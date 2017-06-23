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Детали

На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв


08.06.2017 11:14:26

В ночь на четверг на территории посольства США в украинской столице прогремел взрыв. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киева.

«Сегодня, 8 июня, в 00:05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции», — говорится в пресс-релизе.

В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что «неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство».

В результате взрыва никто не пострадал, заверили в Нацполиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК Украины («Террористический акт»). «В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения», — говорится в сообщении ведомства.

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