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Рубрика / Безопасность

Рада провозгласила целью Украины вступление в НАТО


08.06.2017 13:16:35

Верховная рада приняла законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины о внешнеполитическом курсе страны, в том числе в приоритетах национальных интересов, сообщает телеканал «112 Украина».

В законопроекте говорится, что приоритетами национальных интересов являются интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в ЕС.

Также приоритетом указано включение в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в НАТО, а также развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины.

Ранее в законе была прописана только интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство.

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