих настоящих защитников.

Станислав Медведев

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