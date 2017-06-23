Владимир Сунгоркин: Голубая мечта украинских националистов – стена между единым народом

08.06.2017 13:11:29

Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта.

«Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон-грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?» - заявил глава МИД.

Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин в интерактивном интервью КП, рассказал о своем отношении к данным ответным мерам а также рассмотрел миграционную ситуация встране в целом:

В. Сунгоркин:

- Нам надо все время отслеживать тональность нашей реакции на те или иные события, поступки украинских властей, с тем, чтобы нечаянно не спутать, и до слияния не оказалось бы у нас, что мы спорим и создаем проблемы не украинскому правительству, не украинской власти, а украинскому народу. Потому что, конечно, если мы введем визовый режим для украинцев, это будет, безусловно, зеркальный ответ. Но дальше, если чуть-чуть подумать, кто нам будет аплодировать? Аплодировать будет тот же Порошенко, тот же Совет Безопасности Украины и те же незалежные чокнутые на национализме украинцы. Если мы введем визы. Потому что это и есть голубая мечта украинских националистов, чтобы украинцы сюда не ездили, не работали здесь, а между двумя странами с единым народом возникла вот эта стена. Нужен ли визовый режим для украинцев? На фоне полного отсутствия визового режима с Таджикистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, это очень будет, по-моему, глупо. И ударит по России. Что происходит с Украиной? Я начну на украинскую тему заходить, например, из Узбекистана.

А. Яковлев:

- Хотя при чем здесь Узбекистан?

В. Сунгоркин:

- При том, что у нас, видимо, в связи со сменой власти в Узбекистане произошедшей, там же умер президент предыдущий, у нас поток людей, прибывающих к нам с разными целями из Узбекистана, вырос на 20 % за последние полгода. Из Киргизии тоже никакого снижения не будет. Из Таджикистана – не будет. И в это время мы наслаждаемся угрозой Украине. Я недели две назад пил кофе с одной дамой, со своим коллегой из Киева. Сидели, она рассказывает, что происходит, какие творческие планы у образованных людей в Украине. А творческие планы у них простые. Из-за всего, что там случилось. Куда-то надо валить, жизнь невозможно. Зарплаты нет, работы нет, перспектив нет. Доигрались. Украина превращается черт знает во что. Я говорю ей: у тебя университет, опыт, сорок лет возраст. Чего к нам не ехать сюда поработать? Умница. Приезжай. Она говорит: вот, знаешь, типовая ситуация. Все еще думают о судьбе детей на Украине. А это наш народ. Ее поведение абсолютно типовое. Я очень бы хотела поехать в Россию. Но скорее всего, поеду в Польшу. То, что куда-то поеду, это точно. Я говорю: а чего не к нам? Она говорит: почему люди едут в итоге не в Россию, а в Польшу? Потому что Польша создала очень хорошие законодательные условия для эмигрантов из Украины. Для чего? Там очень просто. Приезжаешь, ставишься на учет, быстро получаешь право на работу. Украинский язык на польский похож, они друг друга хорошо понимают. Диаспора украинская уже большая. И в итоге я там где-то устроюсь. Что в России? Я приезжаю без права на работу. И получать право на работу – это долгий путь мытарств, унижения, хождений. Да, в конце концов мы получим это право. Но это в конце концов. Но до этого мне надо будет долго и интересно мучиться. В Польше не надо мучиться. Надо прийти в контору – в единый центр, предъявить, что ты с Украины. И тебе быстро все сделают.

Почему Польша это делает? А не мы делаем? Потому что у Польши под боком, как ни странно, нет Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, а рабочие руки им нужны. А все поляки уехали в Англию, во Францию, в Швецию. Молодой поляк уехал туда. Поэтому они молодого украинца охотно ждут. Такая вот перевалка – поляки дальше на Запад, а эти – сюда. Они замечают тех поляков, которые уехали туда. Все понятно, все органично. А что у нас происходит? У нас тоже существует проблема старения населения, проблема любой европейской страны. Проблема нехватки рабочих рук. Но вместо того, чтобы создать указом президента беспрецедентно легкие условия для украинцев, ничего не надо, приходи с паспортом, вставай на учет. Им же не нужны наши пенсии, молодым людям. Им не нужна наша соцзащита. Им нужно получить простую бумажку: я имею право работать в России. Вместо этого мы принимаем эти орды, другого слова не подберешь, таджиков, киргизов и узбеков, которые не являются ни нашим народом, ни нашей культурой, ни нашей религией, ни нашей цивилизацией.

Вот я тоже периодически встречаюсь с разными людьми. Вот я рассказывал про эту украинскую женщину, у нее ребенок подрастает. А ребенку надо тоже будущее создавать. Похоже, что года через два она уедет в Польшу. Человек с русской фамилией, с пацаном, который великолепно относится к России, ему все здесь нравится. Это высококвалифицированный, грамотный, образованный человек. Вместо нее мы получим группу живописную киргизов. Скажут: она же на стройку не пойдет. А киргизы пойдут на стройку. Украина у нас всегда в советское время осваивала БАМ. Это вам как участник, как специалист скажу. Да лучшие работники на БАМе были украинцы. Украина – это все западносибирские стройки. Это газо- и нефтепроводы. Украина – это везде. И вот сейчас очередной виток нашей жизни: а мы визовый режим введем им. Такой прагматики очень не хватает.

Разговариваешь и со служивыми людьми, которые наша власть. Слушайте, а чего мы Украине так не делаем? Э, говорят они, там всякий народ идет. Как же без проверки? Надо всех проверить. Слушайте, ну проверьте, если он в Виннице всю жизнь прожил, проверьте, что он из Винницы, он там всю жизнь штукатурит чего-то. У нас же серьезный рынок, совместные планы строительства европейско-азиатского… обидится киргизский президент, узбекский обидится. А мы с Узбекистаном чего-то там наводим. А таджикский тоже очень обидчивый. Он настолько обидчивый, что «Комсомолку» у себя закрыл с обиды. И вот такие аргументы. А еще обидятся наши мусульмане. Я говорю: кончайте выдумывать. Не обидятся наши мусульмане. Надо больше поддерживать Константина Затулина, который годами доказывает очевидное. Сейчас у него опять проект закона завернули: а давайте славян запускать. Такие хитромудрые во власти сидят люди в аппаратах, которые говорят: нет, мы не можем себе позволить поссориться с Узбекистаном. При этом, когда пытаешься понять: а что значит – поссориться с Узбекистаном?

При этом президент России еще шесть лет назад в своем Послании сказал, под бурные аплодисменты нашего парламента, что мы введем визовый режим с этими азиатскими странами. Не то что визовый режим не ввели, даже паспортов заграничных не надо сегодня. Сегодня по-прежнему труженикам Узбекистана, ладно бы они труженики, там и террористы, и наркоторговцы, и кто угодно, они въезжают по своим национальным паспортам. Загранпаспорта – хотя бы было какое-то наведение порядка. Виза – было бы еще лучше наведение порядка. Но ничего нет и не предвидится. Потому что все наши бесчисленные госкорпорации в качестве рабской рабочей силы используют этих бедолаг из Средней Азии. Это огромная возможность для коррупции. Все огосударствлено. И в государстве всегда выгоднее платить 30 рублей узбеку, списывать под бесправного узбека, что мы ему заплатили не 30 тысяч, а 60. И под все это говорить: а где мы возьмем наших людей? Наши люди в итоге, у нас сейчас безработица реальная уже около 10 %. И растет.

Таких парадоксов очень много. Наши люди сидят без работы. При этом говорят, что мы не можем останавливать поток из Средней Азии, потому что нам не хватает рабочих. При этом мы не берем своих на работу, потому что они слишком русскоязычные, они могут права качать, они могут говорить: а чего вы под нас какие-то деньги получаются, а до нас они не доходят. Они будут жаловаться. Они вообще-то граждане России. Поэтому поступили легко и весело: граждан России в сторонку, как хотите, так и устраивайтесь, а работать на всех стройках, на промобъектах мы позовем гастарбайтеров из Азии. Почему при этом мы не создаем поблажки для украинцев? Этого никто не понимает. Черт его знает. Но закон Затулина в очередной раз завернули.

А. Яковлев:

- Игорь из Брянска нам дозвонился.

Игорь:

- Приятно слушать вашего собеседника. Все правда. Мог бы главный редактор на предстоящей прямой линии президента донести вот эту точку зрения как специалист? Обычных граждан не слышат по большинству проблем. Что ответит на это президент?

В. Сунгоркин:

- Технология понятна. Надо договариваться с журналистами, в том числе и с нашими, которые там сидят, просить их задать этот вопрос. Нам всегда дают возможность. Да, принимается. Но как жизнь устроена. Речь же не идет о том, что кто-то чего-то не понимает. Есть просто могущественные экономические интересы. Строят дороги, мосты. Их сейчас строят сплошь таджики и узбеки. Реновация в Москве. Кто ее будет осуществлять? Вся рабочая сила – таджики, узбеки, киргизы. Надо шаг за шагом демонтировать эту систему. Но она вступает в противоречие с интересами могущественнейших строительных корпораций. Я думаю, для того, чтобы начались какие-то сдвиги, нам надо, чтобы в эту тему начинали вступать, скажем так, и медиа более громко, чем сейчас, и общественные организации, озабоченные тем, что происходит и что может быть. Те же теракты в Лондоне и Париже стали рутиной. У нас, если неделю никто из эмигрантов в Лондоне, Германии или Париже не поубивал кого-то, уже странно. Задача не в том, чтобы открыть глаза начальству, что у нас творится. Задача в том, чтобы начальство начало понимать, что чего-то надо делать. Потому что народ волнуется. Люди видят на своем примере. Вот строится крымский мост. Все хорошо. Но там же вся рабочая сила как раз эти гастарбайтеры. А рядом в городках, в той же Анапе, в Керчи полно людей без работы.

А. Яковлев:

- Крым, а с другой стороны – Краснодарский край.

В. Сунгоркин:

- Там у многих сезонная работа. По полгода они сидят без работы, пока сезона нет. И вот приходит человек и говорит: я готов тут у вас молотобойцем работать, сваи забивать. Пожалуйста, 18 тысяч. Он говорит: за 18 тысяч, мне одного мяса нужно на 10 тысяч съесть, чтобы спокойно у вас работать. Потому что работа тяжелая, на воздухе. Ему говорят: извини, друг, иди, гуляй, у нас тут очередь из киргизов. Они согласны на 18 тысяч. Как это повернуть? Разворачивать надо опять через возврат квот, через введение виз, через усиление штрафов. Чтобы наконец-то стало выгодно брать своего рабочего. А что такое свой рабочий? Он родит ребенка. Ребенок будет ходить в школу, а не беспризорничать. У них появится семья. Потому что деньги всегда способствуют нормальному выращиванию детей. Но это задача стратегическая. А любая корпорация живет – день простоять да ночь продержаться. Надо, чтобы все на всех уровнях, начиная от депутатов сельсовета, начинали шуметь о том, что пора спасать собственный народ.

А. Яковлев:

- Александр из Алтайского края нам дозвонился. Не услышим мы Александра. Илья из Перми дозвонился.

Илья:

- Прекрасная тема, за душу берет. Я давно об этом думал. Я обращаю свой голос к президенту или к тому, кто может ему передать эти слова. Обязательно эти вопросы надо поднять и принять политическое решение. Не надо сиюминутные моменты брать во главу угла.

В. Сунгоркин:

- Тогда договорились, мы будем просить нашего корреспондента, чтобы он именно эти вопросы ставил на прямой линии.

А. Яковлев:

- 15 июня в 12.00 по московскому времени пройдет прямая линия президента Российской Федерации. «Комсомольская правда» будет освещать ее. Виктор из Москвы нам дозвонился.

Виктор:

- Очень приятно слушать вашего собеседника. Но свои пять копеек вставлю. Я отчасти работодатель. С украинцами нет проблем. А вот с азиатами – вообще нет проблем. Все проблемы, я сам россиянин, с нашим населением. Не хотят работать.

В. Сунгоркин:

- Да ладно.

Виктор:

- Хоть убей – не хотят.

В. Сунгоркин:

- И я работодатель.

А. Яковлев:

- Виктор, в какой сфере ваш бизнес?

Виктор:

- У меня грузоперевозки. Он сидит сам, бык здоровый, без работы, жалуется. Сажаю за руль своего грузовика, поехал. Я сам тоже за рулем. И у меня еще несколько машин.

В. Сунгоркин:

- Я с вами согласен, но это такое очень легкое объяснение: этот не хочет, тот не хочет. Но кто-то и хочет. Просто уже за последние годы создалась такая атмосфера, что работать не хочу. Я же не говорю, что вы должны всех, кто сидит на корточках или на диване, начать устраивать. Но я вас уверяю, что всегда есть два-три человека, которые на работу придут. И еще, вот тут наш слушатель пишет: «Чтобы стало так, как вы говорите, надо вернуться в социализм». Знаете, есть очень трудолюбивая страна – Швейцария. Вот там нет никаких ни азиатов, ни эфиопов, ни ливийцев, ни сирийцев. И все строится, все ремонтируется. И везде работают свои люди. Уборщицами в отеле, продавцами в магазине. Везде работают швейцарцы. Что они сделали для этого? Они для этого просто закрыли границы. Нет, у нас есть определенное количество населения, которое пусть само собой и занимается. Хоть воду развозит, хоть канаву копает, хоть что. И у них это получилось. Надо просто попробовать заниматься своим народом. И потихоньку прикрывать границы. Для этого не нужен никакой социализм.

А. Яковлев:

- Сергей из Москвы нам дозвонился.

Сергей:

- В Польше есть «карта поляка» для этнических поляков и владеющих польским языком. Она дает социальные, экономические и трудовые права. Может быть, и нам для русскоязычных с Украины и стран Балтии ввести аналог?

В. Сунгоркин:

- Это предложение, которое как раз депутат Константин Затулин много лет продвигает. Есть опыт поляков, есть опыт немцев, возвращающих своих соотечественников, в том числе из наших сибирских и казахских степей, где исторически было много немцев. Есть опыт Израиля. Было бы желание все это реализовывать у нас. У нас периодически говорят: создай у нас условную «карту русского», на это нужен бюджет 5 миллиардов, и никак иначе нельзя. Ну, дальше дискуссия возможна.

А. Яковлев:

- Но вопрос ведь не только в картах, но и в тех возможностях, которые эта карта будет предоставлять. Спасибо за этот разговор. Источник

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