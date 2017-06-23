Соотечественники пишут

08.06.2017 11:26:20

К. Ф. Затулину продолжают поступать отклики на внесенный им законопроект по гражданству для носителей русского языка, который в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной Думе. Соотечественники поддерживают его и ждут принятия поправки в действующий закон.

Уважаемый Константин Федорович!

Я, Полезина Н. Ю., до 07.07.2014г. являлась жительницей Луганской Народной Республики. Но, в связи с боевыми действиями пришлось с помощью ополчения Донбасса, эвакуироваться в Российскую Федерацию через лагеря беженцев. И так, как я русская по национальности, проживая сейчас в Москве, оформляю российское гражданство (гражданство оформляется через вид на жительство, оно мне нужно, чтобы жить, учиться, устроиться на работу и работать, получать лечение в случае надобности легально). Сейчас на руках у меня уже имеется документ, подтверждающий статус носителя русского языка (экзамен сдан досрочно) и даже уведомление из УФМС по г. Москве о возможности приема меня в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. В УФМС было сказано, для дальнейшего оформления нужен отказ от украинского гражданства и только при личном обращении в Посольство Украины. Когда, я в апреле 2016г. обратилась в посольство, то они пообещали оформить отказ от гражданства Украины в посольстве, а еще дали список документов. Пока я документы заверила и подготовила, звоню им узнать, а они мне говорят, что им с мая месяца запрещено изымать паспорта на территории посольства в г. Москве и сдавать внутренний паспорт, «все равно придется ехать на ту фашистскую Украину». И таких людей как я сотни.

А так как я, когда началась, «Русская весна» очень переживала и, по возможности помогала проведению референдума (раздавала листовки, стояла на митингах, знаю всех активистов в нашем городе). А еще чего стоит моя страница в одноклассниках! А поэтому, я просто опасаюсь выезжать на ту часть Украины и нахожусь в отчаянии.

Я обращалась уже в Приемную Президента, там рассмотрели и переслали в МИД РФ, оттуда пришел ответ, что я должна решать этот вопрос сама с посольством. Но, как я могу с ним решать, если в посольстве уперлись и гонят на Украину, а я опасаюсь за свою жизнь, боюсь пыток, потому что я из Луганской Народной Республики, и, зная всех активистов, не хочу их выдавать, и не буду этого делать.

И даже встречалась с Жириновским В.В. по моему письменному обращению он, отослал депутатский запрос в ГУ МВД России, оттуда прислали ответ: «За гражданством РФ в установленном законом порядке не обращались». А, я два с половиной года, с октября 2014 года только этим и занимаюсь. В УФМС (устно) мне посоветовали обратиться к депутатам Государственной Думы, так как я здесь постоянно продлеваю временную регистрацию безвыездно. А выехать никуда не могу, так как если выеду, то придется выезжать каждые три месяца.

Убедительно прошу Вас разрешить отказываться от гражданства Украины через нотариуса г. Москвы, уведомляя посольство Украины.

Также прошу, Госдума приняла Ваш законопроект « О гражданстве РФ», в котором, не требуется документа от Украины об отказе от гражданства Украины, мне он очень подходит.

Извините, пожалуйста, за столь сложное объяснение ситуации.

С уважением, Полезина Н.Ю.

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