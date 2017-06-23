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Детали
По Крыму шагает «Великое русское слово»
|07.06.2017 15:54:39
5 июня в Ялте открылся ставший уже традиционным XI Международный фестиваль «Великое Русское Слово». На Набережной Ялты развёрнута большая книжная ярмарка и установлены стилизованные стенды, посвященные русской литературе, прогуливались актеры в образах русских писателей и поэтов, на импровизированной сцене выступали народные коллективы.
А вечером в ККЗ «Юбилейный» состоялась торжественная церемония открытия фестиваля. С приветственной речью выступили председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, глава Республики Крым С.В. Аксёнов, председатель Государственного Совета Республики Крым В.А. Константинов, министр образования и науки России О.Ю. Васильева, Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, поэт А.Д. Дементьев, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий.
Виктор Садовничий вручил призы победителям конкурса по русскому языку среди детей, для которых русский язык не является родным.
В зале присутствовали известные российские политики и общественные деятели: Константин Затулин, Константин Косачев, Сергей Марков, Вячеслав Никонов и другие, а также представители властей ряда российских регионов, в том числе Крыма и Севастополя. Также в зале присутствовали делегации Луганской Народной Республики во главе с И.В. Плотницким и Донецкой Народной Республики во главе с А.В. Захарченко, и даже представители Сирийской Арабской Республики.
Ну а в завершении церемонии открытия всех собравшихся в этот вечер в «Юбилейном» порадовали своим выступлением артисты «Хора Турецкого».
Впереди участников фестиваля ждёт насыщенная рабочая неделя.
Николай Орлов
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