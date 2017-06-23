Крымская граница: 168 километров дуги мучений

08.06.2017 12:33:27

Еще какие-то три с половиной года назад крымская граница была ничем не примечательной территорией — скучающие автомобилисты спешили проскочить его побыстрее, чтобы перекусить в ближайшем придорожном кафе. Но в феврале-марте 2014 года оно обрело особый, можно даже сказать сакральный смысл, став сначала рубежом обороны Русского мира, а затем – государственной границей Российской Федерации. «Армянск», «Перекоп» и «Джанкой».

Эти три автомобильных пункта пропуска – единственное «окно» из Крыма на Украину. Все остальные киевский режим, предупредительно заколотил. Чем меньше на Украине знают, как на самом деле «страдают» под «оккупацией» крымчане – тем спокойнее спят господа Порошенко и Турчинов...

Если вы гражданин России, проживающий в Крыму или прибывший на полуостров с «материка», и вам нужно по каким-то причинам попасть на Украину, даже не рассчитывайте на то, что в каком-то государственном органе вам смогут дать исчерпывающий официальный ответ на вопрос, как это сделать. Вас максимум проведут до черты, за которой заканчивается территория РФ. Дальше начинается «темное царство», посещать которое можно только ориентируясь на неформальные советы бывалых людей.

Дело в то, что с точки зрения законов РФ и Украины – статус границы на Перекопе принципиально разный. Москва считает ее государственной, отделяющей Россию от Украины. В Киеве – все гораздо сложнее. Формально по украинским законам – это административная граница между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым, однако на практике пересечь ее может быть куда сложнее государственной. Особенно, если вы следуете со стороны Крыма...

Граждан «Незалежной» украинские пограничники выпускают в Крым достаточно спокойно – главное, чтобы на руках были правильно оформленные гражданские документы. Внимательными нужно быть украинцам, которые перевозят на полуостров детей, не сопровождаемых сразу обоими родителями. Несовершеннолетним в этом случае нужно иметь при себе специальное нотариальное разрешение от одного из родителей (если они следуют с другим), или от обоих (если их везет, например, бабушка), а также - заграничные паспорта.

Недекларируемых денег при себе можно иметь в сумме не более 10 тысяч евро. Провозить в Крым официально можно до 50 килограммов «социальных» продуктов общей стоимостью менее 10 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей). Иностранцу с территории Украины в Крым попасть практически невозможно.

Во-первых, для этого нужно получить в местных правоохранительных органах спецразрешение. Во-вторых, спецразрешение дают либо в случае посещения похорон (или могилы) близких родственников, либо при реализации особых полномочий согласно международно-правовым договорам. В гости к друзьям, на отдых или в командировку заграничных (по его мнению) жителей Киев не пропустит – будь то граждане России, США, Китая или даже Папуа–Новой Гвинеи.

Отдельно следует отметить тот факт, что украинское законодательство строго запрещает, как жителям, так и гостям Крыма пользоваться услугами Симферопольского аэропорта, Керченской переправы или морских портов полуострова. Все это считается незаконным пересечением границы Украины, за что гражданам «Незалежной» грозит административная, а иностранцам – уголовная ответственность.

Правда, поймать за руку «нарушителей» украинским спецслужбам удается нечасто. Недавно примерно на 200 долларов была оштрафована студентка из Харькова, вылетевшая после пересечения границы России с Украиной из Симферополя в Москву, из столицы РФ – на отдых в теплые страны, а оттуда – прямым рейсом в Киев.

Граждане Украины, часто бывающие в Крыму и сталкивающиеся с необходимостью выезда «на материк», поделились с нами собственным опытом общения с украинскими пограничниками (персональные данные людей из соображений безопасности мы полностью не указываем).

Игорь, 27 лет, фрилансер из Одессы:

«Из Симферополя я несколько раз летал в Москву и в Сибирь по семейным обстоятельствам. Когда возвращался, у меня возникло ощущение, что украинский пограничник либо что-то знает, либо подозревает. Мне задавали множество уточняющих вопросов, пытались вывести на откровенный разговор. Однако у меня в паспорте не было никаких отметок о том, что я покидал Крым, и меня нехотя отпустили».

Иван, 49 лет, предприниматель из Киева:

«Сам я из Крыма выезжать в Россию на материк не рискую. Один раз было нужно, но я все равно постарался и избежал этого. Мои знакомые оставляли в аэропорту Симферополя машину, а сами через Москву летали за границу. Возвращаясь, забыли снять с багажа какую-то наклейку. В результате пограничники их сдали СБУ. У них были суды, с ними проводили какие-то беседы... О том, как все закончилось – не распространялись, но нервы им попортили сильно, это точно».

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Что касается российской границы, то украинским гостям нужно помнить, что у них есть всего 90 дней на то, чтобы вернуться, или определиться со своим статусом в РФ – например, подать документы на разрешение на временное проживание, получение гражданства, патент.

Единственным серьезным ограничением на российской таможне является запрет на провоз мяса, колбасы, свежих овощей и фруктов, а также – «товарных» партий одежды, обуви и техники.

Кирилл, предприниматель из Севастополя: «У меня на Украине остались родители. Время от времени они приезжают ко мне в гости. Два раза у мамы получалось провезти мне домашние гостинцы. В третий – у нее нашли коробочку сала и домашней колбасы. Хоть она и доказывала, что это для личного употребления – заставили возвращаться на украинский КПП и выбрасывать. С тех пор она домашнюю еду в таких количествах не возит». Что же касается крымчан, то для них визит на Украину – это сложный и порою весьма опасный квест. У тех, кто в свое время отказался от украинского гражданства официально и сдал «паспорт с трезубцем», вариантов нет в принципе. Их российские паспорта для украинских силовиков – «фальшивые» и «недействительные». У тех жителей Крыма, кто украинские паспорта в 2014 году не сдали и не сожгли, возможность посещать Украину гипотетически есть. Такие граждане чаще всего идут на хитрость: на российской границе показывают российский паспорт, а на украинской – украинский. Но эта хитрость может быть наказуема. Если российские пограничники никаких «лишних» вопросов гражданам не задают, то украинские силовики (или «помогающие» им боевики карательных батальонов) следующего из Крыма на Украину человека запросто могут обыскать. И в случае обнаружения российского паспорта – порвать его или передать в СБУ. Формально одно лишь наличие российского документа не является основанием для юридического преследования на Украине, но на границе человек абсолютно бесправен. Как сообщают крымские СМИ, над крымчанином могут просто поиздеваться, а могут – попытаться склонить к сотрудничеству с украинскими спецслужбами против России, угрожая иначе не вернуть документы. По информации интернет-газеты «СЕВАС», некоторым жителям полуострова приходилось уходить на российскую границу, оставив паспорт в руках у украинских спецслужбистов... Но гораздо хуже все заканчивается для тех, кто служил в начале 2014 года в Крыму в украинских силовых структурах, находился на госслужбе или в составе местных советов, был на референдуме или после него членом избирательных комиссий. Таких людей – десятки тысяч. Все их личные данные занесены в специальные списки, и если кто-то из них появится на границе – то его будет ждать немедленное задержание по уголовному делу о «дезертирстве» или «госизмене». Даже если вы формально в армии или полиции не служили и в выборах участия не принимали – это не повод расслабляться. Украинские «активисты» отслеживают в соцсетях активность жителей Крыма и передают о ней информацию в СБУ. Для возбуждения уголовного дела достаточно упомянуть о российском статусе Крыма, лайкнуть фото Владимира Путина или пост о Новороссии, сделать репост картинки с георгиевской ленточкой. Находиться в разработке у украинских силовиков вы можете, даже об этом не подозревая. Не приветствуют украинские пограничники, таможенники и эсэбушники профессиональные и рекреационные визиты в Крым людей с украинской «материковой» пропиской. Будут, скорее всего, придираться к крымчанам, едущим переоформлять документы или решать какие-то вопросы, связанные с работой за границей. Поэтому, если необходимость все же загнала вас на украинский КПП в районе Перекопа, лучше всего говорить, что вы едете гости к родственникам. Впрочем, крымчанам, с учетом всех сложностей, хотелось бы в принципе посоветовать без крайней необходимости на Украину не выбираться – гарантировать безопасность гражданам России в «Незалежной», превратившейся за последние годы в подобие Сомали, к сожалению, невозможно.

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И еще жители Крыма уже более года не могут выезжать на территорию Украины на личном автотранспорте. В апреле 2016-го в Крыму истек срок замены старых номерных знаков украинского образца на новые, российские. Украина новые крымские номера не признает, а у обладателей российских «материковых» украинские пограничники будут навязчиво интересоваться, как они попали в Крым, предварительно забрав машину на штрафплощадку. Сегодня в Крыму с украинскими номерами ездит три категории граждан: гости с территории, подконтрольной Киеву; граждане ЛДНР, прибывшие в Крым через Керченскую переправу; местные жители, у которых машины были до 2014 года оформлены по доверенности или зарегистрированы в других регионах Украины. Второй категории людей по понятным причинам лучше не появляться на украинском КПП, а третьей – на российском (формально до разрешения правовой коллизии они являются нарушителями законодательства РФ). Официальное же железнодорожное, авиационное, морское и автобусное сообщение Украины с Крымом прервано. Поэтому у крымчан есть всего три пути посещения «Незалежной»: поездка с кем-то из знакомых, которые могут специально заехать в Крым на машине с украинскими номерами; услуги украинских таксистов, набирающих пассажиров в Симферополе и Джанкое; маршрутки. Приобрести билеты на микроавтобус, следующий из Севастополя или Симферополя в Киев, Днепр, Херсон, Запорожье, Николаев или Одессу – можно без проблем. Стоит это удовольствие в среднем от 900 до 1800 рублей. В Крыму это считается легальным бизнесом. На Украине организованные перевозки в Крым официально запрещены, но все равно осуществляются, причем в открытую. Очевидно, это тот случай, когда строгость украинских законов компенсируется необязательностью их исполнения за N-ую сумму денежных знаков. Иногда можно даже приобрести билет на микроавтобус, следующий через границу транзитом (обычно это машины с подконтрольной Украине части Донбасса), но чаще людей довозят до границы «бусики» с украинскими номерами, «нейтральную полосу» (от 400 метров до километра) пассажиры проходят сами, а в Крыму у КПП их ждет уже автомобиль с российской регистрацией. Не очень удобно, но если ехать нужно – то лучше так, чем никак. То с одной, то с другой стороны границы у силовиков могут возникать организационные трудности, приводящие к тому, что пробки из автомобилей растягиваются на несколько километров, и ждать своей очереди можно от 5 – 6 до 8 – 10 часов. Если у российских пограничников это обычно связано с техническими причинами, то украинские - порою любят просто «покуражиться над предателями». Хорошие знакомые рассказывали автору этих строк о том, как в 2015 году украинские пограничники 9 мая перекрыли въезд на Украину, а потом глумливо интересовались у простоявших несколько часов под палящим солнцем соотечественников, понравился ли им парад в Севастополе?

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Созданная Киевом вокруг Крыма правовая ситуация основательно подпортила кровь многим людям. У сотен тысяч крымчан на Украине остались близкие родственники, кто-то был связан с Днепропетровском, Харьковом или Одессой по бизнесу. Киевский режим пока даже не думает сдаваться и придумывает все новые и новые способы усложнить жизнь крымчанам. И, судя по всему, пока государство Украина будет существовать в его современном виде, изменения ситуации в лучшую сторону можно даже не ждать. Пока же эти 168 километров границы, наверное, самые непростые не только для обычных граждан России, живущих в Тавриде, но и для охраняющих их военнослужащих. В августе 2016-го сотрудники ФСБ и ВС РФ дали два боя проникшим на территорию Крыма боевикам украинских разведывательно-диверсионных подразделений. От пуль врага тогда погибли двое российских военнослужащих. В марте 2016-го перестрелка произошла между самими украинскими силовиками: сотрудниками карательных батальонов и полиции. Время от времени в пограничных с Крымом населенных пунктах Украины раздаются мощные взрывы, в результате которых гибнут люди. О том, что это означает, украинская сторона, естественно, никому не сообщает. А уж новости о задержании контрабандистов, нарушителей пограничного режима и провокаторов приходят с российских КПП в Крыму буквально каждый день. Участок госграницы РФ в Крыму сегодня – это оголенный болезненный нерв России, в непосредственной близости к которому находится враждебная среда. До бесконечности так продолжаться, конечно, не может. Рано или поздно, но нам придется «пломбировать каналы», ограждаясь от раздражающих факторов и отодвигать их подальше... как минимум километров на 200 – 300...

Святослав Князев

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