В ЛНР заявили о том, что украинские войска начали наступление

07.06.2017 13:02:12

Представитель народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины в среду, 7 июня, обстреляли город Стаханов и посёлок Фрунзе, сообщает Луганский информационный центр.

По его словам, со стороны украинских силовиков также продолжается интенсивный обстрел Кировска и посёлка Донецкий".

Сотрудники МЧС и народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали эвакуацию детей из района обстреливаемого украинскими силовиками города Кировска.

"На данный момент при поддержке администрации Кировска силами МЧС ЛНР при поддержке народной милиции начали подготовку к эвакуации детей из населенных пунктов Голубовское, Березовское и Донецкий, расположенных в непосредственной близости к зоне активных боевых действий", - приводит его слова представителя народной милиции агентство Луганскинформцентр.

Ранее в военном ведомстве ЛНР заявили, что украинские военные начали наступление на населённый пункт Желобок, одновременно при этом обстреливая жилые кварталы близлежащих населённых пунктов.

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