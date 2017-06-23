Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на своей пресс-конференции рассказал о попытках усовершенствования закона «О беженцах» и о тех проблемах, с которыми сталкиваются, в частности украинские политические мигранты.