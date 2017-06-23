Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 12:00:03
- "Август 2008-ого года: Говорит грузинский народ!" далее »
- 15:22:24
- У стен Херсонеса: потенциал византийского наследия в стратегиях будущего православного мира и России далее »
- 12:23:43
- Константин Затулин: Московские будни депутата от Сочи далее »
- 12:21:23
- В Госдуме обсудят вопрос обеспечения информационной безопасности в России далее »
- Говорит Грузинский Народ! далее »
- 12:10:01
- Аэропорт Астаны получил имя Нурсултана Назарбаева далее »
- 11:44:24
- Порошенко усомнился в связях Трампа с Россией далее »
-
Славянский мир под прицелом. далее »
-
Говорит Грузинский Народ! далее »
-
60 минут. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым от 21.06.17 далее »
-
Быть или не быть в Сочи мусоросортировочному заводу? далее »
-
Украина: американская мечта. далее »
-
Американо-украинская дипломатия. Первая Студия. далее »
-
Телемост Москва — Вашингтон. «Здесь и Там» далее »
Рубрика / Религия
Принята резолюция Казанской конференции “СМИ-онлайн: Профилактика экстремизма в социальных сетях"
|08.06.2017 12:15:51
Принята резолюция международной научно-практической конференции «СМИ-онлайн: профилактика экстремизма в социальных сетях», прошедшей в мае в Казани в рамках международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: Kazan Summit 2017». В конференции приняли участие представители исламского богословского и экспертного сообщества, журналисты региональных и федеральных СМИ России, а также коллеги из стран СНГ и дальнего зарубежья, ученые, лидеры российского мусульманского духовенства и политические деятели. В их числе был и заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев. Интернет-портал "Материк" ранее уже рассказывал об этом значимом мероприятии.
В числе прочего участники резолюции выступили с инициативой создания платформы, на базе которой могли бы встречаться журналисты, исламоведы, богословы, специалисты по интернет-технологиям для совместной работы против экстремизма, в том числе в социальных сетях. Кроме того, в резолюции предлагается журналистам, блогерам, активно работающим в интернет-пространстве, выступить с совместными проектами в социальных сетях, которые бы способствовали улучшению атмосферы межконфессионального диалога.
В документе подчеркивается недопустимость манипулирования со стороны журналистов понятиями и нормами ислама в целях намеренного искажения его истинных основ. По мнению авторов резолюции, корреспонденты не должны транслировать широкой аудитории установки деятельности террористов и не раздувать межнациональных конфликтов. Документ отмечает, что средствам массовой информации необходимо обращаться за консультациями к представителям исключительно официального духовенства и пользоваться заслуживающими доверия ресурсами интернета.