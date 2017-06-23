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Улучшим закон о гражданстве!

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Детали

Вопрос Президенту о гражданстве – главнейшая тема для соотечественников


07.06.2017 17:20:11

Уважаемые соотечественники!

На данный момент на рассмотрении в Государственной Думе находятся три законопроекта, облегчающих путь к гражданству РФ для соотечественников, однако ни один из них не дошел до первого чтения.

К нам на сайт поступают сотни обращений по вопросам получения российского гражданства. Мы стараемся дать подробную консультацию на каждое письмо. Но, сейчас есть возможность задать наболевшие вопросы лично главе государства! В ходе Прямой линии у граждан появится шанс услышать мнение Президента о том, чего же ждать соотечественникам.

15 июня 2017 г. в 12-00 состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным». Все желающие могут задать Президенту вопросы по волнующим темам.

Вопросы и обращения можно направить уже сейчас через официальный сайт, в официальных группах в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники, отправив SMS и MMS-сообщения на номер 0-40-40. Кроме того, обращения граждан принимаются по телефону 8-800-200-40-40.

Каждое обращение имеет значение! 

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