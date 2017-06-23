Русские Латвии на изломе веков

08.06.2017 11:10:24

В марте этого года вышла книга сопредседателей партии Русский союз Латвии Татьяны Жданок и Мирослава Митрофанова «Русские Латвии на изломе веков. От заката СССР до кризиса Евросоюза». В книге описано становление русской общины после распада СССР, а так же ее роль в политических процессах Латвии.

Книга представляет собой обзор политической истории и обобщение исторического опыта русской общины Латвии. Это уникальный опыт самоорганизации гражданского общества. Логика фактов, изложенных в данной книге, бросает вызов поддерживаемой внешними силами системе взглядов, согласно которым русские люди за пределами России в постсоветскую эпоху – это исключительно жертвы обстоятельств, не способные изменяться и менять реальность в своих интересах.

Татьяна Жданок направила экземпляр книги с авторским обращением Константину Затулину.

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