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Рубрика / Религия

Принята резолюция Казанской конференции “СМИ-онлайн: Профилактика экстремизма в социальных сетях"


08.06.2017 12:15:51

Принята резолюция международной научно-практической конференции «СМИ-онлайн: профилактика экстремизма в социальных сетях», прошедшей в мае в Казани в рамках международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: Kazan Summit 2017». В конференции приняли участие представители исламского богословского и экспертного сообщества, журналисты региональных и федеральных СМИ России, а также коллеги из стран СНГ и дальнего зарубежья, ученые, лидеры российского мусульманского духовенства и политические деятели. В их числе был и заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев. Интернет-портал "Материк" ранее уже рассказывал об этом значимом мероприятии.

В числе прочего участники резолюции выступили с инициативой создания платформы, на базе которой могли бы встречаться журналисты, исламоведы, богословы, специалисты по интернет-технологиям для совместной работы против экстремизма, в том числе в социальных сетях. Кроме того, в резолюции предлагается журналистам, блогерам, активно работающим в интернет-пространстве, выступить с совместными проектами в социальных сетях, которые бы способствовали улучшению атмосферы межконфессионального диалога.

В документе подчеркивается недопустимость манипулирования со стороны журналистов понятиями и нормами ислама в целях намеренного искажения его истинных основ. По мнению авторов резолюции, корреспонденты не должны транслировать широкой аудитории установки деятельности террористов и не раздувать межнациональных конфликтов. Документ отмечает, что средствам массовой информации необходимо обращаться за консультациями к представителям исключительно официального духовенства и пользоваться заслуживающими доверия ресурсами интернета. 

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